Slovenski ragbisti po pravi drami premagali Madžare

Slovenska reprezentanca v ragbiju je v 2. krogu evropskega konferenčnega pokala poskrbela za pravo športno dramo in slavila proti favorizirani Madžarski z 38:35. Encijani so pred več kot 500 glasnimi navijači pokazali izjemen karakter, borbenost in nepopustljivost ter ugnali favorizirane vzhodne sosede.

Madžari so prvi polčas začeli silovito in povedli z 18:10. A Slovenci niso popustili, z dvema zadetkoma tik pred odmorom so poskrbeli za preobrat ter na polčas odšli z vodstvom 24:18.

Drugi polčas se je začel bolj previdno. Izid je prvih desetih minutah ostal nespremenjen, nato pa so slovenski ragbisti zagospodarili na igrišču, prek Bora Jamnika dosegli dva nova zadetka in 20 minut pred koncem povedli z 38:18.

Madžari se niso predali. V naslednjih minutah so znižali na 38:23, nato pa pet minut pred koncem znižali na 30:38. V izdihljajih tekme je sledil še en madžarski zadetek, nato pa so Slovenci odbili zadnji madžarski napad in se veselili prve zmage v sezoni.

"To je bila prava borba. Fantje so pokazali, da znajo stopiti skupaj, ko je najtežje. Takšnih tekem se ne pozabi, to je nagrada za vse ure treningov in odrekanja," je po zmagoslavju dejal slovenski selektor Peter Kavčič.

Po dveh krogih ima Slovenija na računu zmago in poraz ter si trenutno deli drugo mesto s Srbiji, ki je v uvodnem krogu premagala Madžarsko. V vodstvu je Avstrija z dvema zmagama, medtem ko Slovaška še čaka na svojo prvo tekmo.

Naslednji tekmec Slovenije bo Slovaška, datum in prizorišče pa bosta znana v prihodnjih dneh.