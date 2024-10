Pomlajeni encijani v soboto proti reprezentanci Kosova

Slovenska reprezentanca v ragbiju se v evropskem prvenstvu vrača na zelenico s polnim zanosom. V novem ciklu se bodo encijani merili v tretjem kakovostnem razredu evropskega ragbija. V skupini E se jim bodo pridružili novinci Kosovo in Črna gora ter stari znanci iz Bosne in Hercegovine. Slovenci, ki trenutno zasedajo 82. mesto od skupno 132 držav na svetovni lestvici, bodo nove izzive v tem rangu tekmovanju iskali s pomlajeno zasedbo.

V preteklem ciklu so encijani osvojili dve zmagi nad Madžarsko v Budimpešti ter nad Bosno in Hercegovino v Ljubljani, kar jih je postavilo v boj za prvo mesto v skupini. Kljub dobrim predstavam so brez napredovanja ostali po porazih proti Avstriji in Luksemburgu, kar jih je uvrstilo na tretje mesto v skupini.

Sezona se za encijane odpira že to soboto, ko bodo na ovalu v ljubljanskih Stanežičah ob 14. uri gostili reprezentanco Kosova.

Poleg pomlajene ekipe sta se treningom članske reprezentance priključila tudi tujca, in sicer Lewis Podpadec ter Nicolas Rezelj.

Selektor Kavčič je optimističen

Selektor moške članske ekipe Peter Kavčič ima optimističen pogled na prihajajoči cikel. "Za priprave na tekmo smo imeli dva tedna, ki smo jih izkoristili čim bolj produktivno. Kot vedno so težave s kadrom, predvsem zaradi poškodb, odpovedi in drugih obveznosti igralcev. Kljub temu so treningi potekali dobro. V ekipo smo povabili nekaj mladih igralcev, ki so prinesli veliko energije in bodo dobili priložnost tudi na tekmi."

Foto: www.alesfevzer.com

Kavčič je v pogovoru za Rugby zvezo Slovenije poudaril, da se zavedajo, da so na tekmi s Kosovom favoriti: "Smo kakovostnejša ekipa, vendar bomo morali to dokazati na terenu. Ne smemo si privoščiti podcenjevanja nasprotnika."

Selektor je dejal, da bo stavil na mladost: "Mladi igralci si glede na predstave v svojih klubih zaslužijo priložnost, da izkusijo to raven reprezentančnega ragbija. To jim bo zagotovo motivacija za nadaljnje delo."

Kavčič je prepričan, da bodo mladi igralci dodali svežino v ekipo in pripomogli k uspešnemu nastopu proti Kosovu ter si želi močne podpore s tribun kot motivacijo za vse mlade igralce.

