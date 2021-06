Ljubljanski košarkarski zvezdnik Luka Dončić (42 točk, osem skokov, 14 asistenc) je z vrhunsko predstavo v Los Angelesu svojemu Dallasu pomagal na poti do tretje zmage v obračunu prvega kroga končnice proti LA Clippers (105:100). Napredovanje, ki so si ga v noči na četrtek že zagotovili Atlanta, Utah in Philadelphia, bodo Teksačani lovili v petek v domači dvorani.

V zadnjih minutah se je žoga po njegovem metu večkrat zavrtela po obroču, a ni spolzela skozi mrežico. Pol minute pred koncem tekme je izgubil tudi pomembno žogo v napadu. Čeprav je Luka Dončić v zadnji četrtini pete tekme prvega kroga končnice dosegel le dve točki in ostal brez čarobnega praška, ki ga je trosil pred tem, je bil nesporni junak Dallasa. Ne le zaradi tega, ker se je v zadnjem napadu LA Clippers modro postavil v obrambi, temveč predvsem zaradi šova, ki ga je uprizoril pred tem. Zmanjkalo je prgišče točk za osebni rekord, tudi dva skoka za novega trojnega dvojčka. Toda ko košarkar po dveh zaporednih porazih in bolečinah v vratu na gostujoči tekmi proti eni od najboljših obrambnih zasedb v ligi doseže 42 točk, ujame osem odbitih žog in soigralcem nameni kar 14 asistenc, o izjemnosti pač ne more biti razprave.

Ne jaz, on je odločil

"Na koncu sem odigral zelo slabo. Storil sem kar nekaj napak. Toda soigralci so odigrali odlično. Naš ključni igralec je bil Dorian Finney Smith. On je odločil. Brez dvoma," je po tekmi pozornost preusmerjal prvi strelec, skakalec in asistent Dallas Mavericks. Dončić je s tem opozoril na dejstvo, da lahko Dallas zmaguje le takrat, ko ima prvi zvezdnik ob sebi razpoložen spremljevalni orkester. Tokrat ga je imel. Vsaj v ključnih trenutkih. Zanimivo, še tretjič v gosteh. Zdaj upa, da bodo Teksačani prvič v tej seriji zmagali tudi v domači dvorani. Luka namreč slasti zmage v končnici pred svojimi navijači še ne pozna. "Preprosto, igrati moramo tako kot v Los Angelesu," je proti šesti in morda odločilni tekmi pogledal slovenski zvezdnik, ki je v zadnji četrtini pokvaril tudi izjemen odstotek meta. Na koncu je za 3 točke metal 6:12, za 2 točki 11:25, s črte prostih metov pa 2:3.

Ivica Zubac brez (po)moči v boju z Dončićem Foto: Guliver Image

Udaren začetek

Odgovor na vprašanje, ali je Luka Dončić vendarle v zadostni meri prebrodil težave z bolečim vratom, ki so ga omejevale predvsem na četrti tekmi, je bil jasen že v prvi četrtini. Izjemni Ljubljančan je namreč postregel z igrivim odprtjem. Tekmece je sprva napadal predvsem z meti z razdalje, kot po pravilu s predhodnim trikom. Korak nazaj, menjava ... V svojem slogu. Ko se je 30 sekund pred koncem prve četrtine žoga po njegovem metu odbila od obroča, so statistiki zapisali prvi zgrešeni poskus za tri točke. Pred tem je zadel pet trojk. Skupno je že v prvi četrtini vknjižil 17 točk. Tudi po njegovi zaslugi je prednost Dallasa znašala deset točk (31:21).

Še zmaga do napredovanja Foto: Guliver Image Že ob polčasu je bilo na njegovem računu 27 točk. Vseeno je košarkarjem iz Los Angelesa po zaostanku v prvi četrtini uspelo vzpostaviti ravnotežje. V udarnih ritmih je LD77 nadaljeval tudi po osrednjem odmoru. Še pred začetkom zadnje četrtine je presegel mejo 40 točk, Dallas pa si je po delnem rezultatu 23:5 priigral lepo prednost (89:75). Gostitelji so se v zadnji četrtini sicer vrnili v igro za zmago. Tudi z delnim rezultatom 12:2. Dončiću se je met zaustavil, svojo priložnost pa so začutili Paul George, Reggie Jackson in Kawhi Leonard.

LA Clippers so 40 sekund pred koncem prišli le na točko zaostanka (100:101), a nato niso dosegli nobene več. Na drugi strani sta bila s črte prostih metov natančna Tim Hardaway in Josh Richardson, velja pa omeniti, da je pred tem pomembne točke vknjižil tudi Kristaps Porzingis. Predvsem je Dallas v odločilnih trenutkih znal strniti obrambo in kaznovati kalifornijsko napadalno neodločnost.

Foto: Guliver Image

Barkley se je uštel

"Zaupamo drug drugemu. To se vidi že na treningih. Tako moramo nadaljevati. Ni še konec. Ne smemo se sprostiti. Ostati moramo osredotočeni," je po tekmi opozarjal Dončić, sicer le eden od dveh košarkarjev Dallasa, ki je presegel dvomestno število točk. Drugi je bil Tim Hardaway (20 točk). "Pomembna je zmaga," je pristavil Luka, ki je s soigralci odgovoril tudi kritikom.

Mnogi so namreč Dallas po dveh zaporednih porazih že odpisali. Tudi legendarni Charles Barkley, ki je v pogovorni oddaji na mreži TNT zatrdil, da je serija končana. "Clippers bodo napredovali po štirih zaporednih zmagah," je dejal Američan. A se v zgodbi o računu brez teksaškega krčmarja uštel. Tudi zaradi Dončića, katerega povprečje v letošnji končnici znaša neverjetnih 35 točk, osem skokov in devet asistenc.

Serija se torej zdaj seli v Dallas, kjer bo šesta tekma na sporedu v noči na soboto, morebitna sedma pa nato v noči na ponedeljek.

Atlanta, Utah in Philadelphia gladko v drugi krog

Zmagovalec dvoboja ekip, ki sta se med seboj pomerili že lani v mehurčku v Orlandu, bo v drugem krogu končnice naletel na Utah Jazz. Zasedba iz Salt Lake Cityja je namreč v peti tekmi še četrtič premagala Memphis. Vodila je od prve do zadnje minute, že prvo četrtino dobila z 20 točkami naskoka, nato vodila tudi s +35, na koncu pa slavila zmago z rezultatom 126:110.

Foto: Guliver Image

Atlanta si je po drugi strani zagotovila prvo napredovanje po petih letih, režiser pa je bil tokrat Dončićev vrstnik Trae Young. Za še četrto zmago proti New Yorku (103:89) je dosegel 36 točk in dodal devet asistenc. S svojo ekipo je bil večji del tekme v prednosti, izjema je bil le prehod iz prve v drugo četrtino.

Prepričljiva je bila tudi Philadelphia, čeprav zanjo ni mogel zaigrati prvi zvezdnik Joel Embiid, ki ima nekaj težav z meniskusom levega kolena. Njegovi soigralci, med katerimi je s kar 30 točkami izstopal nekdanji Dončićev soigralec Seth Curry, so bili resda celoten prvi polčas četrte tekme z Washingtonom v rahlem zaostanku. Toda v drugem polčasu so stopili na plin, ga dobili z delnim rezultatom 64:49 in potrdili napredovanje.

Ta teden sta si sicer preboj v konferenčni polfinale že zagotovila tudi Brooklyn, ki je bil boljši od Bostona, in Milwaukee, ki je pometel z Dragićevim Miamijem. Zahod pa je v pričakovanju nadaljevanja serij Denver-Portland in Phoenix-LA Lakers. V obeh primerih je rezultat 3:2.