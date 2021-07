Zmagovalni oder, ki se je šibil pod težo čustev

Moštvena kolega in rivala Tom Dumoulin in Primož Roglič sta danes skupaj stala na zmagovalnem odru kronometra olimpijskih iger.

Moštvena kolega in rivala Tom Dumoulin in Primož Roglič sta danes skupaj stala na zmagovalnem odru kronometra olimpijskih iger. Foto: Guliverimage

30-letnemu Tomu Dumoulinu, moštvenemu kolegu Primoža Rogliča v ekipi Jumbo-Visma, se je danes v deželi vzhajajočega sonca s srca odkotalil velik kamen. Kaj kamen, prava skala. Želel si je olimpijskega nastopa na kronometru, zaradi te želje tudi prekinil v začetku leta napovedani tekmovalni premor in danes v Tokiu dosegel tisto, zaradi česar je tekmovalni post prekinil. Olimpijsko kolajno.

Dumoulin v objemu z Rogličem in Rohanom Dennisem na tretjem mestu. Foto: Guliverimage

Srebro z zlatim leskom

Kolesarski zvezdnik iz Maastrichta je pred dnevi izjavil, da bi se zadovoljil že s kolajno bronastega leska, a je danes dosegel še več, srebrno, ki ima zanj tudi zlati lesk, je dejal.

Zlata medalja je bila danes preprosto nedosegljiva. Fenomenalni Primož Roglič je bil po slabši predstavi na sobotni cestni dirki na kronometru nepremagljiv. Na nekaj več kot 44 kilometrov dolgi trasi, speljani v dva kroga, si je pred prvim zasledovalcem Dumoulinom nabral minuto in sekundo prednosti, pred Avstralcem Rohanom Dennisom pa minuto in štiri sekunde.

Foto: Guliverimage

Vztrajal bo v kolesarstvu

Dumoulin, ki je tako še drugič po Rio de Janeiru leta 2016 postal olimpijski podprvak v vožnji na čas, je bil na svojo predstavo izjemno ponosen in srečen zaradi razpleta, z napovedjo o nadaljevanju kariere pa je osrečil tudi številne navijače.

Na Dirki po Španiji, ki se začne že sredi avgusta, ga sicer ne bomo videli, ni pa izključil možnosti, da bi septembra nastopil na svetovnem prvenstvu. "Kakorkoli, spet uživam v svoji službi," je žarel od ponosa. Odločitev o nadaljevanju kariere je sprejel že pred tedni in ni bila odvisna od današnjega rezultata, je povedal po dirki.

Spomnimo, kolesarski superzvezdnik iz Maastrichta, svetovni prvak v vožnji na čas leta 2017 in zmagovalec Dirke po Italiji istega leta, je v začetku leta je presenetil z odločitvijo, da se začasno umika iz tekmovalnega cirkusa z namenom, da razišče svoje občutke v zvezi s svojo kolesarsko kariero. Novico je sporočil le nekaj dni za tem, ko so v ekipi predstavili njegov tekmovalni koledar, ki je vključeval tudi francoski Tour.

Konec maja je odločitev nekoliko spremenil. Napovedal je, da se vrača v karavano, a le zaradi želje po nastopu na olimpijskih igrah.

Foto: Guliverimage

Še vedno si želi dokazovanja na kolesu

V intervjuju za nizozemski medij Het Nieuwsblad je razkril, da je bil glavni razlog za januarski premor ta, da je v zadnjih treh letih izgubil voljo do dirkanja, a da so mu bili meseci brez kolesa v veliko pomoč pri spoznanju, da si še vedno želi dokazovanja v svetu profesionalnega kolesarstva.

Iskrica se je vžgala na kolesarski dirki Amstel Gold Race, ki si jo je ogledal kot navijač, dodatno pa podžgala misel na olimpijsko medaljo.

"Težava zadnjih treh let je bila v tem, da sem izgubil voljo do svoje službe in do dirk," je dejal. "Pozabil sem na to, kaj imam rad in česa ne maram. Zdaj se tega spet zavedam. Obdobje brez dirk je bilo zame zelo poučno. Zdaj spet vem, kakšen tip kolesarja je Tom Dumoulin," je svoje občutke strnil Dumoulin.

Foto: Guliverimage

Letos je nastopil le na peščici dirk. Junija je nastopil na Dirki po Švici, ki jo je končal na 41. mestu, kar ga niti ni zanimalo, saj je bil osredotočen zgolj na dve kronometrski etapi, ter nizozemskem državnem prvenstvu, kjer je postal državni prvak v kronometru.

Cestne dirke državnega prvenstva ni dokončal, na olimpijski cestni dirki, kjer je Tadej Pogačar osvojil bronasto kolajno, pa je bil 44.