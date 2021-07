Dovolj je, če kapetan vrže bombico

Ob izrazito kakovostni premoči proti japonskim košarkarjem je bilo pred drugim slovenskim košarkarskim dejanjem v Tokiu ključno le vprašanje motivacije in pristopa. Da po skorajda brezhibni predstavi proti Argentini, ki je kot velesila, svetovni podprvak in prvi zgodovinski tekmec na OI velikanski motiv sama po sebi, tudi Japonci ne bodo deležni pomanjkljivega slovenskega pristopa, je bilo jasno že po prvih minutah.

"Pred vsako tekmo se pogovorimo in se naostrimo. Ker gre za skupino značajsko močnih fantov, ki so lačni dokazovanja, nimam prav veliko dela z motivacijskimi nagovori. Dovolj je, da vržem majhno bombico. Olimpijske igre niso samoumevne. Tudi niso na sporedu vsako leto. Že če imaš enkrat priložnost nastopiti, je to izjemna čast. Zato bomo to priložnost izkoristili in bomo iz tekme v tekmo bolj goreči," o tekmovalni nabrušenosti in motivacijski vlogi kapetana razmišlja Edo Murić.

Zoran Dragić se je v velikem slogu vrnil na reprezentančno sceno. Foto: Guliver Image

Pristop je bil ključnega pomena tudi v trenutkih slabšega odstotka zadetih metov in japonske obrambne nepopustljivosti. "Rezultat je zavajajoč. Tekma še zdaleč ni bila lahka. Fantje so garali vseh 40 minut in pokazali ekipni značaj. Ta se odraža v 54 skokih in 27 asistencah," je po tekmi izpostavil selektor Aleksander Sekulić, ki je tekmeca ukanil tudi tako, da je imel Rui Hachimura nekoliko več prostora za igro, zaradi česar so ga soigralci iskali ter posledično omejili lasten strelski prispevek. Kar 34 točk prvega japonskega zvezdnika je namreč slovenska igra prenesla, predvsem ob širši prerazporeditvi žog v napadu.

Luka Dončić je tokrat ob 25 točkah v še večji meri v igro vključeval soigralce. Kar peterica je presegla dvomestno število točk. Statistično pa je bil prvemu igralcu tokrat najbližje Zoran Dragić (24 točk). "Imeli smo pravo energijo. Imamo ekipni duh. Predvsem pa se znamo prilagajati tekmecu," je pozornost od sebe preusmerjal Ljubljančan, ki visoko intenzivnost obljublja tudi pred obračunom s Španijo. Pravi namreč, da ga po zagotovitvi četrtfinalne vstopnice zanima prvo mesto. "Osredotočenost, tek in dobra obramba. To bo ključ," pravi Dragić, ki ne skriva navdušenja nad statusom olimpijca, a v isti sapi dodaja, da se mu po glavi zdaj že pletejo novi mejniki.

V selektorski vlogi: devet zmag – en poraz. Foto: Anže Malovrh/STA

Tudi kolajna ni izključena. "Zakaj pa ne?! Toda o tem neradi govorimo. Pogovarjajmo se o naslednjih tekmecih. Korak za korakom," pravi Dragić, ki je v pravem trenutku naravnal strelsko roko. Podobno kot soigralci. "Tudi ko met ne steče, je treba vztrajati. Okrepiti je treba obrambo, se truditi, se metati na zobe … Bog bo to nagradil. Potem steče tudi met," o strelskem ritmu razmišlja kapetan Murić in v smehu dodaja: "Škoda, da se je tekma z Japonci končala, saj bi verjetno zadeli še kakšnih petnajst trojk."

Slovenija torej s poletno in intenzivno igro, močno kohezijo ter šolskim primerom podrejanja prvemu zvezdniku ekipe Dončiću ostaja reprezentančni košarkarski hit leta. V naslednjem dejanju olimpijskega turnirja ga bo spoznala Španija. "Za Slovence, ki imajo radi šport, in za državo želimo narediti nekaj dobrega. Kar se dogaja tukaj, ni zraslo čez noč. Ta kemija se ustvarja skozi daljše obdobje," je tudi sedmi sili, ki v vse večjem obsegu kaže zanimanje za slovensko reprezentanco, pojasnjeval Dragić.

Afera? "Nihče ni kršil pravil!"



Tudi na uradni novinarski konferenci po zmagi nad Japonsko se selektor Sekulić ni mogel izogniti vprašanjem o dogodkih med obema preizkušnjama. Del španskih medijev se je namreč razpisal o "škandalu v reprezentanci". Na spletnem omrežju Instagram so se namreč za kratek čas pojavili posnetki španske košarkarice Cristine Ouvina, na katerih je bilo v sproščenem vzdušju več slovenskih košarkarjev, kot sporno pa so mediji označili druženje brez mask in alkohol. "Kolikor vem, fantje niso kršili pravil. Zato dogodku ne pripisujem velike pozornosti," je bil na to temo kratek selektor.