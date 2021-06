Številke Luke Dončića poskočile v nebo

Že v rednem delu lige NBA je spadal med (naj)boljše. Ljubitelje košarke v Severni Ameriki vedno znova navdušuje dejstvo, da ima Luka Dončić komaj 22 let in že izkazuje tako dovršene predstave. Čestitke so deževale, slovenski reprezentant pa je nič kaj vzvišeno odgovarjal, da bi lahko igral še bolje. Kot da je čakal, da ga prebudi poseben adrenalin, spremljevalec dogajanja v končnici tekmovanja. Tam, kjer gre zares in ni več popravnih izpitov. Med sezono ni skrival, da se najbolj veseli play-offa, zato je bilo še toliko večje zadovoljstvo, da si ga je Dallas zagotovil neposredno.

Sanjski začetek Dallasa v Los Angelesu

LD77 v svoji krstni sezoni lige NBA ni dočakal posebnega izziva, kot ga predstavlja končnica. Dallas je bil v sezoni 2018/19 preskromen. V drugi sezoni, ki jo je zaznamovala prekinitev zaradi epidemije novega koronavirusa, jo je dočakal. V Orlandu je v posebnem "mehurčku" opozoril nase in izpadel po šestih tekmah. Namučil je favorizirane Los Angeles Clippers.

Dončić je po deveti tekmi končnice lige NBA, ko je ob porazu Dalllasa proti LA Clippers prispeval 44 točk, postal prvi košarkar v zgodovini tekmovanja, ki je v svojih prvih devetih srečanjih play-offa prispeval vsaj 275 točk, 75 skokov in 75 asistenc! Na prvih devetih srečanjih končnice lige NBA je dosegel natanko 300 točk. Več sta jih v zgodovini tekmovanja dosegla le legendarna Američana Kareem-Abdul Jabbar in Michael Jordan (oba 325), za Dončićem pa sta zaostala denimo Wilt Chamberlain (299) in Bob Mcadoo (295). Foto: Guliverimage

No, pravi čar play-offa, ko zaigraš pred polnimi tribunami v svoji ali pa dvorani tekmeca, navijači pa so glasnejši in strastnejši kot ponavadi, je izkusil šele letos. Prejšnji mesec so se mu uresničile sanje. Luka je užival, z njim vred tudi njegovi ljubitelji. In, kajpak, tudi soigralci. No, vsaj v uvodnih nastopih. V Los Angelesu je začaral domačo obrambo, Dallas je povedel z 2:0, sproščeni Slovenec je po vsaki tekmi dal vedeti, kako uživa na dvobojih končnice. To so potrdile tudi številke. Statistika je norela.

Že lani je bil v končnici drugačen, še boljši kot v rednem delu. Bil je natančnejši in učinkovitejši ter je s tovrstnim trendom nadaljeval tudi letos. Poskrbel je za nekaj zelo odmevnih statističnih presežkov, se vpisoval v zgodovino. Le težavam z vratom se lahko "zahvali" (če si lahko navadni smrtniki sploh tekmo z 19 točkami, šestimi podajami in šestimi skoki enačijo za skromen dosežek) slabši predstavi na zadnji tekmi, na kateri je bodel v oči zlasti slab odstotek metov iz igre (trojke 1:7), pa tudi s črte prostih metov (0:5), da niso številke po uvodnih desetih tekmah še razkošnejše.

Statistika Luke Dončića na tekmah rednega dela in končnice lige NBA v sezoni 2020/21:

Tekme v rednem delu (66) Tekme v končnici (4) Točke 27,7 točke 33,3 točk Skoki 8,0 skokov 8,0 skokov Asistence 8,6 asistence 8,3 asistenc Met iz igre 47,9 % 48,6 % Met za tri 35,0 % 40,9 % Met za dve 56,7 % 55,9 % Prosti meti 73,0 % 40,6 % Zadete trojke 2,9 4,5 Minute 34,3 38,3 Ukradene žoge 1,0 1,0 Blokade 0,5 0,8 Izgubljene žoge 4,3 4,8

Številke razkrivajo, da Dončić na tekmah končnice v tej sezoni prebije na parketu več minut kot v rednem delu. Dosega slabih šest točk več, ima boljši met iz igre, zlasti za tri točke, kjer v povprečno na tekmo zadene štiri in pol trojke, po drugi strani je najbolj alarmanten podatek slab izkupiček prostih metov. Foto: Guliver Image

V bolečinah ni iskal izgovorov za slabšo predstavo

Pred desetim srečanjem v play-offu, ko je Dallas doma pogorel proti LA Clippers (81:106), je Dončić v povprečju na tekmo dosegal 33,3 točke. Po dosežku na zadnji tekmi (19 točk) je njegovo povprečje padlo za 1,4 točke. Foto: Guliverimage Na zadnji tekmi (v noči na ponedeljek) je dočakal manjši jubilej. Odigral je okroglo deseto tekmo. Ostalo je pri štirih zmagah, izgubil je še šestič, kar je najbolj zanimivo, je to, da je Dončić za zdaj prav vse tekme play-offa odigral proti istemu tekmecu. Proti Los Angeles Clippers, ki slovijo kot moštvo, polno odličnih igralcev, sposobnih zelo kakovostne obrambe. Zato je treba statistiko Ljubljančana, ki je tekmecu iz Kalifornije zakuhal mnogo gorja, dojemati še z večjim spoštovanjem.

Clippers so na zadnjih dveh tekmah v Dallasu resda našli ritem, kako spraviti v rog Mavericks. A je njihova taktika imela srečno okoliščino, saj je na boljše rezultate moštva iz mesta angelov vplivalo tudi zdravstveno stanje Dončića. Sam v tem ni iskal izgovorov oziroma jih ni hotel. Čeprav je njegov trener Rick Carlisle skušal dopovedati javnosti, da zaradi bolečin v vratu (in bližnjem živcu) skoraj ne more pogledati na levo stran, kar ga močno ovira zlasti pri iskanju soigralcev, Dončić v tem noče iskati izgovorov. Sporočil je le, da je igral slabo.

V kolikšni meri so ga ovirale zdravstvene težave, je nazorno nakazala statistika. Če je na uvodnih treh tekmah letošnje končnice v povprečju proti Clippers dosegal 38 točk, jih je na četrti prispeval polovico manj (19), njegov met iz igre je bil 9/24, za nameček pa je zgrešil še vseh pet prostih metov.

Dončić pogreša pomoč soigralcev

Vročemu Kawhiju Leonardu, ki ponavadi ni gostobeseden, sta zaporedna poraza v dvorani Staples dala misliti. Po zmagah v Teksasu, s katerimi so se Clippers maščevali Dallasu in povsem vrnili v igro (2:2), je izpostavil največjo moč svojega kluba, odlično kolektivno igro v obrambi, obenem pa tekmeca iz Teksasa zbodel z opazko, kako le z enim ali dvema razigranima posameznikoma ne moreš napredovati v naslednji krog ali postati prvak.

Kawhi Leonard v letošnji končnici prispeva v povprečju 33 točk in 8,5 skoka, met iz igre je odličen, saj znaša kar 63 odstotkov. Za tri točke meče kar 47,6-odstotno! Foto: Guliverimage

Statistika Luke Dončića na vseh tekmah rednega dela in končnice v ligi NBA:

Tekme v rednem delu (199) Tekme v končnici (10) Točke 25,7 točke 31,9 točk Skoki 8,4 skokov 9,1 skokov Asistence 7,7 asistence 8,5 asistenc Met iz igre 45,7 % 49,4 % Met za tri 33,1 % 38,6 % Met za dve 55,0 % 55,9 % Prosti meti 73,5 % 57,3 % Zadete trojke 2,7 3,4 Minute 33,3 36,8 Ukradene žoge 1,0 1,1 Blokade 0,4 0,6 Izgubljene žoge 4,0 5,0

Težava Dallasa je resnično v tem, da je njegov vlečni voz uspehov bolj ali manj le Dončić. Še vedno pogreša bolj navdihnjene in vroče soigralce. Morda bo bolje v noči na četrtek, ko se serija vrača v Los Angelesu. Tam Luka, odkar igra v ligi NBA, še ni izgubil dvoboja končnice. V Orlandu je na šestih tekmah dvakrat zmagal, v Kaliforniji je dobil obe tekmi, doma v Dallasu pa obakrat izgubil. Nenavadno, a tako je.

Pri Dončiću, ki bi v primeru zgodnjega izpada lahko okrepil slovensko reprezentanco v kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu, je le malo navadnega. Veliko več je nadserijskega. Zlasti na tekmah končnice. Če mu je le naklonjeno zdravje. In sodeč po zadnjih informacijah iz tabora Dallasa ter novinarjev, ki so blizu klubu, kaže odlično.

The Mavs will need Luka Doncic to take back home court advantage on Wednesday against the Clippers. pic.twitter.com/hnQPO20H8q — Mavs Nation (@MavsNationCP) May 31, 2021

Dončićeve terapije so obrodile sadove, tako da je v vedno boljšem stanju. To je za košarkarskega zvezdnika, ki na tekmi končnice v povprečju dosega skoraj 32 točk, prekrasen podatek! Malo manj pa za njegove tekmece …