Angleži izločili Fidži, kdo bo zadnji polfinalist?

Argentinci so presenetili Valižane in se prebili v polfinale svetovnega prvenstva. Foto: Guliverimage

V soboto sta se v polfinale svetovnega prvenstva v ragbiju prebili reprezentanci Argentine in Nove zelandije, po uvodnem nedeljskem četrtfinalnem dejanju pa se je med najboljše štiri izbrane vrste na svetu uvrstila še Anglija. Premagala je Fidži (30:24). Zadnji polfinalist bo znan v poznih večernih urah, po spopadu med Francijo in Južno Afriko.

Argentinci so predvsem v drugem polčasu bolje nadzorovali položaj na igrišču stadiona Velodrome in najprej rezali v zaostanek, ki so si ga nabrali sredi prvega polčasa (0:10), nato pa ob koncu tekme z dvema zadetkoma (try) zapečatili usodo otoške reprezentance.

Valižani so sedmič na 22 tekmah izgubili proti pumam, a šele tretjič na zadnjih 12 tekmah, prvič pa sta se zasedbi pomerili v izločilnih bojih na SP. Pred tem so Valižani dobili oba obračuna v skupinskem delu tekmovanja v letih 1991 in 1999.

Nova Zelandija je strla odpor Irske. Foto: Reuters

Zvečer sta se v Parizu na Stade de Franceu pomerili Irska in Nova Zelandija. Irci, ki na svetovni lestvici zasedajo prvo mesto, so pretili do samega konca. "All blacks" so v 64. minuti vodili s 25:17, nato pa so imeli po kazni po polaganju v polje za zadetek za 24:25 Irci deset minut igralca več na zelenici Stade de Francea.

Kljub kazni so imeli Novozelandci dvakrat priložnost za zadetek s prostega udarca, enega so izkoristili in postavili izid 28:24. Irci so bili vsega nekaj metrov oddaljeni od polja za zadetek, v zadnjem napadu vztrajali po več kot 30 fazah, a na koncu ostali praznih rok še v osmem četrtfinalu SP.

Trikratni svetovni prvaki Novozelandci pa nadaljujejo zgodbo o uspehu med najboljšimi osmimi na mundialih. V tej fazi tekmovanja so namreč izgubili le enkrat in sicer leta 2007, ko je prvenstvo prav tako potekalo v Franciji.

Angleži šestič med najboljše štiri na SP

Angleži so imeli večji del dvoboja stvari v svojih rokah in nogah, a je desetminutni mrk oceanski otoški državi omogočil 14 zaporednih točk med 64. in 70. minuto za izenačenje na 24:24.

Nato so svetovni prvaki izpred 20 let dosegli dva zadetka prek Owena Farrella za prednost šestih točk. Čeprav je v zadnjem delu Fidži še imel posest, pa so evropski tekmeci zdržali in se šestič uvrstili v polfinale SP.

Veselje angleških navijačev po zmagi nad Fidžijem. Foto: Reuters

Na zadnjem mundialu na Japonskem so morali v finalu priznati premoč Južni Afriki, na zadnji stopnički SP so klonili tudi v letih 2007 in 1991. V polfinalu so igrali še leta 1995, ko so bili na koncu četrti.

Za preboj v veliki finale se bodo v soboto pomerili proti boljšemu iz obračuna med Francijo in Južno Afriko, ki se bo na Stade de Franceu v predmestju Pariza začel ob 21. uri.