Še sam sebi je dolgočasen

Del srbskih medijev je po neuspehu reprezentance v domačih olimpijskih kvalifikacijah "raztrgal" tistega, ki ga v Beogradu ni bilo. Med očitki, ki jih je Nikola Jokić lahko slišal ali prebral, je bil tudi ta, naj si za zgled vzame Luko Dončića, saj se je ta nemudoma po koncu sezone v ligi NBA odpravil v Evropo in Slovenijo popeljal na olimpijske igre. Jokić, sicer prvi MVP lige s področja nekdanje Jugoslavije, se je ob tem spomnil svojega klubskega soigralca pri Denverju Vlatka Čančarja.

Foto: Anže Malovrh/STA

"Čestital mi je za preboj na OI in uspešen začetek. Pred tem sem ga sicer na prijateljski ravni malce zbadal, da je Slovenija v Tokiu, Srbija pa ne. Toda tudi Nikola ve, kako dobro ekipo imamo," pravi Čančar, ki ima zar razliko od Srba v Denverju obrobno vlogo. V svoji drugi sezoni v ligi NBA je namreč na 41 tekmah v povprečno slabih sedmih minutah dosegal 2,1 točke in 1,2 skoka.

"Čeprav res ne igram prav veliko, pa v svojo kariero vlagam veliko trdega dela. Ne glede na to, kakšna je bila moja minutaža, čutim, da v Denverju verjamejo vame. To mi veliko pomeni. Kakšna bo moja vloga v prihodnje, bomo videli. Zdaj sem z mislimi povsem pri reprezentanci in olimpijskih igrah," pripoveduje 24-letni Primorec, ki je pred selitvijo v ZDA igral za Koper, Olimpijo, Škofjo Loko, Mego in Burgos.

Podobno kot že v Kaunasu, kjer si je Slovenija kot edina reprezentanca s pogorišča nekdanje skupne države izborila olimpijski nastop, tudi v Tokiu 203 centimetre krilni košarkar prve peterke igra pomembno vlogo. Proti Argentini je dosegel 16, proti Japonski 12 točk, skupno pobral osem odbitih žog, ob tem pa navdušil z dobrim gibanjem, obrambnim garaštvom in prilagodljivostjo, saj zlahka preklaplja med vlogama krilnega in ob nižkih peterkah tudi klasičnega centra. Tudi kot "trojka" bi se zlahka znašel.

Dve tekme, dve visoki zmagi. Povprečna razlika 26,5 točke, povprečno 117 doseženih točk. Zveni zastrašujoče, predvsem ob upoštevanju dejstva, da je sprva na nasprotni strani stala tradicionalno močna Argentina, nato pa domača Japonska, ki kljub igralski ozkosti še zdaleč ni za odpis. "Ne bom dvigal prahu in dajal visokoletečih napovedi. Korak za korakom. Proti Argentini smo pokazali čvrstost in se prepustili Dončiću, proti Japonski smo bili vztrajni. Čeprav razlika ni bila vseskozi tako visoka, smo imeli stalno občutek nadzora. V novem trenutku se nismo tresli. Ko je igra stekla, se je razlika hitro ustvarila," ocenjuje Čančar.

Foto: Anže Malovrh/STA

Tudi on se je brez pomislekov povsem prilagodil igri, ki v napadu temelji na navdihu in popolnih pooblastilih Luke Dončića. Zaveda se namreč, da številka 77 ni le z naskokom najboljši košarkar v reprezentanci, temveč eden najboljših posameznikov na svetu, sodeč po videnem, pa na račun izjemnega občutka, prilagodljivosti in evropskih izkušenj tudi najbolj kompleten igralec za olimpijski turnir. "Res je izjemen. Kaj podobnega človek vidi le v kakšnih zares norih večerih največjih zvezd v ligi NBA. Za Fibina tekmovanja pa bi težko dejal, da sem že videl boljšega," je soigralca, s katerim sta leta 2017 osvojila tudi naslov evropskega prvaka, ocenil Koprčan.

Slovenski košarkarji bodo na delu znova v nedeljo, ko jih ob 10.20 po srednjeevropskem času jih čaka tradicionalno močna Španija. "Na vseh tekmovanjih spadajo med favorite. Tudi tukaj, saj imajo odlično pokrite vse igralne položaje. Toda stalno ponavljam in sem zaradi tega dolgočasen samemu sebi, da se ne smemo obremenjevati z drugimi. Osredotočeni moramo biti na našo igro. To nam je rezultat prineslo v Kaunasu in verjamem, da nam ga bo tudi v Tokiu," je pogovor ob pogledu proti tekmi evropskih in svetovnih prvakov zaključil Vlatko Čančar.