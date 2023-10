All Blacks so se v polfinalu veselili visoke zmage proti Argentini.

All Blacks so se v polfinalu veselili visoke zmage proti Argentini. Foto: Reuters

Prva finalistka enega največjih športnih dogodkov leta 2023, svetovnega prvenstva v ragbiju, je v petek postala Nova Zelandija. V polfinalu je Argentino porazila z neverjetno razliko 44:6. To je deseto svetovno prvenstvo v ragbiju, All Blacks pa bodo v finalu igrali petič. Naslednjo soboto bo njihov nasprotnik Južna Afrika, ki je v sobotnem polfinalu po velikem preobratu premagala Anglijo. Zaostajala je s 6:15, a v zadnjem delu tekme prišla do zmage s 16:15.

Foto: Reuters Argentina je imela najboljše in najštevilčnejše navijače prvenstva, a Nova Zelandija ostaja sinonim za ragbi. In svojo moč je pokazala v petkovem polfinalu v Parizu. S tremi zadetki je že po prvem polčasu vodila z 20:6. Zelo zanesljiva je bila v zaključevanju akcij tudi v drugem polčasu. S še dvema zadetkoma je v 50. minuti vodila že s 34:6 in polfinale je bil tako pol ure pred koncem tekme že odločen. Selektorja sta nekaj ključnih mož tako posedla na klop. Argentina se je sicer še naprej trudila, a je bila Nova Zelandija v obrambi premočna.

Foto: Reuters Končni izid kar 44:6. Petindvajsetletni Will Jordan je dosegel tri zadetke, skupaj pa na tem prvenstvu že osem, s čimer je izenačil dosedanji rekord prvenstev. S tem se je pridružil preostalim trem rekorderjem, pokojnemu Jonahu Lomuju (Nova Zelandija, 1999), Bryanu Habani (Južna Afrika, 2007) ter Julianu Savei (Nova Zelandija, 2015). Lahko pa ga še preseže, saj je pred njim še finalna tekma.

Argentina je sicer v četrtfinalu premagala Wales (29:17), Nova Zelandija pa Irsko (28:24).

Veliki preobrat Južnoafričanov za finale z All Blacks

Foto: Reuters

Foto: Reuters V drugem polfinalnem dvoboju sta se soboto zvečer pomerili Anglija in Južna Afrika. Prva je v četrtfinalu s 30:24 premagala Fidži, Južnoafričani pa so z 29:28 porazili gostitelje prvenstva Francoze. Angleži v finalu proti Novozelandcem niso še nikoli igrali in tudi tokrat ne bodo. V zadnjih 20 minutah so namreč zapravili prednost s 15:6. Južnoafričani so najprej dosegli edini zadetek na tekmi (RG Snyman), nato je dve minuti in pol do konca Handre Pollard po kazni Angležem zadel s polovice igrišča za zmago JAR s 16:15.

Veliki finale bo naslednjo soboto, 28. oktobra. Nova Zelandija (1987, 2011, 2015) in Južna Afrika (1995, 2007, 2019) sta s po tremi naslovi najuspešnejši državi v zgodovini svetovnih prvenstev. Prvi so osvojili prvega leta 1987, drugi pa zadnjega pred štirimi leti. All Blacks, kot imenujejo novozelandsko ekipo, imajo skupaj sedem kolajn, največ med vsemi (še eno srebrno in tri bronaste). Ves svet jih pozna tudi po haki, ki jo vselej prikažejo pred začetkom tekme.

Novozelandci pred začetkom dvoboja z znamenito hako. Foto: Reuters

SP v ragbiju, izločilni boji:



Četrtfinale:

Argentina – Wales 29:17 (10:6)

Irska – Nova Zelandija 24:28 (17:18)

Anglija – Fidži 30:24 (21:10)

Francija – Južna Afrika 28:29 (22:19)



Polfinale:

Petek, 20. oktober:

Argentina – Nova Zelandija 6:44 (6:20)

Sobota, 21. oktober:

Anglija – Južna Afrika 15:16 (12:6)



Tekma za 3. mesto:

Petek, 27. oktober:

Argentina – Anglija



Veliki finale:

Sobota, 28. oktober:

Nova Zelandija – Južna Afrika