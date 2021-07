Olimpijski prvaki s petjem himne navdušili splet #video

Olimpijske igre vedno znova spišejo neverjetne zgodbe. Za eno od teh so v zadnjih dneh poskrbeli igralci ragbija sedmih iz Fidžija, ki so v Tokiu osvojili zlato odličje, nase pa so tako kot pred petimi leti opozorili z izjemnim petjem himne.

Otoška državnem v južnem Tihem oceanu slavi svoje junake. Fidži je namreč v sredo postal olimpijski prvak v ragbiju sedmih, potem ko so Fidžijci v finalu s 27:12 ugnali Novo Zelandijo. To je Fidžijcem uspelo že drugič zapored, enak dosežek jim je uspel tudi pred petimi leti v Riu, a tam jim pomeni še toliko več, saj so bili zaradi ukrepov zoper koronavrirusa zadnjih šest mesecev ločeni od svojih družin in prijateljev, v Tokio pa so bili primorani pripotovati s transportnim letalom.

"Na pripravah smo že vsi skoraj obupali, a so nas prepričevali, da je vredno. Ta uspeh je res poseben, res smo ponosni in veseli," je po zmagi dejal kapetan Fidžija Jerry Tuwai. Koliko jim ta zmaga pomeni, so športniki iz države, ki ima dobrih 900 tisoč prebivalcev, pokazali tudi z izredno ponosnim petjem himne na podelitvi ob zmagi, rajanje pa je bilo izjemno tudi na domačem otoku olimpijskih prvakov. Državna himna Fidžija se imenuje Meda Dau Doka oziroma Bog blagoslovi Fidži.

What a moment. Fiji’s rugby team sing their hearts out for their nation after winning gold. This is a team that had to come here on a freight plane, and spent months away from their families because of covid. pic.twitter.com/IdIQRpUuFS — James Longman (@JamesAALongman) July 29, 2021

Rajanje na Fidžiju:

Fidži na olimpijskih igrah nastopa od leta 1956. Prvič so se njegovi športniki za medalje potegovali v Melbournu. Nato so se na največjem športnem dogodku mudili še 13-krat, a vedno ostali brez medalje. Sanjali so o dnevu, ko se bodo športniki iz majhne države, ki leži v južnem delu Tihega oceana, lahko vmešali v boj za odličja. Dočakali so ga pred petimi leti v Riu, ko so se prvič zavihteli na najvišjo stopničko, letos pa so ta dosežek uspeli ponoviti.

