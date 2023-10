Angleži do tretjega mesta na SP v ragbiju

Angleška reprezentanca v ragbiju je osvojila tretje mesto na svetovnem prvenstvu, ki v Franciji poteka od 8. septembra. Na tekmi za tretje mesto so bili evropski predstavniki še drugič na tem mundialu boljši od Argentine, ki so jo premagali s 26:23. V finalu se bosta v soboto za četrti naslov prvakov pomerili Nova Zelandija in Južna Afrika.

Angleži in Argentinci so se merili že v prvem delu prvenstva, ko je Anglija v skupini D (9. september) obračun dobila s 27:10. Otočani so tudi dvoboj za tretje mesto začeli bolje in hitro povedli s 13:0, do polčasa pa po boljši igri pum ohranili le še šest točk naskoka.

V drugem delu sta si reprezentanci hitro izmenjali po en zadetek s polaganjem, proti koncu pa so bili nevarnejši Argentinci. V 76. minuti so imeli kazenski strel za izenačenje, a je rezervist Nicolas Sanchez zgrešil.

Angleži so prvič v desetih izdajah SP zasedli tretje mesto. Doslej so le enkrat igrali za bron in leta 1995 v Južni Afriki izgubili proti Franciji. Svetovni prvaki so postali leta 2003, še trikrat pa v finalu izgubili (1991, 2007, 2019).

Argentina še nikoli ni igrala v finalu, trikrat pa se je merila za tretje mesto. Izgubila je pred osmimi leti proti Južni Afriki, premagala pa Francijo leta 2007, ko je prvenstvo prav tako potekalo v deželi galskih petelinov.

Do konca desetega svetovnega prvenstva v ragbiju, enega največjih športnih tekmovanj na svetu, bo na sporedu le še finalni obračun Nove Zelandije in Južne Afrike.

Obe reprezentanci bosta lovili četrti naslov. Novozelandci so dobili prvi mundial leta 1987 ter nato kot edini doslej zapovrstjo še prvenstvi leta 2011 in 2015. Južnoafričani branijo naslov izpred štirih let na Japonskem, naslova pa imajo še iz leta 1995 in 2007.