Blokada zvezdnika lige NBA, o kateri se bo še dolgo govorilo! #video

V uvodni tekmi drugega kroga končnice lige NBA med najboljšima moštvoma rednega dela zahodne konference Utah Jazz in Los Angeles Clippers, ki so v prvem krogu izločili Dončićev Dallas, je bilo napeto do zadnje sekunde. Gostje bi lahko izsilili podaljšek, a je Francoz Rudy Gobert blokiral met Marcusa Morrisa in poskrbel, da se je prve zmage veselil Utah. Za domače je Donovan Mitchell prispeval kar 45 točk. Philadelphia je na krilih Joela Embiida (40 točk) ugnala Atlanto in izenačila rezultat v zmagah na 1:1.

V Salt Lake Cityju je bilo napeto do konca. Los Angeles Clippers, ki so v nedeljo zvečer izločili Dončićev Dallas, so namučili najboljšo ekipo zahodne konference v rednem delu sezone. Če jim je v prvem krogu končnice največ težav povzročal Luka Dončić in nemalokrat na dvoboj presegel mejo 40 točk, pa je moštvo iz Kalifornije tokrat ogromne preglavice povzročal Donovan Mitchell. Ob metu 16/30 iz igre je prispeval kar 45 točk, od tega kar 32 v drugem polčasu, ko je Utah ujel ritem in ujel tekmece.

Vrhunci dvoboja med Utahom in LA Clippers:

LA Clippers so bolje vstopili v dvoboj. Dončićevi krvniki so v prvem delu vodili že za 14 točk, prvi polčas pa dobili s 60:47. Ko je Utah s pomočjo bučnega občinstva v drugem polčasu priredil preobrat in dobrih pet minut pred koncem, ravno po trojki Hrvata Bojana Bogdanovića (z 18 točkami je bil tako kot Jordan Clarkson drugi strelec Utaha) povedel za deset točk (103:93), so se gostje iz Mesta angelov znašli v težavnem položaju. Reggie Jackson je moral zaradi šestih osebnih napak zapustiti parket, a so vseeno, Kawhi Leonard je dal 23, Paul George 20, Luke Kennard pa je dodal 18 točk (od tega štiri trojke), do konca skoraj izničili zaostanek. Pri rezultatu 109:112 so imeli zadnji napad, v katerem je skušal zadeti trojko Marcus Morris (izza velike črte je metal skromnih 1/9), a mu je načrte preprečil Rudy Gobert. Francoski center ga je blokiral tik pred zaključnim piskom sirene in poskrbel za veliko veselje v Salt Lake Cityju.

Kako je Rudy Gobert tik pred koncem dvoboja blokiral met za tri točke Marcusa Morrisa:

@MariaTaylor Gobert with the game ending block on Morris for the @Jazz 3 pt win. Wild ending and comeback win over @LAClippers! pic.twitter.com/CBlCc5u7GS — Tim Calsen (@tkokals) June 9, 2021

Pri gostih je prvič v končnici zaigral DeMarcus Cousins in prispeval šest točk, Serge Ibaka pa ostaja na seznamu poškodovanih igralcev. Pri gostiteljih je manjkal poškodovani Mike Conley (poškodba desne stegenske mišice). Druga tekma drugega kroga končnice lige NBA bo v noči na petek.

76ers vrnili udarec

Košarkarji Philadelphie so na drugi tekmi drugega kroga končnice lige NBA proti Atlanti, tudi tokrat so računali na prednost domačega parketa (in bučnega občinstva), pokazali veliko boljši obraz kot v nedeljo zvečer. Zmagali so s 118:102 in rezultat v zmagah izenačili na 1:1, serija pa se zdaj seli v Atlanto.

Vrhunci dvoboja v Philadelphii:

Na drugi tekmi je izstopal Kamerunec Joel Embiid. Zvezdniški center, tudi eden največjih kandidatov za prejem priznanja MVP, igralca sezone, ki je nato končal v rokah presrečnega Srba Nikole Jokića (Denver), je bil vprašljiv za nastop. Ima lažjo poškodbo desnega kolena, a je stisnil zobe in navdušil. Dosegel je kar 40 točk, kraljeval pod obročema, in postal prvi košarkar 76ers po letu 2003 (po Allenu Iversonu), ki je na tekmi končnice dosegel vsaj 40 točk. Pri 76ers sta bila razpoložena še Tobias Harris (22) in nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu Seth Curry (21), ki je dosegel pet trojk. V prvem polčasu je prav vse točke za domačine dosegla začetna peterka, rezervni igralci pa niti ene. V nadaljevanju so svoj delež pristavili tudi oni in dali 26 točk.

Pri gostih, ki so ponovno pogrešali De'Andreja Hunterja (poškodba desnega kolena), sta največ točk dosegla Trae Young in Danilo Gallinari (oba po 21). Dončićev sovrstnik, katerega mete so tekmeci večkrat ustavili z blokado, je dodal še 11 asistenc, izkušeni Italijan pa devet skokov. Kevin Huerter se je podpisal pod osebni rekord, saj je prvič na tekmi končnice dosegel 20 točk. Srbski ostrostrelec Bogdan Bogdanović, eden od junakov zmage na prvi tekmi, jih je dodal 14, švicarski center Clint Capela pa deset.