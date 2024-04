Zveza na umetnem dihanju, fantje pa za Slovenijo puščajo kri

Slovenska reprezentanca v ragbiju v teh dneh trenira za nadaljevanje evropske konferenčne lige 2023/2024. Jeseni so premagali favorizirano Madžarsko ter nato še Bosno in Hercegovino in se tako zavihteli na prvo mesto skupine B (osem točk). A da bi lahko kandidirali za preboj na tretjo raven evropskega ragbija (evropska trofeja), morajo osvojiti prvo mesto v skupini, kar pa jim najverjetneje lahko uspe samo z zmagama na naslednjih dveh tekmah – z Avstrijo in Luksemburgom. Zadnji je odigral že tri tekme in vse tri dobil (14 točk), sobotni nasprotnik Slovenije Avstrija pa je pred dnevi presenetila z zmago nad BiH. Na ragbi stadionu Oval v ljubljanskih Guncljah si zato to soboto ob 14. uri igralci, selektor in vodstvo zveze želijo čim številčnejšo pomoč s tribune.

"Zmagi nad Avstrijo in Luksemburgom sta zagotovo naš cilj. V klubskem tekmovanju je RK Ljubljana nanizal štiri zaporedne zmage v hrvaškem prvenstvu, kjer je premagal vse klube pri vrhu lestvice, vključno z državni prvakom, Sinjem, v Sinju. Zato smatramo, da kažejo reprezentanti odlično formo. Zato smo pred tekmo z Avstrijo optimistični, a hkrati malo zadržani v napovedi rezultata. Avstrija je namreč dosegla presenetljivo visoko zmago nad Bosno in Hercegovino," je izpostavil predsednik zveze Ivan Šček.

Kavčič: V tekmo moramo iti zelo previdno

Peter Kavčič Foto: Planet TV Od jeseni reprezentante izbira in trenira nekdanji dolgoletni reprezentant in kapetan Peter Kavčič. "Tista zmaga nad favoriti Madžari nas je postavila v vlogo, da se potegujemo za napredovanje v višji kakovostni razred. Priprave smo letos zato začeli bolj zgodaj. Običajno smo se dobili teden, dva pred tekmo, letos smo se prvič dobili že pozimi ter smo skupaj naredili fizični trening in trenirali tudi že na umetni travi. Res smo se želeli pripraviti kar najbolje. Dobra klubska sezona RK Ljubljana nam pove, da smo res dobro pripravljeni, sposobni igrati na zelo visoki ravni." A tudi Kavčič ostaja previden v napovedih. "Ko smo gledali tekmo Avstrije in Bosne, se je ta optimizem malo ... Postali smo malo previdni. Jaz tako dobre Avstrije še nisem videl. V tekmo moramo iti zelo previdno. Fantje se tega zavedajo. Opozoril sem jih, da če mislijo, da bo to lahka tekma, se motijo. Gre za zelo trdega, fizično močnega nasprotnika, ki mu je uspelo povezati linijo, scrum, vse elemente igre v en tak modern, gledljiv ragbi." A kot pri vsakem športu je tudi pri ragbiju tako, da je treba najprej gledati sebe.

In selektor Kavčič je imel tokrat nekaj lažje delo pri sestavi ekipe. Če je imel jeseni za tekmo na Madžarskem na voljo le 18 igralcev, pa je tokrat za spopad z Avstrijo izbiral med 26. Na tekmi jih lahko nastopi 23. "Torej je bilo na treningih nekaj konkurence, kar je pozitivno. A fantje to razumejo. Saj nas nato čaka še ena tekma, vsi bodo prišli v poštev. Priprave smo dobro opravili. Zdaj se taktično pripravljamo, uigravamo nove akcije in upam, da bo to v soboto pretehtalo, da nam bo to tekmo uspelo zmagati."

"Slovenijo lahko na tej ravni zastopa od 25 do 30 igralcev"

"Malo sem se sicer bal, saj se je klubska sezona začela že februarja in so bile tekme kar zgoščene do aprila. In vedno so nevarnosti za poškodbe. Klubski cikel je bil oddelan rezultatsko vrhunsko, poškodb pa je bilo zelo malo. In tako so se vsi igralci odzvali vabilu na treninge. Na novo so zaživeli in se pridružili treningom tudi tisti, ki jim je po nekaj letih porazov padla motivacija in volja. Meni je super, da imam več igralcev, tudi treninge lahko naredimo boljše. Je pa ragbi kot šport v Sloveniji majhen, imamo tri klube in ko stopimo skupaj, je igralcev, ki lahko zastopajo Slovenijo na tej ravni, od 25 do 30. Kaj več pa jih žal nimamo na razpolago," razlaga Peter Kavčič. Tako igrajo tudi številni veterani, še vedno Tit Hočevar, ki sicer živi in trenira v Nemčiji. Zaradi poškodbe in osebnih obveznosti manjka igralec prve linije Timi Nigerl, ki bi bil lepa dodana vrednost tudi zato, ker igra v avstrijski ligi.

Zgazivoda: Moramo dati kri, pustiti srce na igrišču

Ogrodje reprezentance sestavljajo igralci ekip RK Ljubljana in RK Olimpija. Na klubskih tekmah so rivali, na reprezentančnih enotna ekipa. To potrjuje Matevž Zgazivoda iz RK Olimpija: "V Sloveniji imamo malo igralcev. Ko stopimo skupaj kot reprezentanca, ne sme priti do prerekanj. Ekipa skupaj zelo lepo stoji in državo s ponosom predstavljamo." Tudi on pozdravlja odločitev selektorja, da trenirajo tudi takrat, ko ni tekem. "V dveh tednih ekipa težko poveže in uigra. Dobro je bilo, da smo se srečali že čez zimo. Peter je lepo odpeljal treninge, lepo vse načrtoval. Imamo dve tekmi spomladi in dve jeseni in bi bilo res premalo, da bi se videli samo tista dva tedna pred tekmami." Zgazi, kot ga kličejo soigralci, verjame v zmago nad Avstrijo. "Lahko zmagamo. Imamo dobre individualne igralce, lepo igramo kot ekipa. Zmaga Avstrije proti Bosni je bila malo šokantna. A ne smemo gledati, kdo je naš nasprotnik. Vedno moramo dati kri, pustiti srce na igrišču, da damo vso moč za ekipo, za Slovenijo." Jesenski zmagi sta jim okrepili samozavest, pritrjuje Zgazivoda.

V soboto igra Lewis Podpadec, a nobeden od bratov Skofič

Pred desetimi leti – bratje Skofič za Slovenijo. Foto: Sportida Reprezentanca si pri sestavi pomaga tudi s tujci, ki imajo slovenske korenine (pravico do nastopajo imajo tisti, ki imajo starše ali stare starše iz Slovenije). Na sobotni tekmi z Avstrijo bo tako igral Lewis Podpadec, Anglež s slovenskimi koreninami, ki je pred nekaj leti za reprezentanco že igral. Gre za zelo dobrega igralca, ki igra v precej močni ligi v Angliji. Zapolnil bo vrzel na igralnem položaju, kjer sicer igra Matevž Kadunc, ki je odšel na izpopolnjevanje na Novo Zelandijo. Želja selektorja in zveze je sicer bila, da bi letos znova za Slovenijo zaigral kakšen od bratov Škofic. Mineva deset let, odkar so postavili svetovni rekord, ko je vseh pet naenkrat igralo za reprezentanco. A sta zadnja dva, ki še igrata, Archie in George Skofič, zaradi poškodbe prihod v Slovenijo odpovedala.

Predsednik zveze Šček vseeno upa, da prideta za jesensko akcijo, da bi vendarle obeležili 10-letnico dogodka, ki je takrat precej pomagal pri prepoznavnosti ragbija v Sloveniji. "Smo v rednih stikih, še vedno smo prijatelji, ohranjamo stike. Smo si pa res želeli obeležiti ta fenomen, ki se je zgodil pred desetimi leti. Jaz tistega časa ne bom pozabil. Mala Slovenija, ki ni narod ragbija, je prišla na naslovnice svetovnih časopisov. Ni bilo države šestih nacij, svetovnih velesil v ragbiju, ki ne bi poročala o tem dogodku, od Nove Zelandije do Velike Britanije. Sky Sports je naredil intervju, iz časopisa Le Monde je prišel novinar v Slovenijo."

Šček: Ragbi zveza Slovenije je še vedno na umetnem dihanju

Ob kadrovskem je največji izziv slovenskega ragbija finančni. Predsednik zveze Ivan Šček je potrdil, da jim je uspelo priskrbeti najnujnejša finančna sredstva, da se bo leto 2024 izteklo po načrtih, da bodo vse tekme in vsi programi izvedeni. A le najnujnejša. "Ragbi zveza Slovenije je še vedno na umetnem dihanju. Umetnem dihanju nekaj pokroviteljev, ki nam omogočajo tekmovanje. Da bi bilo to trajnostno in vzdržno, je pa malo verjetno." Ker ragbi nima dovolj registriranih igralcev, ki bi igrali državno prvenstvo, niso upravičeni do sofinanciranja prek letnega programa športa ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Šček meni, da bi ragbi moral biti upravičen do državne pomoči, saj gre za šport, ki opravlja tudi družbeno koristno delo. "Mi smo tisti, ki pobirajo otroke, ki niso bili dovolj dobri za druge športe. Dajemo jim drugo možnost. Da se najdejo v ragbiju. Pri nas ni razlik med fanti s prekomerno težo in tistimi, ki so res suhi, res visoki ... V ekipi ragbija vsak najde mesto. Mi hodimo po šolah, predstavljamo šport, ukvarjamo se z društvi z otroki iz socialno ogroženih družin. Zato mislim, da dajemo dodano vrednost v Sloveniji."



Poudarja še eno veličino tega športa. "Ni ugovarjanja sodnikom, ni rivalstva med navijači in ekipami. Mi imamo tretji polčas, kjer se ekipi podružita skupaj, vsak gostitelj mora pogostiti svojega gosta. Opozarjamo tudi na nehlinjene poškodb. V ragbiju je vsako pretvarjanje poškodb izžvižgano. Jaz tega v naši reprezentanci ali pri naših nasprotnikih še nisem videl. Ko te nasprotnik podre, mu pokažeš: Vstal sem, nič mi ni, gremo naprej. Članska reprezentanca Slovenije premaguje Madžarsko, ki ima tri lige, se kosa z Avstrijo, ki ima več kot 20 klubov. Mi pa nimamo sofinanciranja države, ker je bil tak zakon sprejet leta 2020. To je za nas hendikep. Zato hodimo na tekme s kombiji in nekimi dotrajanimi avtobusi ..." z obupom v očeh pripoveduje Šček. "Brez tega, da omogočimo prehrano, igralci si jo plačajo sami. Ampak za zdaj nimamo težav, da se igralci odzovejo. Cilj zveze v tem mandatu, ki traja še dve leti, je dobiti nazaj možnost sofinanciranja države." Tudi na tekmo v Luksbemburg tako ne bodo šli z letalom, ki si ga zveza ne more privoščiti, ampak z avtobusom, kot so šli nedavno v Bolgarijo. "To ni ovira, da se ne bi odzval vabilu v reprezentanco. Bi bilo sicer lepše, če bi šli z letalom. V Bolgariji sem se poškodoval, tako da je bilo zame 13 ur na avtobusu zelo mučnih. A tudi če bi šli z osebnimi avtomobili, bi še vedno šla na tekmo celotna ekipa," pa na temo težkih razmer v slovenskem ragbiju dodaja Zgazivoda.

Kavčič: V soboto bo zame spet peklenskih 80 minut

Nedolgo nazaj je še igral, zdaj je selektor. Peter Kavčič. Foto: www.alesfevzer.com Za Petra Kavčiča bo sobotna tekma tretja na položaju selektorja. Jeseni je v pogovoru za Sportal dejal, da je zanj to 80 minut živčne vojne na klopi. "Vodim ekipo, ki mi je blizu. Jaz jim še vedno pravim soigralci. Mogoče mi je zato še toliko težje. Marsikdaj vidim, kaj je narobe, kaj bi jaz naredil, če bi bil na terenu, in je zato še toliko bolj živčno. In zato bo v soboto ... ne v soboto, jaz sem živčen že dva tedna. Ko analiziran nasprotnika, pripravljam treninge, gledam fante na treningih. Ta nervoza je v meni. In mislim, da bo v soboto spet zame peklenskih 80 minut. A odtehtajo , če dajo fantje vse od sebe in tekmo zmagajo." Pravi, da mu je velika čast, da vodi reprezentanco. "Fantje me spoštujejo, me upoštevajo in smo zgradili dober odnos tudi v moji novi vlogi." To potrjuje tudi Zgazivoda: "Ko sem začel hoditi na reprezentančne treninge, je bil eden od mojih soigralcev. V čast mi je, da je moj prijatelj, moj soigralec in zdaj moj trener, da je še vedno vključen v vse skupaj. Res smo dobra ekipa ne samo soigralcev, ampak res dobra ekipa prijateljev."

"S trdim delom in z malo talenta se vse da"

Namesto Kavčiča zdaj brca Bor Jamnik. Foto: www.alesfevzer.com Kavčiča je pri streljanju kazenskih strelov zamenjal igralec Ljubljane Bor Jamnik. "Če se navežem na Ivana: v ragbiju potrebujemo fante vseh predispozicij. Bor je en droben fant. Ima kakšnih 70 kilogramov. Vedno so govorili, kaj bo on v ragbiju. Zdaj pa je s svojim pristopom na trenignih prišel do ravni, da je stalni član reprezentance, ki je prevzel vlogo brcanja. Spomnim se, da je že leta nazaj ostajal po treningih in brcal žogo na gol. To potrjuje tezo, da se s trdim delom in z malo talenta vse da. Jaz sicer vsak njegov strel na gol spremljam z živčnostjo, z željo, da gre noter, a sem predvsem vesel zanj, da je iz prestrašenega fanta postal eden ključnih igralcev reprezentance, ki zelo dobro opravlja svoje delo." Bor je sicer sin gledališkega igralca in režiserja Jaše Jamnika. Po duši je sicer matematik, je tudi trener mladinske ekipe Ljubljane in obenem še inštruktor matematike tem fantom.