Dončić izenačil rekord in se poslovil, kmalu sledi let za Slovenijo

Luka Dončić je s porazom s 111:126 v odločilni sedmi tekmi proti LA Clippers končal sezono v ligi NBA. Slovenski ljubitelji košarke so bili tako kot slovenski čudežni deček žalostni ob izpadu Dallasa, a v tem našli tudi nekaj pozitivnega, saj bo zvezdnik svetovne košarke zdaj lahko pomagal naši izbrani vrsti v junijskih kvalifikacijah za olimpijske igre. Dončić je imel tokrat premalo pomoči košarkarjev s klopi, kar so Clippers znali izkoristiti. Ni pomagal niti njegov sanjski prvi polčas, v katerem je dosegel 29 točk, tekmo pa končal pri 46 točkah – s tem je izenačil osebni strelski rekord –, 14 asistencah in sedmih skokih.

Luka Dončić je izjemno začel odločilno sedmo tekmo. Če je imel na prejšnji težave pri metu za tri točke, je v prvi četrtini zadel kar tri in bil že pri 19 točkah. Po njegovi zadnji je Dallas prišel do vodstva s 26:23, nakar je sledil delni izid domačih 8:0 in trener gostov Rick Carlisle je moral poklicati svoje izbrance na krajši posvet.

Luka Dončić in njegova predstava proti LA Clippers

Dončić je bil v prvem polčasu praktično neustavljiv. Foto: Reuters Povrhu vsega je moštvo iz Teksasa doživelo krajši šok, ko je iz dvorane odšepal Tim Hardaway jr., ki je bil v končnici ob Dončiću drugi najbolj strelsko razpoložen pri Mavericks. Na veselje navijačev Dallasa je šlo za lažni alarm in se je ob zaključku prve četrtine vrnil nazaj na parket.

Prav tako pa so se razveselili nove serije njihovih ljubljencev. Jasno, v režiji Dončića, ki je bil nerešljiva uganka za Clippers. Spodbuden podatek je bilo tudi osem točk Kristapsa Porzingisa, ki je bil v zadnjem obdobju strelsko manj viden. In Dallas je tako po prvi četrtini vodil z 38:35. In kdo je bil v prvih 12 minutah najboljši strelec domače ekipe? Kawhi Leonard s 13 točkami, ki je prejšnjo tekmo z 42 točkami pokopal Dallas.

Luka je tudi tokrat preživel na parketu celotno prvo četrtino, nakar mu je Carlisle namenil triminutni počitek. Njegovo odsotnost so Clippers znali izkoristiti in pobegnili Dallasu na šest točk razlike (46:40). Strelsko so bili povsem razglašeni ob vstopu v drugo četrtino. V prvi polovici le-te so dosegli pičle štiri točke, a so roke sprva nekoliko zadrhtele tudi pri domačih, da se niso še bolj odlepili.

Vrhunci igre LA Clippers : Dallas Mavericks

Ni bilo pomoči klopi

Nato je motor spet počasi zagnal Dončić, ki je kot za stavo polnil koš moštva iz Kalifornije. V prvem polčasu je bil pri neverjetnih 29 točkah – ob tem je zbral še sedem asistenc in tri skoke. A kaj, ko je bil praktično osamljeni jezdec, povrhu vsega tudi obramba ni delovala tako, kot si je želel Carlisle. Nikakor ni mogel biti zadovoljen niti z igro v napadu, saj so njegovi košarkarji izgubili devet žog – od tega Dončić tri.

Foto: Guliverimage

Obenem je pogrešal še učinek igralcev s klopi – dosegli so pičlih šest točk na celi tekmi –, zato pa je bil na drugi strani njegov stanovski kolega Tyronn Lue vesel, da se je v orbito katapultiral Terance Mann. Pet tekem je odigral v končnici proti Dallasu in na teh je skupaj dosegel le 17 točk. Tokrat jih je v prvem polčasu natresel 13. In na koncu se je izkazalo, da je bilo to tudi vse, kar je v nedeljo pokazal. Po njegovi zadnji so Clippers vodili z devetimi točkami prednosti (63:54) in polčas zaključili pri rezultatu 70:62.

Velika težava Dallasa je bil tudi met za tri točke domačih, ki so v prvem polčasu zadeli 11 od 19 trojk, na tekmi kar dvajset. In prav po dveh Hardawayja jr. in Doriana Finneyja-Smitha so se gostje približali na -2 (70:72), zato je Lue nemudoma odreagiral z minuto odmora. Kljub vsemu ni zadoščala, saj so po delnem izidu 19:6 gostje vodili z 81:76. Videti je bilo kot v pravljici.

A sta imela Marcus Morris sr. in Leonard svojo računico. Prvi je nadaljeval s serijo trojk in bil že pri peti, zvezdnik Clippers pa je po nekoliko bolj zaspani drugi četrtini spet navil obrate in tehtnica se je nagnila na stran kluba iz drugega največjega mesta v ZDA (85:80).

What a start to the half 😳#ALLIN pic.twitter.com/BxZtlXByPZ — Dallas Mavericks (@dallasmavs) June 6, 2021

Leonardu vzkliki MVP, MVP

Na drugi strani se je igra zaustavila Dončiću, ki je bil nasprotje tega, kar je kazal v prvem polčasu. V tretji četrtini je grešil mete z razdalje, tudi oba prosta meta, nasprotniku je podaril novi dve žogi. Zato se je v nadaljevanju bolj osredotočil na prodore pod obroč. Košarkarji Dallasa so doživeli mrk.

Luka Dončić in Kawhi Leonard sta bila osrednji figuri serije med Dallasom in LA Clippers. Foto: Reuters

Medtem smo lahko s tribun dvorane Staples Center slišali vzklike "MVP, MVP, MVP" (najkoristnejši košarkar, op. p.), ki so bili namenjeni vse bolj vročemu Leonardu. S soigralci – pomembni trojki je zadel rezervist Luke Kennard – je namreč naredil ogromen korak (delni izid 20:2) do prednosti 15 točk ob koncu tretje četrtine (100:85). Rezultat, ob katerem gostje niso mogli biti ravnodušni, saj se je napredovanje v drugi krog izmikalo.

Dončić za konec izenačil osebni rekord, kmalu sledi pot v Slovenijo

Foto: Reuters V zadnji četrtini se razmerje sil ni bistveno spremenilo. Obramba Dallasa je bila še naprej luknjičasta, v napadu pa so razpolagali s slepimi naboji. Domači so pobegnili že na +19 (106:87). Dobri dve minuti pred koncem je Dončić s trojko sicer približal Dallas na -7 (107:114), a sta na drugi strani Reggie Jackson in Morris – s sedmo trojko – nemudoma vrnila udarec in postalo je jasno, da bo sezone gostujoče ekipe kmalu konec.

LA Clippers tako ostajajo trn v peti Dallasa, saj so ga izločili že lani v mehurčku v Orlandu. Tokrat so Dončić in druščina zmagali enkrat več, a je bilo premalo, da bi slovenski čudežni deček prvič v karieri preskočil uvodno oviro v končnici.

Zadnjo tekmo v sezoni je tako zaključil pri 46 točkah ter s tem izenačil osebni strelski rekord v ligi NBA, 14 asistencah, sedmih skokih in šestih izgubljenih žogah.

"Ne maram izgubljati. Ne maramo izgubljati, ampak sem ponosen na to ekipo," je Dončić dejal po zadnji tekmi v sezoni in dodal: "Vedno se naučiš kaj novega. Končnica je nekaj povsem drugačnega kot tekme rednega dela. Sedma tekma je najtežja tekma. Vse moraš dati od sebe. Rezultat ni bil takšen, kot smo si želeli. A se bomo vrnili naslednje leto."

Čeprav je sleherni Slovenec privoščil Dončiću napredovanje v drugi krog, pa je v razočaranju našel nekaj pozitivnega. Ob izpadu Dallasa je namreč postalo jasno, da bo zvezdnik svetovne košarke lahko pomagal slovenski reprezentanci v junijskih kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu, v katerih bo naša izbrana vrsta sprva igrala v skupini proti Angoli in Poljski, ob pričakovanem toku dogodkov pa bi se nato za edino vstopnico udarila proti gostiteljici turnirja Litvi.

Young letel, Bogdanović utišal Philadelphio

Trae Young je blestel proti Philadelphii. Foto: Guliverimage Razburljivo je bilo že na prvem nedeljskem obračunu. Na prvi polfinalni tekmi vzhodne konference so Atlanta Hawks na gostovanju presenetili Philadelphio 76ers. Pri domačih je prvi zvezdnik Joel Embiid navkljub težavam s kolenom stisnil zobe, dosegel celo 39 točk, a to ni bilo dovolj za zmago 76ers. Pri Hawks je bil najbolj razpoložen Trae Young. Dončićev vrstnik in tekmec v lovu za naziv novinec leta v njuni krstni sezoni je dosegel 35 točk.

Philadelphia je v zadnji četrtini naredila preobrat, se sprva približala Atlanti na vsega tri točke zaostanka, nakar je srbski košarkar Bogdan Bogdanović s trojko prvič utišal dvorano.

Tako je Bogdanović utišal navijače Philadelphie. Foto: Guliverimage

Ko je že kazalo, da je bil to zaključni udarec, so se domači s fanatično obrambo vrnili v igro za zmago. A je bil prav Bogdanović tisti, ki je spet razveselil navijače Atlante, potem ko je zadel zaključna prosta meta.

Liga NBA, 6. junij: Prvi krog (zahod):

Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 126:111 /4:3/

Leonard 28, 10 sk., 9 as., Morris sr 23., George 22, 10 as., 6 sk.; Dončić 46 (met za 3 5/11, za 2 12/19, prosti meti 7/11), 7 sk., 14 as., 6 izg. žog v 44 min., Finney-Smith 18, 10 sk., Porzingis 16, 11 sk.; Drugi krog (vzhod):

Philadelphia 76ers : Atlanta Hawks 124:128 /0:1/

Embiid 39, 9 sk., Curry 21, Harris 20, Simmons 17, 10 as.; Young 35, 10 as., Collins 21, Bogdanović 21; // – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

Preberite še: