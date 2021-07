Jadralec Zelko po osmih regatah na 28. mestu

Po dnevu premora so danes v laserju nadaljevali z olimpijskimi regatami v Enoshimi.

Zelko je prvo regato dneva bolje začel, z 28 sekundami zaostanka za vodilnim je bil 14. na prvem obratu, a nato kmalu nazadoval in si na koncu nabral dve minuti in štiri sekunde zaostanka. V drugem plovu pa se je ves čas gibal med 25. in 28. mestom. Na 27. mestu je z dvema minutama in 27 sekundami zaostanka plov končal.