Jadralec Zelko na OI v laserju zaključil na 26. mestu

V deveti regati in prvi današnji je bil Zelko peti, kar je njegov najboljši dosežek na teh OI, v naslednjem plovu pa je bil 19. in je izboljšal svojo skupno uvrstitev za dve mesti.

V deveti regati je bil v Enoshimi najboljši Estonec Karl-Martin Rammo. Zelko je za njim zaostal 32 sekund, četudi je začel na 16. mestu z 51 sekundami zaostanka. Pri drugem merjenju je bil osmi, na tretjem pa že četrti. Ob zadnjem merjenju pred ciljem je bil peti in je na tem mestu prišel tudi v cilj. V skupnem seštevku je tedaj napredoval na 25. mesto.

Zelko je v drugem plovu dneva prav tako solidno začel, bil najprej na 12. mestu, potem pa je izgubljal in se preselil na 19. in 20. mesto, ko je imel že več kot minuto zaostanka za vodilnim (+1:09). Na zadnjem merjenju pred ciljem je bil 19. in na tem mestu je tudi prečkal ciljno črto. Bil je minuto in 42 sekund za Nemcem Philippom Buhlom, ki je dobil plov.

Regata za medalje najboljše deseterice je v laserju na programu v nedeljo ob 7.33 po slovenskem času. Po desetih regatah je v vodstvu Avstralec Matt Wearn (49), ki je praktično že olimpijski zmagovalec. Norvežan Hermann Tomasgaar ima na drugem mestu že 71 točk, tretji je Hrvat Tonči Stipanović s 74 točkami.

Wearn bo dosegel največji uspeh v karieri, doslej je bil najuspešnejši leta 2018, ko je zmagal na odprtem evropskem prvenstvu. Hermann Tomasgaar je še brez odličij na velikih tekmah. Petintridesetletni Stipanović pa je bil srebrn na prejšnjih OI 2016 v Riu de Janeiru, štirikrat je bil evropski prvak, srebro in bron pa je osvojil tudi na svetovnih prvenstvih.