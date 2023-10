Kdo je še v igri za svetovni naslov v ragbiju? Obetajo se spektakli.

Od konca skupinskega dela do sobotnih prvih obračunov bo minilo najmanj šest dni, vse favorizirane reprezentance, z izjemo izpadle Avstralije, pa po stopnjevanju nastopov nestrpno pričakujejo zaključek prvenstva.

Fidži ali Anglija?

Med osmerico je eno veliko presenečenje. To je reprezentanca Fidžija, ki je v skupini C prvič po 69 letih premagala Avstralijo, nato pa skorajda zakockala uvrstitev med najboljšo osmerico ob porazu proti Portugalski (23:24). Oceansko otoško državo je zadnji dan prvega dela SP rešila dodatna točka za poraz s sedmimi ali manj točkami.

V boju za svetovni naslov ostajajo še Fidži ... Foto: Reuters

Za nagrado zdaj prihaja četrtfinalni obračun z angleško zasedbo v Marseillu. Čeprav so varovanci Steva Borthwicka nastope v skupini D končali brez poraza, pa na večini tekem niso blesteli. Posebej zaskrbljujoča je zadnja zmaga proti Samoi z 18:17, ki pred boji za visoka mesta prinaša nekaj skrbi vselej ambicioznim Angležem.

... Anglija ... Foto: Reuters

Fidži ni naivna reprezentanca, na njej so se opekli že Avstralci. Tudi Angleži so že pred SP dobili opozorilo, ko so na prijateljski tekmi s Fidžijem izgubili z 22:30.

Francija ali Južna Afrika?

Boljši iz prvega nedeljskega obračuna (17.00) se bo v polfinalu meril bodisi proti Francozom bodisi proti svetovnim prvakom izpred štirih let Južnoafričanom. Tekmeca se bosta udarila na Stade de Franceu v nedeljo ob 21. uri.

... Francija ... Foto: Reuters

Afriški predstavniki so v skupinskem delu sicer doživeli poraz proti Irski (8:13), a ta zaradi zmage proti Škotski v prvem krogu ni prinesel bojazni, da se trikratnim svetovnim prvakom (1995, 2007) ne bi uspelo uvrstiti med najboljših osem.

Tam jim bodo nasproti stali motivirani Francozi, ki so dobili zadnji medsebojni obračun, a pred tem izgubili kar prejšnjih sedem. Francoska zveza je vsa razpoložljiva sredstva v zadnjih letih vložila v nastop pred domačimi navijači, da bi galski petelini končno prekinili sušo in dvignili pokal Webba Ellisa.

... Južna Afrika ... Foto: Reuters

Francozi vsakih 12 let igrajo v finalu (1987, 1999, 2011), tokrat imajo to možnost prvič pred domačimi navijači, a morajo za kaj takega ugnati najprej Južno Afriko, nato pa bržčas še Anglijo.

Irska ali Nova Zelandija?

Na zgornji strani tabele se prav tako na Stade de Franceu obeta spektakularen obračun med Irsko in Novo Zelandijo, in sicer v soboto ob 21. uri. Trikratni svetovni prvaki (1987, 2011, 2015) z južne poloble so v skupini A izgubili proti Franciji (13:27), a nato pometli s preostalimi tekmeci s skupno razliko v točkah +220 ter se ogreli za izločilne dvoboje.

... Irska ... Foto: Reuters

Irci so na svetovno prvenstvo prišli kot zmagovalci prestižnega pokala šestih narodov, tudi v Franciji delujejo zelo zanesljivo, a se zavedajo, da doslej še nikoli niso igrali v polfinalu SP.

"To je zdaj stvar za velike fante, mar ne?" je na tiskovni konferenci pred obračunom z Novo Zelandijo dejal selektor Irske Andy Farrell. "Zdaj gre zares in ko prideš do teh trenutkov, moraš črpati iz dobrih izkušenj. Mi smo v zadnjih treh, štirih letih storili ogromno dobrega. Imamo izkušeno zasedbo, ki je mnogo pretrpela, da bi v teh tednih pokazala največ," je še dodal Farrell.

... Nova Zelandija ... Foto: Reuters

Statistika medsebojnih obračunov ni na strani združene Irske - v ragbiju igrajo Irci skupaj s Severno Irsko -, a v tem primeru ne razkriva premika v zadnjih letih. Irska je vseh pet zmag zabeležila na zadnjih osmih dvobojih. Toda eden od porazov je prišel prav v četrtfinalu zadnjega SP na Japonskem (14:46).

Argentina ali Wales?

Zmagovalec dvoboja med Novo Zelandijo in Irsko se bo v polfinalu pomeril z boljšim iz obračuna med Argentino in Walesom. Argentinske pume spadajo v drugi rang reprezentanc, ki so se sposobne kosati z najboljšimi, a jim redko uspe katero od teh na SP presenetiti. Četrtič bodo Argentinci igrali v četrtfinalu, dvakrat pa so se uvrstili v polfinale (2007, 2015) in pred 16 leti osvojili bron.

... Argentina ... Foto: Reuters

Tokrat so favoriti Valižani, ki so dobili 14 od skupno 21 uradnih medsebojnih tekem, od tega osem od zadnjih 11. Tudi na tem prvenstvu so predstavniki Walesa prikazali precej več in v skupinskem delu premagali Avstralijo s kar 40:6. Valižani in Argentinci bodo tudi odprli četrtfinalne obračune, in sicer v soboto ob 17. uri v Marseillu.

... in Wales. Foto: Reuters

Preostanek prvenstva bo gostil le še Stade de France, polfinala bosta na vrsti 20. in 21. oktobra, finale bo 28., tekma za tretje mesto pa 27. oktobra.