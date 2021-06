Dončićevo jasno sporočilo Slovencem

"Brez počitnic. Odhajam domov. Slovenijo želim popeljati na olimpijske igre," je kmalu po porazu Dallasa proti LA Clippers v prvem krogu končnice lige NBA dejal Luka Dončić. Dvomov o njegovem nastopu za slovensko reprezentanco, prvem po finalu EuroBasketa 2017, torej ni več.

Prvi zvezdnik slovenske košarke se bo sicer pripravam priključil z zamudo, zanesljivo ne pred prihodnjim ponedeljkom. Še zdaleč pa ne bo edini "zamudnik". Na četrtkovem zboru in prvem treningu v Zrečah bo namreč lahko selektor Aleksander Sekulič računal na enajst od devetnajstih vabljenih igralcev.

Kapetan Edo Murić bo z reprezentanco že na prvem treningu. Foto: Vid Ponikvar

Prihod so že potrdili Luka Rupnik, Jaka Blažič, Edo Murić, Jurij Macura, Žiga Dimec, Jan Kosi, Jakob Čebašek, Miha Lapornik, Gregor Glas, Blaž Mahkovic in Matic Rebec. Kader se bo sicer dokaj hitro dopolnjeval, v zraku pa ostaja vprašanje o prihodu dveh igralcev, Gašperja Vidmarja in Vlatka Čančarja. Status prvega bo narekovalo predvsem zdravstveno stanje, drugi pa naj bi se rojakom priključil, če bo Denver izpadel v drugem krogu končnice. V seriji proti Phoenixu sicer trenutno zaostaja 0:1.

Priprave bodo potekale v Zrečah, Ljubljani in na Bledu, zaključni del pa v Kaunasu. Predvideni sta tudi dve pripravljalni tekmi, in sicer obe s Hrvaško. V sredo, 16. junija, se bosta reprezentanci pomerili na Reki, dva dni pozneje pa v ljubljanskih Stožicah.

Seznam reprezentančnih kandidatov Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Vlatko Čančar (Denver Nuggets), Jakom Čebašek (Dinamo Bukarešta), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Luka Dončić (Dallas Mavericks), Zoran Dragić (Saski Baskonia), Gregor Glas (Dynamic), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Miha Lapornik (Den Bosch Heroes), Jurij Macura (FMP), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Gravelines), Alen Omić (Jl Bourg Basket), Klemen Prepelič (Valencia), Matic Rebec (Orasi Ravenna), Luka Rupnik (Cedevita Olimpija), Žan Mark Šiško (Bayern) in Gašper Vidmar (Umana Reyer Venezia).

Kako na olimpijske igre? Slovenska reprezentanca bo med 29. junijem in 4. julijem igrala na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria).



V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno v sosednji skupini, v kateri bodo nastopale Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma. Pričakujemo lahko, da bo v finalu svojo priložnost iskala Litva. Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.

Kaunas: olimpijske kvalifikacije



Torek, 29. junij 2021

15.30, Poljska - Angola

18.30, Litva - Venezuela



Sreda, 30. junij 2021

15.30, Angola - Slovenija

18.30, Venezuela - Južna Koreja



Četrtek, 1. julij 2021

15.30, Slovenija - Poljska

18.30, Južna Koreja - Litva



Petek, 2. julij 2021

Prost dan



Sobota, 3. julij 2021

Polfinalni tekmi



Nedelja, 4. julij 2021

18.30, finale