Od pretiranega uživanja bureka in kokakole do zvezdnika lige NBA

Med najbolj vroče košarkarje na našem planetu spada član Denver Nuggets Nikola Jokić. Njegov talent so opazili šele pred devetimi leti, ko je bil star 17 let in daleč od košarkarskega življenja, vsaj kar zadeva prehranjevanje. Njegova športna pot je šla nato ekspresno strmo navzgor, preskočil je nekaj razredov evropske košarke, zdaj pa ima z razlogom vzdevek Joker.

Zgodba Nikole Jokića spada med prav posebne. Vsi vemo, kaj srbski košarkar počne v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu ligi NBA. V tej sezoni je osrednji kandidat za to, da po koncu rednega dela prejme nagrado za najbolj koristnega košarkarja (MVP). Njegovi Denver Nuggets, katerih član je tudi slovenski košarkar Vlatko Čančar, so v zelo močni zahodni konferenci na četrtem mestu, Jokić pa v povprečju dosega 26,1 točke, 11 skokov in 8,8 asistence na tekmo.

Pri višini 211 centimetrov ima število asistenc kot najboljši organizatorji igre lige NBA, kar daje njegovim predstavam dodatno težo. Pot do lige NBA in na sploh v profesionalni svet košarke pa ni bila poslana z rožicami. Leta 2014 je bil na naboru izbran šele v drugem krogu in skupno kot 41. Leta 2015 je šele stopil čez prag severnoameriške poklicne košarkarske lige, nato pa iz leta v leto rastel in se razvijal.

Dirkal s konji, resno ni jemal niti košarke ...

Foto: Guliverimage Zanimivo je to, da pred odhodom onstran Atlantika v Evropi sploh ni zaigral v Evroligi ali EuroCupu. Neposredno iz lige ABA je odšel v ZDA, in to po vsega treh letih igranja za takratno Mega Vizuro.

Rodil se je v kraju Sombor in v otroških letih živel v dvosobnem stanovanju skupaj z dvema bratoma, starši in babico. Starejša brata sta bila tista, ki sta v njem prebudila ljubezen do košarke. Najstarejši Strahinja – 13 let starejši od Nikole – je igral košarko v Evropi, Nemanja – 11 let starejši – pa študentsko košarko na univerzi Detroit Mercy. "Zaradi njiju sem se zaljubil v košarko. Vedno smo igrali skupaj. Nekega dne me je začelo zanimati tudi dirkanje s konji. Zaljubil sem se v njih, v njihovo lepoto in eleganco. Zame je bil to hobi. Nisem se resno ukvarjal s tem. Enkrat sem nastopil na amaterski dirki in zasedel četrto mesto. A je bil to dober rezultat, saj so bili na dirki boljši konji od mojega, jahači bolj izkušeni. Prav tako nisem resno jemal košarke. Bil sem nekje vmes," je priznal Nikola.

Niso vedeli, da obstaja

Njegov agent Miško Ražnatović je že pred časom za BlicSport spregovoril, kako je sploh izvedel za Jokića. Neko nedeljsko jutro je prebiral časopis in videl, da je v ekipi Vojvodine nekdo zadel 25 točk, imel približno tudi toliko skokov, njegov statistični indeks pa je znašal 50. Naslednjo nedeljo je še enkrat opravil enako rutino, Jokić pa je imel podobne številke. Poklical je glavnega skavta Branimirja Tadića in ga povprašal o Nikoli. "Na moje veliko presenečenje tudi on ni vedel, da košarkar obstaja. Dejal sem mu, naj ga nemudoma prouči," je dejal Ražnatović.

Foto: Guliverimage

In kakšno poročilo je dobil? Izvedel je, da njegova postava ni pravšnja, ima preveč kilogramov, a v sebi nosi velik talent. "Naročil sem mu, naj odpotuje v Novi Sad naslednji dan in naj se ne vrača brez njegovega podpisa na pogodbi, kar se je nato tudi zgodilo."

Jokić ni imel niti pogodbe z Vojvodino. Ker je bil tik pred tem, da dopolni 18 let, je bilo jasno, da bo lahko izbral katerokoli ponudbo, ki jo bo imel pred seboj. Odšel je v Mego Vizoro. Prvih 15 dni ni treniral skupaj z ekipo, saj je bil zelo slabo fizično pripravljen. S tem so preprečili, da se ne bi poškodoval ob stiku z drugimi košarkarji.

Preskočil razrede evropske košarke

Foto: Twitter Njegov brat Strahinja je imel pomembno vlogo, da je Nikola naredil takšen korak. Odpovedal se je svojemu osebnemu življenju in se z njim preselil v Beograd. Velik vpliv je imel, da je Nikola spremenil nekatere navade in se odločil za športno življenje. Pred tem je spil tudi dva litra kokakole in pojedel pol kilograma mastnega bureka za zajtrk, je v takratnem pogovoru za BlicSport razložil Ražnatović.

V prvi sezoni je zaigral za Mego le na treh tekmah. V naslednji (2013/14) je naredil preskok, najboljšo predstavo pa je prikazal proti Partizanu, proti kateremu je dosegel 16 točk, zbral 10 skokov in imel statistični indeks 25. Že takrat je dal jasno vedeti, da ni sebičen košarkar in da rad poda žogo soigralcem. Tako je imel na primer proti Skopju osem asistenc, kar je zelo veliko za evropsko košarko.

Tik pred odhodom v Barcelono, nato so potrkali iz Denverja

Tretje leto je naredil izdatnejši preskok in vsem pokazal, da je čas za njegovo selitev v ligo NBA, čeprav je bil zelo blizu podpisu pogodbe z Barcelono. Najboljšo predstavo je spisal proti FMP, proti kateremu se je pohvalil s statističnim indeksom 45 (34 točk in 14 skokov).

Foto: Reuters

Predstavniki španskega velikana so ob koncu sezone prišli v Sremsko Mitrovico, kjer so se dogovorili o skoraj vseh podrobnostih njegovega prestopa. Zvečer je Jokić odigral najslabšo tekmo in bil bleda senca igralca, kakršnega so poznali. Pri Barceloni so si vzeli čas za razmislek. Pogovori so se nadaljevali, vendar je medtem Arturas Karnišovas vztrajal, da pride Jokić v Denver. In tako se je znašel v najmočnejši ligi na svetu.

"Mišljeno je bilo, da bo zaigral v Barceloni, vendar sem zelo vesel, da se je tako izšlo. Mislim, da je Evroliga zanj težji poligon kot lige NBA, saj je koncept igre drugačen in ne bi imel takšne svobode, kot jo ima zdaj," je razložil Ražnatović.

Ekspresen razvoj v enega od najboljših na svetu

Vse do 17. leta v Jokiću nihče ni prepoznal talenta, zato je njegova zgodba še toliko bolj zanimiva. Ob prihodu v ligo NBA so se mu odprla nova obzorja.

Foto: Guliverimage

V krstni sezoni je zaigral na vseh 82 tekmah in iz leta v leto napredoval ter se prelevil v raznovrstnega košarkarja. V tej je po številu trojnih dvojčkov na drugem mestu za trenutnim kraljem Russllom Westbrookom (25). Zbral jih je 15. Tretji je nato z 12 James Harden, na četrtem Luka Dončić z devetimi.

Prav zaradi košarkarskega arzenala mu je nekdanji soigralec Mike Miller nadel vzdevek Joker. Zakaj? Ker Jokić preseneti ljudi in ima na vsakem koraku aduta v rokavu. Tekmec se mora vedno prilagoditi, saj nikdar ne ve, kaj bo naredil. Jokić je nepredvidljiv tako na parketu kot ob njem. In od Jokerja lahko še veliko pričakujemo v tej in naslednjih sezonah. Jasno, njegova velika želja je, da bi si na roko nadel šampionski prstan, ki ga dobijo prvaki lige NBA.