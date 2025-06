Slovenci v olimpijskem ragbiju napredovali razred višje

Po nekaj letih boja v drugi diviziji in lanskem bronu so Encijani na letošnjem prvenstvu dominirali. Že prvi dan so dosegli štiri zmage, s čimer so si skoraj že zagotovili prvo mesto, saj so za napredovanje potrebovali samo še eno zmago.

V nedeljo sta sledili še dve tekmi proti Črni gori in Kosovu. Čeprav so presenetljivo izgubili proti Črni gori, so v zadnji tekmi proti domačemu Kosovu pokazali svojo moč in visoko zmagali s 45:0.

Foto: Rugby zveza Slovenija S skupno 16 točkami in neverjetno razliko v doseženih točkah (112) so slovenski ragbisti prepričljivo zmagali turnir in si prislužili zasluženo promocijo v prvo konferenčno ligo.

Encijani so se pred tem udeležili tudi mednarodnega priljateljskega turnirja pod okriljem italijanske zveze, ki je potekala v sklopu čezmejne evropske prestolince kulture, kjer so se pomerili z reprezentancami Italije, Belgije, Avstrije ter profesionalnima ekipama Benetton Treviso in Zebre Parma. Kljub temu da niso vpisali zmage, so se težke priprave obrestovale.

Čeprav nad Conference 1 obstajata še Trophy in Championship divizija, kjer se pomerijo evropske velesile, kot so Francija, Italija, Irska in Velika Britanija, je povratek v prvo konferenčno ligo lep uspeh za Slovenijo, ki se počasi, a vztrajno vrača med boljše evropske reprezentance.