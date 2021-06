Dončićev podvig za v zgodovino

Dallas bo imel v noči na soboto prvo zaključno žogico za uvrstitev v drugi krog, v katerem že čakajo košarkarji Utah Jazz. Zanimivo je, da so tako Dallas Mavericks kakor tudi LA Clippers vselej zmagovali na gostovanjih, zato v taboru Luke Dončića upajo, da bodo tokrat le izkoristili prednost domačega terena ter preskočili prvo oviro.

Še vedno pa odmeva zadnja predstava slovenskega košarkarskega čarovnika. Ob zmagi s 105:100 je prispeval 42 točk, 14 asistenc in osem skokov. Na koš je vrgel 37 žog in zadel 17, če gledamo le tiste mete iz igre – proste mete je metal 2/3. Praktično ni bilo napada, v katerega ni bil vpleten, ko je stal na parketu. Trener Rick Carlisle mu je namenil le pet minut počitka.

Udeležen pri 83,8 odstotka dosežnih košev iz igre

NBA analitik pri televizijski hiši ESPN Kirk Goldsberry se je statistično poglobil v njegovo predstavo in jo primerjal s preteklimi, ki so jih zrežirali velikani tega športa. Na koncu je prišel do ugotovitve, da je Dončić zadel ali asistiral pri 31 od skupno 37 uspešno zadetih metov Dallasa iz igre, kar je znašalo 83,8 odstotka. In ta je najvišji v zgodovini lige NBA, tako v rednem delu sezone kakor tudi v končnici.

Pred tem je imel najvišji delež legendarni John Stockton iz daljnega leta 1989 - 83,7 odstotka.

Luka Doncic scored or assisted on 31 of the Mavs' 37 field goals last night (83.8%).



That is the highest such percentage in a game in NBA history, regular season or playoffs pic.twitter.com/8BzkuxhSN7 — Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) June 3, 2021

Najvišji delež doseženih košev ali asistiranih posameznega košarkarja v ligi NBA 83.8 odstotka - Luka Dončić proti LA Clippers, 2. junij 2021. 83.7 odstotka - John Stockton proti Houston Rockets, 3. januar 1989 81.6 odstotka - Kevin Johnson proti Denver Nuggets, 3. april 1994 81.3 odstotka - LeBron James proti Golden State Warriors, 14. junij 2015 80.6 odstotka - Allen Iverson proti New Orleans Hornets, 20. april 2003

Nasploh kaže Dončić izjemne predstave v končnici. V primerjavi z rednim delom je stopil še korak naprej. Njegovo povprečje v rednem delu je znašalo 27,7 točke, 8,6 asistence in osem skokov na tekmo, v končnici pa se je v petih tekmah v povprečju zaustavljal pri 35 točkah, 9,4 asistencah in osmih skokih. Iz tira ga niso vrgle niti težave z vratom.

V noči na soboto si lahko zagotovi vstopnico za drugi krog končnice, kjer bo nasproti stala zasedba Utah Jazz. Foto: Guliver Image

In navijači Dallasa upajo, da bo zdrav stopil na parket ponoči in zrežiral še eno v nizu sanjskih predstav, s katero bi pomagal Mavericks do preboja v drugi krog končnice, kar se je nazadnje zgodilo v sezoni 2010/11. V sezoni, v kateri je klub iz Teksasa šel vse do konca in premierno in za zdaj edinkrat osvojil ligo NBA.