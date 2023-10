Ne delajo si utvar: Nikoli ni nobenega jamranja, to sprejmemo

Nekdanji kapetan in zdaj novi selektor encijanov Peter Kavčič je bil razumljivo zadovoljen s pristopom svojih varovancev na prvi tekmi novega cikla četrtega ranga ragbija.

"To je bila moja krstna tekma v vlogi selektorja, igrali pa smo v Budimpešti proti Madžarski, ki je bila po mojem mnenju favorit za tekmo in skupino, v kateri igramo. Kot reprezentanca smo si vzeli dva tedna priprav. Kot vedno je bilo veliko težav s kadrom. Kljub poškodbam, odsotnostim in le 18 igralci na klopi se nam je poklopilo," je po zmagi preteklo soboto z 29:17 dejal Kavčič.

Nedavno tega je novi selektor še igral skupaj s svojimi varovanci, zdaj pa je prevzel vodenje ragbistov, ki se v vsakem ciklu odrekajo prostemu času, da zastopajo slovenske barve.

"V soboto je na terenu prevladalo srce. Na terenu smo prikazali točno to, kar smo trenirali. Vemo, kje so naše pomanjkljivosti, da fizično nismo na pravi ravni, kar smo skušali nadomestiti drugje. Govor v garderobi med polčasoma je prinesel fenomenalen odziv. Vedeli smo, kaj si želimo in se držali nalog od prve do zadnje," je še dodal selektor encijanov.

"Usklajujemo urnike, da se čim bolj povežemo in razigramo"

Igralci kljub vsem preprekam s ponosom zastopajo slovenske barve. "Poskušamo se čim bolj vključiti v reprezentančne akcije, vsi si vzamemo čas za treninge. Usklajujemo urnike, da se čim bolj povežemo in razigramo. Za zdaj nam dobro uspeva, z novim selektorjem in prvo zmago je v ekipi nek nov zagon. Tudi če je pri nas ragbi amaterski šport, nam uspeva, tudi s službami," je na novinarski konferenci dodal reprezentant Matevž Kadunc.

Encijane v soboto čaka drugi od skupno štirih nastopov v konferenčnem tekmovanju. Nasproti jim bo stala reprezentanca BiH, ki je v prvem krogu doma visoko izgubila proti Luksemburgu (10:59). V skupini je še Avstrija, prav z njo se bodo encijani v Ljubljani pomerili 13. aprila prihodnje leto, teden dni kasneje pa bodo gostovali še pri Luksemburgu, sicer favoritu skupine.

Novinarska konferenca je danes služila tudi osvetlitvi dlje trajajočih težav slovenskega ragbija. Med glavne spada predvsem večno vprašanje financiranja in majhnega bazena igralcev. Tega je oklestila tudi koronska kriza, predvsem v mlajših selekcijah, ki bi morale sčasoma roditi kandidate za reprezentanco.

Foto: Facebook Rugby Slovenija

Na zvezi si ne delajo utvar, da bo ragbi čez noč postal pomemben dejavnik v slovenskem športu. Trenutno trije klubi v Sloveniji ustvarijo bazen približno 30 igralcev, v ta zbir pa niso vštete poškodbe in službene obveznosti. Številni kakovostni tuji igralci s slovenskimi koreninami bi lahko igrali za reprezentanco, a so za to potrebna finančna sredstva za plačevanje potnih stroškov.

Na tem področju do aprilskih tekem selektor pričakuje nekaj korakov naprej, saj bosta brez pomoči teh kakovostnih igralcev prvo mesto in nato morebitni obstanek v rangu višje, torej evropski trofeji, nemogoča.

"Ko smo dosegli neko prepoznavnost, je bil nato največji udarec leto 2020"

"Ko smo dosegli neko prepoznavnost, je bil nato največji udarec leto 2020. Ne le zaradi korone, takrat je strokovna skupina Olimpijskega komiteja Slovenije takratnemu ministrstvu podala predlog o zvišanju kriterijev za sofinanciranje. Denimo 400 registriranih igralcev na državni in lokalni ravni, tega števila še zdaj ne dosegamo, se trudimo, a reprezentanca je izgubila vsakršno sofinanciranje, ki bi pomagalo predvsem pri gostovanjih na Malti, Cipru in podobno," je dejal predsednik zveze Ivan Šček.

Igralci in trenerji to seveda čutijo, a se nikoli ne pritožujejo, pravi Kavčič: "Zdaj kot selektor še bolj spoštujem fante, ki se ves čas žrtvujejo. Ni to neka kritika zveze, ker vemo, da z denarjem, ki ga ima na voljo, zagotovi, kar potrebujemo. Nikoli ni nobenega jamranja, to sprejmemo. Fantom je čast, da tisti dan zastopajo svojo državo. Tako kot v soboto po tekmi proti Madžarski, je vse to pozabljeno. So pravi borci. Pogoji so včasih res katastrofalni, zato dam vsem kapo dol, vključno zvezi, ki zagotavlja vsaj minimalne pogoje in prihod na prizorišča tekem."