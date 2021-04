Neverjetna Dončićeva četrtina z grenkim priokusom, Dragičevi z zvokom sirene

V košarkarski ligi NBA je imel slovenski košarkar Goran Dragić razlog za zadovoljstvo. Čeprav je Miami igral brez prvega zvezdnika Jimmyja Butlerja, je v prišel do velike zmage. V pravi drami in košu Bama Adebaya z zvokom sirene je s 109:107 odpravil zvezdniški Brooklyn Nets. Luka Dončić je zablestel v zadnji četrtini tekme proti Sacramento Kings - dosegel 22 od 37 točk -, vendar moral z Dallas Mavericks priznati premoč eni izmed najslabših moštev lige NBA. Sacramento Kings so z zmago s 121:107 v Teksasu prekinili niz devetih zaporednih porazov.

Dallas Mavericks : Sacramento Kings 107:121 (77:87, 50:67, 20:22) 1. četrtina Luka Dončić 2 (met za 3 0/3, za 2 0/1, prosti meti 2/4), 3 sk., 1 as. v 8 min. 2. četrtina Luka Dončić 9 (met za 3 0/4, za 2 3/8, prosti meti 3/6), 5 sk., 3 as., 2 izg. žogi v 18 min. 3. četrtina Luka Dončić 15 (met za 3 1/6, za 2 4/8, prosti meti 4/8), 6 sk., 3 as., 2 bl., 3 izg. žoge v 24 min. 4. četrtina Luka Dončić 37 (met za 3 4/13, za 2 10/14, prosti meti 5/10), 8 sk., 4 as., 1 ukr. žoga, 3 bl., 4 izg. žoge v 36 min.

Noč na nedeljo se je v ligi NBA začela po slovenskih notah. Miami Heat z Goranom Dragićem, ki ni mogel računati na pomoč poškodovanega prvega zvezdnika Jimmyja Butlerja, je v domači American Airlines Areni po dramatični končnici prvič v tej sezoni ugnal Brooklyn Nets (109:107). Izjemno izenačen obračun na Floridi je bil odločen šele v zaključku srečanja, nobeni izmed ekip pa si skozi celotno tekmo ni uspelo priigrati višje prednosti. So pa Nets že v prvi četrtini ostali brez superzvezdnika Kevina Duranta, ki je že v prvih nekaj minutah dosegel osem točk, potem pa je ob trku s Trevorjem Arizo začutil bolečino v levi nogi in do konca srečanja ni več stopil na igrišče.

Kevin Durant went back to the Nets locker room after suffering an apparent left leg injury. pic.twitter.com/CgCYni1bsU — SportsCenter (@SportsCenter) April 18, 2021

V prvem polčasu je barko Miamija nad gladino ves čas držal tudi zlati slovenski kapetan, ki je bil v prvih 24 minutah z enajstimi točkami ob Arizi in Kendricku Nunnu prvi strelec Miamija. Dragić je v ospredje stopil tudi v zadnjih minutah obračuna. Brooklyn je dobre tri minute in pol pred koncem srečanja še vodil s 107:101, nato pa je pobudo prevzel Miami. 43 sekund pred koncem je na sceno stopil Dragić, ki je z vrhunsko samostojno akcijo od obroča do obroča izid poravnal na 107:107.

Dragic goes coast to coast to tie the game! 🐉 pic.twitter.com/Tjvds1l5FI — Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) April 18, 2021

Na drugi strani je nato Kyrie Irving, ki je obračun končal pri 20 točkah, zgrešil trojko, za Miami pa je v zadnjem napadu oziroma v zadnji sekundi v samostojni akciji pot skozi mrežico našel Bam Adebayo, ki je bil na koncu z 21 točkami in 15 skoki prvo ime Vročice.

Pri Brooklynu, ki ga je Miami v tretjem poskusu v tej sezoni vendarle spravil na kolena, je izjemno predstavo pokazal Landry Shamet, ki je dosegel 30 točk, v 12 poskusih je zadel kar sedem trojk. Dragić je obračun končal pri 18 točkah, osmih skokih in šestih asistencah.

Drama v New Yorku

Na prvi tekmi, ki je bila odigrana že v nedeljskem večernem terminu po slovenskem času, je Atlanta na domačih tleh preskočila Indiana Pacers. vrstnik Luke Dončića Trae Young je bil s 34 točkami in 11 asistencami prva violina zmagovalnega moštva, pri katerih je bil skakalno zelo razpoložen Clint Capela. Zbral je kar 24 skokov, ob tem pa dodal še 25 točk.

Še bolj zanimiv je bil drugi obračun večera med New York Knicks in New Orleans Pelicans, ki je bil odločen šele po podaljšku. New Orleans je 7,8 sekunde pred koncem rednega dela po dve zadetkih prostih metih Erica Bledsoa povedel s 103:100. New York je imel na voljo zadnji napad, 2,3 sekunde do konca pa je s trojko rezultat izenačil Reggie Bullock. Bledsoe je na drugi strani slabo sekundo pred koncem poskusil še z metom za dve, a je bil neuspešen. V podaljšku so domači košarkarji stopili na plin in po maratonskem podaljšku zmagali s 122:112 ter s tem dosegli svojo šesto zaporedno zmago. Takšen niz jim je nazadnje uspel leta 2014. Pri Knicksih je bil z dvojnim dvojčkom (33 točk, 10 asistenc) najučinkovitejši Julius Randle, Pelikanom pa ni pomagalo niti 34 točk Ziona Williamsona.

REGGIE BULLOCK SENDS IT TO OT! pic.twitter.com/BaE1uUOHOD — ESPN (@espn) April 18, 2021

Slovenski čudežni deček Luka Dončić pravkar gosti Sacramento Kings.

Liga NBA, 18. april Atlanta Hawks : Indiana Pacers 129:117

Young 34, 11 as., 5 sk., Capela 25, 24 sk., 3 bl., Huerter in Bogdanović 23; Brogdon 29, 8 as., Sabonis 18, 15 sk. New York Knicks : New Orleans Pelicans 122:112*

Randle 33, 10 as., Rose 23.; Williamson 34, 9 sk., Bledsoe 22. Miami Heat : Brooklyn Nets 109:107

Adebayo 21, 15 sk., Goran Dragić 18 (3/7 za 2, 3/9 3, 3/3 prosti meti), 8 sk., 6 as., 1 ukr. žoga, 2 izg. žogi v 31:03, Nunn 17; Shamet 30, Irving 20, 9 as. Charlotte Hornets : Portland Trailblazers 109:90

Rozier 34, 10 as., 8 sk. Washington 23, 8 sk.; Anthony 24, McCollum 22, 6 as. in sk. Orlando Magic : Houston Rockets 110:114

Bacon 22, Anthony 9 as. in Harris 16; Wood 25, 10 sk., Olynyk 24, Porter jr. 22 Toronto Raptors : Oklahoma City Thunder 112:106

Boucher 31, 12 sk., Trent jr. 23, 5 ukr. žog in sk.; Dort 29, , Bazley 19 Dallas Mavericks (Luka Dončić) – Sacramento Kings Los Angeles Clippers – Minnesota Timberwolves *po podaljšku.

