Izjemna čast za Srba, Jokić je najboljši v ligi NBA!

Srbski as Nikola Jokić je bil pred tem izbran v skupino treh finalistov skupaj z zvezdnikom Philadelphia 76ers Kameruncem Joelom Embiidom in prvim obrazom Golden State Warriors Stephenom Curryjem, a je veljal za močnega favorita.

Med sezono, v kateri so se številni zvezdniki borili s poškodbami, je Jokić igral na vseh 72 tekmah za Denver. Embiid si je marca poškodoval koleno, prvi zvezdnik lige in Los Angeles Lakers LeBron James pa si je zvil gleženj. Težave s pripravljenostjo so boja za nagrado MVP oropale tudi Jamesa Hardna (Brooklyn Nets), tudi Curry je imel težave s poškodbo, a je vseeno lahko igral.

Denver Nuggets so redni del sezone končali na tretjem mestu, v končnici pa so že napredovali v polfinale zahoda, kjer po prvi tekmi zaostajajo za Phoenix Suns.

Nikola Jokić je prvi košarkarski center, ki je prejel priznanje za MVP igralca sezone po letu 2000, ko je nagrado dobil Shaquille O'Neal:

Jokic is the first center to win the NBA MVP award since @SHAQ in 2000 💪 pic.twitter.com/mgsyWAMpnu — SportsCenter (@SportsCenter) June 8, 2021

V rednem delu sezone je imel Jokić povprečje 26,4 točke, 10,8 skoka in 8,3 podaje na tekmo ob 56,6-odstotnem metu iz igre, 38,8-odstotnem za tri točke ter 86,8-odstotnem s črte prostih metov.

Jokić: Najboljša sezona v karieri

Z Luko Dončićem ga veže veliko prijateljstvo. Foto: Guliverimage "Statistično gledano je bila to moja najboljša sezona v življenju. Ta nagrada je pa le še češnja na vrhu. Brez dvoma je to moja najboljša sezona v karieri," je Jokić dejal po objavi nagrad. Srbski zvezdnik, soigralec Vlatka Čančarja pri Denverju, se je vpisal v zgodovino kot najnižje rangirani igralec na naboru. Ko se je pred šestimi leti pridružil ligi NBA, pred tem pa nosil dres srbskega kluba Mega Basket, je bil izbran šele v drugem krogu, skupno kot 41. igralec.

Za Jokićem sta se v glasovanju za MVP zvrstila Embiid s 586 točkami na drugem in Curry s 453 na tretjem mestu. Jokić je peti neameriški košarkar z nagrado MVP; pred njim so bili za najkoristnejšega igralca izbrani Hakeem Olajuwon (leta 1994), Steve Nash (2005, 2006), Dirk Nowitzki (2007) in Giannis Antetokounmpo (2019, 2020). Pred sezono se je med košarkarji, ki bi lahko resneje kandidirali za prestižno priznanje MVP, omenjal tudi mladi slovenski as Luka Dončić.