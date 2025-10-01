V ragbiju dogovor o omejitvi števila tekem v sezoni

Mednarodna krovna zveza za ragbi je potrdila predlog za omejitev števila tekem, ki jih lahko igralci odigrajo v sezoni, za zaščito zdravja športnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Omejitev podpira sindikat igralcev, ki je odločitev Svetovnega ragbija v času vedno večjega števila tekmovanj v športu označil za zgodovinski moment.

Igralci ragbija bodo skladno z novimi pravili lahko odigrali največ 30 polnih tekem v eni sezoni. Na voljo bodo imeli tudi dodaten čas po reprezentančnih oknih in vsaj pet tednov počitka po koncu sezone.

"Kot vse politike Svetovnega ragbija so sprejete smernice podprte z zadnjimi znanstvenimi dognanji in nasveti strokovnjakov," je ob potrditvi novih pravil sporočila predsednik krovne zveze, Avstralec Brett Robinson. Ta pričakuje, da bodo sprejete smernice zdaj uresničene z dogovori med vodstvi lig in sindikati.

Smernice veljajo za vsa elitna tekmovanja po svetu, tako moška kot ženska. Krovna zveza želi, da bi z njimi zmanjšala število poškodb v ragbiju.

Smernice so v času razprave podprle lige, sindikati, strokovnjaki in Mednarodno združenje igralcev ragbija. "To je zgodovinski trenutek za ragbi," je dejal predsednik združenja Omar Hassanein. "Te smernice postavljajo dobrobit in varnost igralcev v središče same igre in tako zagotavljajo varnost igralcev, ki lahko na igrišču posledično pokažejo največ," je dodal Hassanein.

Kot so ob tem pojasnili predstavniki združenja, je dokazano, da je kljub številnim drugim ukrepom za varnost v ragbiju, najbolj učinkovit ukrep za zmanjšanje poškodb prav ustrezno upravljanje s tekmovalnimi obremenitvami igralcev.

Tako kot v številnih drugih športih je namreč tudi v ragbiju v zadnjih letih bil zaznan trend dodajanja vedno novih tekem in tekmovanj. Nove smernice bodo omogočile uvedbo novega mednarodnega tekmovanja za moške, do katerega so bila združenja igralcev zadržana.