"Buco" z našega betonskega igrišča

Imenovanja Nikole Jokića za najkoristnejšega igralca lige NBA ni le prestižna lovorika za Denverjevega krilnega centra ali unikatna zgodba o neverjetnem preboju fantiča okroglih lic in nič kaj športne postave iz Sombora do zvezdnika najmočnejše lige na svetu. Je tudi dokončen poklon košarki s področja nekdanje Jugoslavije in svojevrstno nezavedno opravičilo njegovim neupravičeno podcenjenim predhodnikom.

V ponedeljek je minilo 28 let od tragične smrti nepozabnega košarkarskega virtuoza Dražena Petrovića. Dva dni pozneje je Nikola Jokić, rojen leto in pol po smrti košarkarskega Mozarta, tudi uradno postal najkoristnejši košarkar lige NBA. Prvi MVP, ki je bil izbran v drugem krogu nabora. Šesti Neameričan s tem priznanjem (pred njim so bili okronani že Hakeem Olajuwon, Tim Ducan, Steve Nash, Dirk Nowitzki in Giannis Antetokounmpo) in tretji Evropejec. Predvsem pa prvi s področja nekdanje Jugoslavije. Zato sta zgodbi Petrovića in Jokića, čeprav gre za igralca iz različnih obdobij in tudi drugačnih držav, vendarle bolj povezani, kot se zdi, predvsem pa kot to vidijo Američani.

Američani imajo v svojih športnih zgodbah neizmerno radi velike preobrate, preobrazbe in nagle vzpone od dna do vrha. Zato je Jokićev uspeh zagotovo voda na tovrsten mlin. Navsezadnje gre za igralca, ki je bil pred sedmimi leti v naboru lige NBA izbran globoko v drugem krogu. Kot številka 41. Poklican takrat, ko so fotografske agencije že polne fotografij osrednjih junakov Drafta. V tem primeru so bili to Andrew Wiggis, Joel Embiid in Jabari Parker.

Foto: Guliver Image

Po drugi strani današnji MVP prihaja iz Sombora, kraja z manj kot 50 tisoč prebivalci. Še več, prihaja iz skromnega družinskega okolja, fotografije iz otroštva pa ga prikazujejo kot debelušnega fantiča. Kot nekoga, ki ni bil za Crveno zvezdo ali Partizan. No, o Megi, klubu, ki ga je izstrelil med košarkarske zvezde, ob tem vendarle velja govoriti z dolžnim spoštovanjem, saj gre kljub rezultatsko omejenemu kolektivu vendarle za izjemno razvojno okolje.

In danes? Danes je Nikola Jokić ob glasovanju za najboljšega igralca najmočnejše lige na svetu deklasiral uveljavljene zvezdnike. Joel Embiid, Stephen Curry in Giannis Antetokounmpo niso imeli možnosti. Kaj šele LeBron James ali James Harden. Le kdo bi oporekal številkam, kot so 26,4 točke, 10,8 skoka in 8,3 asistence na tekmo, za nameček v dresu šeste najbolj učinkovite ekipe v ligi? Joker, kot ga kličejo, je postal obraz lige. O njegovi čvrstosti in obenem vitalnosti pod koši, stalnem spogledovanju s trojnimi dvojčki in pozitivnem vplivu na ekipo, ki ostaja v boju za naslov prvaka, ne dvomi nihče.

Dvom. Da, dvom pa je tisto, kar je zaznamovalo Jokićeve predhodnike. Tiste s področja nekdanje skupne države, ki so prav v času, ko je Branislav Jokić z ženo na severozahodu Vojvodine oblikoval družino, orali ledino v ligi NBA. V mislih imamo Dražena Petrovića, ki je moral kot najboljši evropski košarkar greti klop Portlanda. Pa tudi Tonija Kukoča, ki je bil prisiljen preoblikovati svoje telo in z zanj značilno genialno košarkarsko intuicijo poiskati svojo nišo, da je prepričal elito in tudi v ligi NBA postal Nekdo. Ali pa o Dinu Rađi in Vladu Divcu, ki sta sumničave Američane prav tako morala prepričati, da centimetri še zdaleč niso vse, kar sta prinesla čez Atlantik.

Foto: Guliverimage

Res je, časi so se spremenili. Zdaj tudi Američani že vrsto let vedo za "jugobazen". Vedo, da se po betonskih igriščih na ozemlju nekdanje države, ki je razpadla v plamenih in potokih krvi, podijo fantje z neizmernim potencialom. Kakšnega med njimi kdaj pa kdaj tudi precenijo. Darko Miličić pač ni postal to, kar so upali. A ob poglobljenem ogledništvu in vse večjem spoštovanju do teh okolij se jim zgodba Dražena Petrovića težko primeri. Zato je Jokićev kipec MVP tudi priznanje tega in na simbolični ravni opravičilo za drugačno ravnanje v zgodovini.

In kaj sledi? Preprosto, Luka Dončić. Zvezda lige NBA je že danes. Roko na srce, s takšnim statusom je tudi prišel. Pa čeprav ni postal prvi izbor v naboru lige NBA, kar bržčas priča o tem, da zgoraj omenjena skepsa še ni povsem razblinjena. A trenutno se zdi, da je le še vprašanje časa, kdaj bo tudi Luka postal MVP. In še marsikaj več.