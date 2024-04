Slovenska reprezentanca v ragbiju je po jesenskih zmagah nad Madžarsko in Bosno in Hercegovino potihem sanjala o napredovanju v tretji kakovostni razred evropskega ragbija, zdaj pa tekmovanje v konferenčni ligi v skupini B končuje na skromnem četrtem mestu. Po porazu s prerojeno Avstrijo v Guncljah so zdaj doživeli najvišji poraz doslej, s 7:86 v Luksemburgu, kamor so na tekmo odpotovali z avtobusom.

Slovenska ragbi reprezentanca je na zadnji tekmi evropske konferenčne lige visoko izgubila proti Luksemburgu s 7:86 (7:43). S tem je tekmovanje v skupini B konferenčne lige končala na četrtem mestu in ostaja v četrtem rangu evropskega ragbija. Encijani so sicer vse možnosti za morebitno napredovanje v višji rang tekmovanja zapravili že pretekli konec tedna, ko je bila na Ovalu v ljubljanskih Guncljah boljša Avstrija z 31:14.

Če bi pred tednom dni izbranci selektorja Petra Kavčiča slavili, bi tekma v prestolnici Luksemburga neposredno odločala o napredovanju do dodatne tekme za uvrstitev v tretji rang. Luksemuburžani so kljub vsemu potrdili vlogo favorita in visoko slavili. Že v prvem polčasu so domačini dosegli sedem zadetkov iz igre, do konca dvoboja pa niso popuščali ter dosegli še dodatnih sedem zadetkov za končnih 88:7. Edini zadetek iz igre za Slovenijo je v 22. minuti dvoboja dosegel Jure Popovič.

V skupini 3 je Luksemburg zasedel prvo mesto z 19 točkami, druga Madžarska in tretja Avstrija sta zbrali po deset točk, Slovenija pa je bila četrta z osmimi točkami po lanskih oktobrskih zmagah proti Madžarski (29:17) in Bosni in Hercegovini (22:17). Bosna je bila v skupini zadnja z eno osvojeno točko.

Evropska konferenčna liga, skupina B:



1. Luksemburg 19 točk

2. Madžarska 10

3. Avstrija 10

4. Slovenija 8

5. Bosna in Hercegovina 1