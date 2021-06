Drama se nadaljuje, Dončićevi zapravili lepo priložnost

Luka Dončić in soigralci so zapravili prvo zaključno žogico za vstop v drugi krog končnice lige NBA. Serija med Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers bo tako dobila epilog na odločilni sedmi tekmi. Na dozdajšnjih šestih tako niti enkrat domače moštvo ni zmagalo. Trn v peti je bil Kawhi Leonard, ki je za zmago s 104:97 dosegel 45 točk (met iz igre 18/25). Slovenski košarkarski dragulj je tekmo sicer končal pri 29 točkah, 11 asistencah in 8 skokih, vendar strelski izplen oplemenitil, ko je bilo že jasno, da bo njegovo moštvo izgubilo. Odločilni obračun v Kaliforniji bo v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času.

Zanimivo v dvoboju med Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers je, da sta ekipi vselej zmagovali na gostovanju. Luki Dončiću in soigralcem ni tokrat pomagala niti občutna pomoč v American Airlines Areni, v kateri so odprli vrata za približno 18 tisoč navijačev, ki so upali na veliko zmagoslavje. Debelih deset let že čakajo na zmago v končnici. In po prvi četrtini je kazalo dobro, saj je Dallas vodil z 28:26.

Slovenski čudežni deček, ki je bil tudi tokrat polepljen s trakovi okoli vratu, kar je bil znak, da težave z vratom še niso povsem izginile, je bil pri 11 točkah. A ni bil prvi strelec dvoboja, saj je Reggie Jackson za goste dosegel 14 točk, medtem ko so domači košarkarji uvodoma dobro zaustavili prva zvezdnika LA Clippers Kawhija Leonarda in Paula Georga, ki sta skupaj dosegla le osem točk.

Leonard navijal obrate

Trener Rick Carlisle je na zadnji tekmi namenil Dončiću vsega pet minut počitka, tokrat pa ga je za toliko časa posadil na klop že ob vstopu v drugo četrtino. Verjetno je toliko časa vztrajal, ker so preostali košarkarji dobro odreagirali in prišli do nekoliko bolj otipljivega vodstva pri 37:30.

Čeprav bi morali biti vselej osrednji akterji na parketu košarkarji, so se na šesti tekmi večkrat v središču pozornosti znašli tudi sodniki, ki so zlasti krivili lase domači zasedbi. Dončićeva tehnična napaka je visela v zraku, saj se je zapletel v številne pogovore, kar smo bili priča v rednem delu sezone, v katerem je prejel 15 tehničnih napak. "Ne bi rad govoril o sodnikih. Vsi so videli tekmo," je bil po porazu kratek na to temo.

Vrhunci med Dallasom in LA Clippers

Nekaj nervoze se je pojavilo tudi v igri Dallasa. V nadaljevanju druge četrtine je bila raztrgana, vse bolj vroča pa sta postajala Leonard in George. Prvi je bil ob polčasu s 16 točkami že najboljši strelec, George jih je prispeval 11, medtem ko si je Jackson v enem izmed napadov poškodoval gleženj, odšepal z igrišča, a se je kmalu vrnil na parket.

Obet pred nadaljevanjem ni bil pravšnji

Dallas je v drugi četrtini premogel vsega 17 točk. Igra v napadu se je zaustavila. Tudi Dončiću, ki v prvih 24 minutah ni zadel trojke iz treh poizkusov. Za razliko od prejšnjih obračunov je bil tokrat natančen pri prostih metih, saj je zadel vseh pet in bil pri 15 točkah. Prav po njegovih dveh prostih metih je Dallas vodil z devetimi točkami prednosti (39:30), kar je bila najvišja v prvem polčasu. Gostom je hitro uspelo zrežirati delni izid 12:2 in po daljšem času so pri 42:41 prišli do vodstva, ki so ga imeli tudi pri odhodu na krajši počitek (48:45).

Foto: Reuters

Na preteklih tekmah so Dončić in druščina le enkrat zmagali, ko so ob polčasu zaostajali, zato obet ni bil pravšnji. Mavericks so v napadu prav tako pogrešali pomoč Kristapsa Porzingisa, ki je bil pri vsega petih točkah (skupno sedem), zato pa kazal več želje v obrambnih nalogah. Carlisle je tudi tokrat skušal zapreti raketo z njim in Bobanom Marjanovićem, ki sicer nista najboljša obrambna košarkarja, a sta že s svojimi 221 centimetri dovolj visoki oviri.

Odličen vstop v drugi polčas

Povsem z drugačno energijo so stopili na igrišče v začetku tretje četrtini. Dončić je odlično sodeloval z Marjanovićem, ki je bil pod košem nerešljiva uganka za Clippers. Ko je Porzingis še drugič na tekmi silovito zabil žogo v koš in popeljal Dallas do vodstva s 53:52, je gostujoči trener Tyronn Lue reagiral z minuto odmora.

Košarkarji Dallasa so bili v naletu, zlasti Tim Hardaway jr. (23 točk). Na tribuni je razveseljeval tudi očeta, ki je v ligi NBA pustil pečat. Zadel je trojko, uspešno prodrl pod koš in kazal raznovrstno igro v napadu. Dončić je medtem zbiral asistence in jih imel na svojem računu že osem. Ko je še sam v protinapadu položil žogo v koš, je domača zasedba vodila s 67:60, Lue pa je še enkrat v kratkem času poklical svoje igralce na posvet.

Dončić padel v napadu, kar se doseganja košev tiče

Slednji je zalegel, saj so njegovi izbranci na krilih Leonarda – 17 točk v tretji četrtini - ekspresno zrežirali delni izid 11:0 za 71:67. Ljubitelji košarke so spremljali pravo košarkarsko poslastico. Igra je bila čvrsta, ekipi sta se izmenjevali v vodstvu. Videlo se je, da je veliko na tnalu. Dallas bi zmago napredoval v drugi krog, gostje iz Kalifornije so reševali kožo. Razumljivo smo zato spremljali neizprosen boj za vsako žogo.

Foto: Reuters

Čeprav Dončiću igra, vsaj kar se doseganja košev tiče, ni stekla, je imel ob sebi soigralce, ki so v tem času poskrbeli, da je bil Dallas nad gladino in vstopil v zadnjo četrtino pri 77:73. LD77 je po odlični prvi četrtini v napadu padel in dosegel v naslednjih dveh le šest točk, zato je imel Dallas v njem še veliko rezerv v napadalnem smislu.

Izjemna noč Leonarda, ki je bil nerešljiva uganka

Hardaway jr. je bil tisti, ki je kazal zobe in s koši na noge spravljal očeta. Ob vstopu v zadnjo četrtino je sam držal Dallas v igri za napredovanje, medtem ko so gostje še naprej stavili na izjemnega Leonarda in počasi začeli prevzemati pobudo. Po krajšem spancu je v domačih vrstah pet minut pred koncem zazvonil alarm, saj so gostje vodili z 90:85. V taboru Dallasa so se še naprej nekoliko preveč pritoževali nad sodniškimi odločitvami. Večkrat so iztirile tudi Dončića, ki tokrat ni bil v dnevni strelski formi.

Kawhi Leonard je bil tokrat nerešljiva uganka za Dallas. Dosegel je 45 točk. Foto: Reuters

Nekaj zadoščenja je dobil s prvo trojko v šestem poizkusu, a so imeli gostje tokrat v svojih vrstah izjemnega Leonarda, za katerega ni bilo obrambe. Dve minuti in 18 sekund pred koncem je dosegel trojko za svojo 42. točko in Clippers so vodili s 95:88. Kmalu je zadel novo za končnih 45 točk, s soigralci pa v zaključku držal tekmeca na varni razdalji. "Uničil nas je. Izjemno tekmo je imel. To počne," je nasprotnika pohvalil Dončić.

Ravno v tem delu, ko je bil zmagovalec že znan, je slovenski košarkar oplemenitil svoj strelski izkupiček in tekmo končal pri 29 točkah, 11 asistencah in 8 skokih.

Utah Jazz bodo morali tako do nedelje počakati na tekmeca v drugem krogu končnice. Ob 21.30 se bodo Clippers in Mavericks pomerili v odločilnem obračunu, ki bo v Kaliforniji. "Odločilna tekma je in ni pomembno, kje igraš. Gre za sedmo tekmo. Motivirani smo. Ena tekma je še. Zakaj ne bi verjeli? Verjamemo," je zaključil Dončić ob pogledu na nedeljo.

Liga NBA, 4. junij (prvi krog končnice): Dallas Mavericks : Los Angeles Clippers 97:104 /3:3/

Dončić 29 (met za 3 2/9, za 2 9/15, prosti meti 5/5), 8 sk., 11 as., 4 uk. žoge, 3 izg. žoge v 41 min., Hardaway jr. 23.; Leonard 45 (met za 3 5/9, za 2 13/16, prosti meti 4/4), Jackson 25, George 20, 13 sk., 6 as. // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

