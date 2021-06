Legenda NBA: Ne vem, ali lahko Dončić osvoji prvenstvo na tak način

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Isiah Thomas o Dončiću in njegovem pohodu do šampionskega prstana

Luka Dončić je pokazal izjemne predstave, a to ni bilo dovolj, da bi Dallas napredoval v drugi krog končnice. Foto: Guliver Image

Luka Dončić in Dallas Mavericks so se drugo leto zapored poslovili v prvem krogu končnice. Tudi tokrat jih je izločila zasedba Los Angeles Clippers. Slovenski košarkar je kazal izjemne predstave, vendar to po mnenju legende lige NBA, Isiaha Thomasa, ne bo dovolj, če bo želel osvojiti ligo NBA.