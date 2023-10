Encijani presenetili Madžare in uspešno začeli nastope v konferenčni ligi

Slovenski ragbisti so z zmago začeli nastope v novem ciklu konferenčne lige evropskega ragbija (2023/24). V Budimpešti so premagali Madžare z 29:17. Naslednja tekma encijane čaka naslednjo soboto, ko bodo v Ljubljani gostili Bosno in Hercegovino.

Slovenska reprezentanca v ragbiju po novi razporeditvi evropske zveze še naprej nastopa v konferenčni ligi, a je ta razdeljena na štiri kakovostno enakovredne geografske regije. Slovenija je v skupini B skupaj z Madžarsko, Luksemburgom, Avstrijo ter Bosno in Hercegovino.

Za varovanci Petra Kavčiča je prva tekma, ki so jo v Budimpešti dobili proti favorizirani Madžarski z 29:17. Za zmago so encijani prejeli štiri točke, na lestvici pa zaostajajo za Luksemburgom in Madžarsko (tekma več), ki sta zbrali po pet točk. Na dnu sta Avstrija in BiH z ničlo.

Vse reprezentance bodo odigrale po štiri tekme, zmagovalka se bo uvrstila v končnico za nastop v višjem rangu tekmovanja za evropsko trofejo. Zadnjeuvrščena zasedba bo igrala za obstanek v konferenčni ligi.

Madžari na svetovni lestvici zasedajo 66. mesto, Slovenija je 14 mest nižje. Luksemburg je med reprezentancami skupine B najvišje, in sicer na 64. mestu, Avstrija je 87., BiH pa 92.