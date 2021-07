Novo dejanje razkazovanja slovenskih mišic

Čeprav igra slovenske reprezentance ni bila tako udarna kot ob argentinskem odprtju olimpijskih iger, pa so Zoran Dragić, Luka Dončić in soigralci proti Japonski brez večjih težav prišli do druge zmage (116:81) in s tem potrjenega mesta v četrtfinalu.

Dobrih šest minut pred koncem tekme je Luka Dončić v polprotinapadu žogo vrgel v visokem loku in nad obročem "našel" kapetana Eda Murića. Atraktivna akcija, po kateri je Slovenija povedla z 18 točkami prednosti, je na simbolični ravni zapečatila japonsko usodo. Šele v tistem trenutku je namreč japonski odpor dokončno popustil, Slovenci pa so nato v sproščenem ritmu nanizali nekaj všečnih akcij. Najvišja prednost je znašala kar 38 točk, končalo pa se je s + 35, kar je v dobro voljo spravilo tudi selektorja Aleksandra Sekulića.

"Pokazali smo ekipno moč. Način, na kakršnega smo igrali, pove veliko o značaju te ekipe. Fantje so garali 40 minut in na koncu visoko premagali spoštovanja vredno reprezentanco Japonske. Odločila sta ekipni duh in skupni prispevek," je drugo zmago pospremil selektor in dejal, da sicer razmišljajo tudi o drugih reprezentancah, a morajo tudi drugi razmišljati o Sloveniji.

Foto: Guliver Image

Prvi strelec tokrat v nasprotnem taboru

Dončić kot prvi zvezdnik, ki na svojem hrbtu stalno "čuti" kamere in telefone, tokrat strelsko ni bil tako navdihnjen in odločen kot proti Argentini. Vseeno je v slabih 26 minutah znova pokazal nekaj spektakularnih košarkarskih trikov in tekmo končal s 25 točkami, po sedmimi skoki in asistencami ter dvema blokadama in pridobljenima žogama.

Vlogo prvega strelca je tokrat prevzel Washingtonov košarkar Rui Hačimura (34 točk), v slovenskem taboru pa se je s 24 točkami izkazal Zoran Dragić. "V tekmo smo vstopili z dobro energijo. Igrali smo svojo igro. Čeprav imamo v ekipi Dončića, pa znamo zadevati tudi vsi drugi. Prilagodili smo se. Ko je treba metati, mečemo. Tako se gradi ekipni duh," je bil po tekmi zadovoljen mlajši Dragić.

Od prve minute …

Čeprav je Hačimura postregel z izvrstno predstavo, njegovi soigralci pa so se predstavili v vlogi nepopustljivih borcev, je Slovenija povsem prepričljivo uveljavila očitno igralsko premoč. Še več, Japonska v nobenem delu tekme ni bila v rezultatski prednosti.

Foto: FIBA

V prvi in deloma drugi četrtini ji je sicer še uspelo ohranjati sprejemljiv rezultatski priključek, v tretji četrtini pa se je četi Aleksandra Sekulića le uspelo odlepiti. Poleg nekaj kakovostnih obrambnih akcij je namreč takrat razširila paleto napadalnih rešitev. Na koncu se je ob reprezentančnem razkazovanju mišic med strelce vpisala vsa dvanajsterica.

"Japonci so bili danes zelo razpoloženi. Igrali so organizirano. Vedeli so, kaj želijo. Predvsem z bojevitostjo so ostajali blizu. A od začetka smo vedeli, da smo bolj kakovostna ekipa. Verjamem, da nam je to tudi uspelo," je dejal Aleksej Nikolić.

Naslednji izziv: svetovni prvaki

Po zanesljivih zmagah proti južnoameriški in azijski ekipi čaka Slovenijo v tretjem in obenem zadnjem krogu skupinskega dela tudi prvi evropski izziv. V nedeljo ob 10.20 po slovenskem času se bodo aktualni evropski prvaki udarili z aktualnimi svetovnimi prvaki – Španci. Za motiviranost se torej ne gre bati. Predvsem Dončića, ki je prav v Španiji storil prve članske košarkarske korake in bo v nasprotnem taboru naletel tudi na nekdanje soigralce. Njegov ključni motiv pa bo ohranjanje statusa reprezentančno neporaženega igralca. Tudi po šestnajstih tekmah v slovenskem dresu namreč LD77 pozna le zmage.

Slovenija : Japonska 116:81



Dvorana Saitama, brez gledalcev, sodniki: Glišić (Srbija), Weiland (Kanada), Pascual (Filipini).



Slovenija: Rupnik 4 (1:2), Nikolić 3, Prepelič 12 (2:2), Murić 4 (0:3), Tobey 6 (0:1), Blažič 10, Hrovat 4, Dimec 2, Dragić 24 (2:3), Čančar 16 (3:4), Čebašek 6, Dončić 25 (7:10).



Japonska: Togashi 8 (2:5), Hiejima 10 (2:4), Hachimura 34 (5:7), Y. Watanabe 17 (0:2), Baba 4, Edwards 2, Tanaka 6.



Prosti meti: Slovenija 15:22, Japonska 5:9.

Met za dve točki: Slovenija 28:41, Japonska 20:46.

Met za tri točke: Slovenija 15:39 (Čančar 3, Čebašek 2, Dončić 2, Dragić 2, Blažić 2, Prepelič 2, Rupnik, Nikolić), Japonska 12:31 (Hachimura 3, Y. Watanabe 3, Togashi 2, Hiejima 2, Tanaka 2).

Skoki: Slovenija 54 (37 + 17), Japonska 33 (24 + 9).

Osebne napake: Slovenija 17, Japonska 21.