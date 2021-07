Dončićev trener razložil, zakaj je pripeljal v Dallas Kokoškova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igor Kokoškov in Luka Dončić bosta sodelovala tudi v klubskem okolju.

Foto: Sportida

Srbski strokovnjak Igor Kokoškov, ki je popeljal Slovenijo do zlate medalje na evropskem prvenstvu leta 2017, bo kariero nadaljeval kot pomočnik pri Dallas Mavericks. Glavni trener Jason Kidd je izpostavil njegove vrline in hkrati tudi povezanost z Luko Dončićem.

V torek je postalo jasno, da bo Igor Kokoškov okrepil strokovni štab pri Dallas Mavericks. S tem se je končala njegova zgodba pri Fenerbahčeju, s katerim je imel sicer še sklenjeno pogodbo.

A ga je ponudba teksaškega kluba iz lige NBA premamila, da se je odločil za vnovičen odhod onstran Atlantika, kjer je že služboval dve desetletji.

Glavni trener Dallasa Jason Kidd si ga je zaželel z razlogom. Vendarle je leta 2017 vodil slovensko izbrano vrsto do zgodovinske zlate medalje na EuroBasketu. In Luka Dončić je bil ob Goranu Dragiću takrat osrednje slovensko orožje. Zdaj bosta srbski strokovnjak in slovenski čudežni deček združila moči še v klubskem okolju.

"Nekaj časa smo se pogovarjali z njim. Treniral je Luka, ko je bil ta mlajši. Med njima je povezava. Ko govorimo o Igorju, lahko rečem, da je trener z dobrim znanjem v napadalnem smislu. Mislim, da je izvrsten trener, zato smo lahko zelo srečni, da je v naši ekipi," je Kidd pojasnil, zakaj so se odločili za Kokoškova.