Z novim selektorjem encijani zmagali še drugič

Slovenska reprezentanca v ragbiju je v Ljubljani na drugi tekmi evropskega konferenčnega pokala premagala Bosno in Hercegovino z 22:17. Encijani so na Ovalu v Stanežičah v dramatičnem zaključku dvoboja zdržali vse napade čvrstih Bosancev in vpisali drugo zmago v ciklu tekmovanj v letih 2023 in 2024.

Preteklo soboto so encijani, kot imenujejo slovensko reprezentanco v ragbiju, v gosteh nekoliko presenetljivo premagali Madžarsko z 29:17 in imajo po dveh tekmah zdaj osem točk. S tem so pred novembrskim ciklom tekem prevzeli vodstvo v skupini B.

Slovenska zasedba je dobro začela dvoboj in se v svoji nevarni coni uspešno branila, na drugi strani pa prišla do dveh polaganj za zadetek in vodstvo 15:5. So pa imeli varovanci novega selektorja Petra Kavčiča ob koncu prvega dela in na začetku drugega težave z rumenimi kartoni in izključitvami, kar so Bosanci s pridom izkoristili in povedli po zadetku kapetana Armina Zadića in potrditvijo Mahirja Bišića.

Slovenci so hitro odgovorili ter povedli z 22:17 po kazenskem zadetku, ki je prinesel tudi izključitev na bosanski strani. Kljub vsemu so gosti vse bolj prevzemali pobudo in vztrajali v slovenski nevarni coni, a do polaganja za zadetek nikakor niso prišli. Tudi povsem ob koncu so imeli priložnost, da bi vsaj izenačili, a so se encijani ubranili in igro znova preselili na sredino igrišča. Zadnji napad je zaradi odločitve moldavskega sodnika ob udarcu v avt pri gostih poskrbel tudi za nekaj vroče krvi, kar je za tekme ragbija zelo redek pojav. Strasti so se v dobrem vzdušju ob gorečih baklah gostujočih in domačih navijačev nato le pomirile in končale s klasičnim špalirjem za obe reprezentanci.

Na lestvici ima Slovenija na vrhu osem točk z razliko v točkah 51:34. Sledijo Luksemburžani (tekma manj) in Madžari s po petimi točkami. Reprezentanca BiH je vknjižila prvo točko za poraz s sedmimi ali manj točkami, Avstrija (tekma manj), ki se bo četrtega novembra pomerila z Luksemburgom, pa je na dnu brez točk. Encijani bodo tretjo tekmo v konferenci odigrali 13. aprila proti Avstriji v Ljubljani, nato pa jih za konec tega cikla tekem čaka še gostujoč obračun proti Luksemburgu.