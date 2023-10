Solze sreče in žalosti. Springboks brez zadetka četrtič prvaki sveta!

Na Novi Zelandiji se je ustavil čas. Vsi so spremljali finale svetovnega prvenstva v ragbiju in bili prepričani, da bodo njihovi All Blacks četrtič prvaki. A se je finale obrnil drugače. S kaznimi, celo izključitvijo, so po prvem polčasu zaostajali s 6:12. V drugem so pritisnili, a prišli le do enega zadetka. Južna Afrika je tako ohranila prednost in z 12:11, brez doseženega zadetka, ubranila naslov svetovnega prvaka. Tako je s četrto lovoriko najuspešnejša v zgodovini tega tekmovanja.

Foto: Reuters Če so bili Novozelandci v polfinalu zelo učinkoviti, je bil prvi polčas finala povsem drugačen. Dvakrat so prišli tik pred črto zadetka, a tam izgubili žogo. Na drugi strani so v obrambi delali napake in Južnoafričani so imeli štiri kazenske strele. Shannon Frizell je dobil rumeni karton že v drugi minuti tekme. Še več: kapetan All Blacksov Sam Cane je bil zaradi nevarnega naleta v 34. minuti celo izključen, kar je pomenilo, da so morali več kot en polčas odigrati z igralcem manj, torej s 14 igralci. Handre Pollard je zanesljivo zadel vse štiri strele in po prvih 40 minutah je branilka naslova Južna Afrika vodila z 12:6.

Južnoafričani ostajajo neporaženi na finalnih tekmah: štirje finali, štirje naslovi. Foto: Reuters Drugi polčas so All Blacks odigrali bolje. V 54. minuti se je zgodil prvi prelomni trenutek. Po izvrstnem prodoru Richieja Mo'unge je s svojim petim zadetkom na tem prvenstvu na 11:12 znižal Aaron Smith (vodja hake je odigral zadnjo tekmo za reprezentanco). A so se oglasili sodniki iz nadzornega centra. Pred dosego zadetka so Južnoafričani storili prekršek in tako so Novozelandci ostali brez petih točk. Ostalo je 6:12, saj so se All Blacks še drugič odločili, da po prekršku ne bodo streljali kazenskega strela, ampak raje igrali. In štiri minute pozneje so tako le prišli do zadetka (11:12). Springboks so sploh prvič v finalih svetovnih prvenstev dobili zadetek. Je pa Mo'unga zgrešil potrditveni strel na gol za dve točki.

Handre Pollard Foto: Reuters V zadnjih 20 minutah so Južnoafričani upočasnjevali igro. Osem minut do konca je dobil rumeni karton Cheslin Kolbe, a Jordie Barrett kazenskega strela za vodstvo Nove Zelandije ni zadel. V zaključku tekme so bile torej moči izenačene 14 proti štirinajstim. Pri All Blacksih ni bilo več v igri Willa Jordana, ki je na tem prvenstvu izenačil rekord svetovnih prvenstev z osmimi zadetki s polaganjem, v finalu pa ni dobil uporabne žoge, da bi še devetič stekel v končno cono. V zadnjih minutah so navijačem in igralcem na klopi tekle solze, enim sreče, drugim razočaranja. Rezultat se ni več spremenil. Južna Afrika je brez doseženega zadetka z 12:11 četrtič postala svetovni prvak.

Varovanci Jacquesa Nienabra so po Novi Zelandiji (2011, 2015) druga reprezentanca, ki je ubranila naslov prvaka. Foto: Reuters

Najuspešnejši državi v ragbiju v zadnjih 16 letih

Foto: Reuters Reprezentanci Nove Zelandije in Južne Afrike sta se podpisali pod vse naslove v zadnjih 16 letih. Južnoafričani so slavili v letih 2007 in 2019, Novozelandci pa so dvakrat zapovrstjo prvaki postali v letih 2011 in 2015. Obenem imajo oboji še po en naslov, Springboks so ga osvojili na domačem prvenstvu leta 1995, All Blacks prav tako na domačem terenu na prvem SP leta 1987.

Južnoafričani ostajajo neporaženi na finalnih tekmah, medtem ko so Novozelandci drugič izgubili na zadnji stopnički, obakrat je bil zanje usoden prav afriški predstavnik (1995).

Foto: Reuters Na prvenstvu v Franciji sta obe izbrani vrsti izgubili po eno tekmo v skupinskem delu, a stopnjevali formo do najbolj pomembnih obračunov. All Blacks so v polfinalu premagali Argentino s 44:6, branilci naslova pa šele v zadnjih minutah Anglijo s 16:15. Slednje je v petek dobila tekmo za končno tretje mesto, ko je južnoameriško reprezentanco premagala s 26:23.

Prvenstvo v Franciji se je po rekordu obiskanosti tekem približalo tistemu iz Anglije pred osmimi leti. Takrat si je prav tako 48 dvobojev ogledalo 2,478 milijona gledalcev. Ob razprodanem stadionu Stade de France za finale je številka v Franciji presegla 2,43 milijona obiskovalcev. Finale si je v živo ogledala tudi Roger Federer in Novak Đoković, na otvoritveni tekmi pa je denimo bil Kylian Mbappe.

SP v ragbiju, izločilni boji:



Četrtfinale:

Argentina – Wales 29:17 (10:6)

Irska – Nova Zelandija 24:28 (17:18)

Anglija – Fidži 30:24 (21:10)

Francija – Južna Afrika 28:29 (22:19)



Polfinale:

Petek, 20. oktober:

Argentina – Nova Zelandija 6:44 (6:20)

Sobota, 21. oktober:

Anglija – Južna Afrika 15:16 (12:6)



Tekma za 3. mesto:

Argentina – Anglija 23:26 (10:16)



Veliki finale:

Nova Zelandija – Južna Afrika 11:12 (6:12)