Encijani novo zgodbo začeli s kar 74 točkami

Peter Kavčič Foto: Aleš Fevžer Evropski reprezentančni ragbi je razdeljen v štiri kakovostne razrede. Na vrhu je tekmovanje šesterice največjih, Six Nations. Temu pa sledi evropsko mednarodno prvenstvo, kjer je možnost prehajanja med tremi kakovostnimi razredi: prvenstvo, trofeja in konferenca. V prejšnjem tekmovalnem ciklusu (2023/2024) je Slovenija v skupini B jeseni začela z dvema zmagama, a nato spomladi dvakrat izgubila. V novem ciklusu (2024/2025) tako tekmuje na najnižji ravni v novoustanovljeni skupini E, kjer sta se Sloveniji in Bosni in Hercegovini pridružili reprezentanci Kosova in Črne Gore, kjer z ragbijem na nekaj višji ravni šele začenjajo.

Zmaga to soboto na stadionu Oval v ljubljanskih Guncljah proti Kosovu tako ne bi smela izostati. In tudi ni. Pomlajeni Encijani so zmagali z visokim rezultatom 74:10 in tako dosegli še bonus točko. Izkazal se je tudi 18-letni novinec v reprezentanci Urban Tehovnik, ki je na svoji prvi tekmi dosegel zadetek.

Foto: Aleš Fevžer