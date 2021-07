Čeh s tretjim mestom v kvalifikacijah zanesljivo v sobotni finale

Dlje kot Čeh sta danes disk vrgla le Šved Daniel Stahl (66,12 metra) in Andrius Gudzius iz Litve (65,94 metra).

Dvaindvajsetletni Čeh, lastnik drugega izida sezone na svetu, je začel kot drugi po vrsti v drugi kvalifikacijski skupini. V prvi seriji so mu namerili 65,45 metra in tedaj je bil že skupno tretji, potem ko je bila dobro uro prej v prvi skupini boljša le dvojica. S tem si je praktično že zagotovil boj za odličja.

Avtomatična kvalifikacijska norma za finale v metu diska, ki bo v soboto ob 13.15 po slovenskem času, je bila 66 metrov. Čeh je po svojem uvodnem metu na olimpijskih igrah, pred tem je na veliki članski tekmi nastopil le leta 2019 na svetovnem prvenstvu v Dohi, zmajeval z glavo. Želel si je namreč, da bi kvalifikacijsko mejo dosegel že po enem metu.

Dva metra in šest centimetrov visoki slovenski in mlajši članski evropski rekorder je v drugem poskusu presegel 66 metrov, a je v obratu za las prestopil iz kroga za izmet. Vseeno je v skupini še vedno prepričljivo vodil, drugi je bil tedaj Jamajčan Chad Wright (62,93 m), tretji pa je bil drugi Jamajčan Fedrick Dacres, svetovni podprvak je vrgel 62,91 metra.

"Bil sem nevozen"

V tretji in zadnji kvalifikacijski seriji je slovenski favorit za najvišja mesta vrgel 63,34 metra in bil tudi s tem poskusom še vedno precej pred tekmeci v skupini. Najprej se mu je približal Norvežan Ola Stunes Isene (63,26 m). Na drugo mesto v skupini se je pozneje zavihtel še Šved Simon Pettersson. Slednji, četrti na evropskem prvenstvu leta 2018, se je z zadnjim metom, ko so mu namerili 64,18 metra, in iz dna prešel na skupno sedmo mesto.

"Imel sem povečan srčni utrip in bil nervozen, a sem si vseeno s prvim metom zagotovil finale s 65,45 metra. V drugem sem s prestopom vrgel prek 66 metrov, nato pa sem vedel, da sem v finalu in nisem se več prav potrudil, saj sem svoj cilj že dosegel," je po prvi polovici tekme dejal Čeh.

V prvi kvalifikacijski skupini je normo za finale zmogel svetovni prvak Daniel Stahl. Šved, tudi lastnik najboljšega izida sezone, je orodje vrgel do 66,12 metra že v prvem poskusu.

Drugi skupno in drugi v prvi skupini je bil aktualni evropski in nekdanji svetovni prvak (2017) Gudžius. Tretji v skupini in četrti skupno je bil Avstralec Matthew Denny (65,13 m), četrti v skupini in peti skupno pa Avstrijec Lukas Weisshaidinger (64,77 m), bronast na svetovnem prvenstvu v Dohi in leto prej tretji tudi na evropskem prvenstvu v Berlinu.

S 63,29 metra je bil skupno deveti Nemec Daniel Jasinski, bronast na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru. Wright se je kot 12., zadnji uvrstil v finale. Mesto za njim pa je olimpijski nastop že končal njegov rojak Fedrick Dacres (13.).

Izpadel je tudi Poljak Piotr Malachowski (62,68 m), deveti v skupini A in skupno 15. Slednji je bil leta 2015 svetovni prvak, poleg dveh evropskih naslovov pa je bil še dvakrat srebrn na olimpijskih igrah, leta 2008 in 2016.