Dončić s prstom pokazal nase in obljubil spremembo

Štirje zaporedni porazi na domačih tleh in pet v zadnjih sedmih tekmah so slaba popotnica košarkarjev Dallas Mavericks pred zadnjim delom rednega dela lige NBA, v katerem bi si radi zagotovili vstopnico za končnico. Kar 37 točk Luka Dončića je zbledelo ob predstavi, ki jo je s soigralci pokazal proti Sacramento Kings (107:121). V ospredju je bila njegova vroča glava in nestrinjanje s sodniki, premalo pa je poskrbel, da bi se soigralci razigrali. Goran Dragić je na drugi strani v nedeljo prejel razlog za dvig samozavesti, saj je padla druga najboljša ekipa v vzhodni konferenci.

Dallas Mavericks so imeli v noči na ponedeljek lepo priložnost, da bi spremenili tok in prišli do zmage, saj jim je nasproti stala zasedba Sacramento Kings, ki je v Teksas pripotovala s popotnico devetih zaporednih porazov.

Povrhu vsega ima eno od najslabših obramb v ligi NBA. A so bili košarkarji Dallasa tisti, ki so bili tokrat brez prave energije, ko je bilo treba braniti lastni koš.

Preobrat brez Dončića in Porzingisa, a ...

Foto: Guliverimage V drugi četrtini so prejeli kar 45 točk, gostje pa so ves čas nadzorovali prednost, ki so si jo priborili. Najvišja je znašala pri rezultatu 80:59. Prvi zvezdnik Dallasa Luka Dončić je sicer dosegel 37 točk − 22 v zadnji četrtini − a je bila njegova glava preveč vroča. Velikokrat se je obrnil proti sodnikom in želel z njimi debatirati. Prejel je tudi tehnično napako, kar je njegova že 12. v sezoni.

Ekipa je naredila preobrat, ko njega in Kristapsa Porzingisa ni bilo na parketu. Tokrat se je premalo ukvarjal s tem, kako dvigniti soigralce, in tega se je tudi zavedal. "V tekmo nismo šli 'čvrsto'. To se nam dogaja že nekaj tekem. Sam moram biti bistveno boljši, igrati moramo bolj 'čvrsto'. Več energije moramo imeti. Kar vem, je to, da se mora začeti pri meni. Moja naloga je, da motiviram. Začeti se mora pri meni," je s prstom pokazal nase.

Dallas je izgubil peto od sedmih zadnjih tekem, kar daje odgovornim misliti. "Zelo slaba predstava že od začetka. V zadnjih petih tekmah smo iskali pravi pristop. Pogovorili smo se o določenih stvareh. Seveda, da, to je skrb vzbujajoče. Vendar mislim, da tovrstne tekme na plan potisnejo stvari, zaradi katerih si v nadaljevanju bolj osredotočen. Vrniti se moramo na prave tirnice. Začeti moramo zmagovati na tekmah. To je naša naloga. Zmagovati na tekmah. Je pa proces, kako priti do tega, zelo pomemben. Fizično in mentalno moramo biti 'čvrsti'," je razlagal glavni trener Rick Carlisle.

Dallas kljub vnovičnemu razočaranju sicer še vedno zaseda sedmo mesto v zahodni konferenci, kar bi v tem trenutku pomenilo dodatne kvalifikacije za končnico. Moštva, uvrščena od prvega do šestega mesta, bodo imela namreč zagotovljeno vstopnico za končnico, tista, na mestih od sedmega do desetega, pa bodo odigrala dodatne kvalifikacije. Zmagovalec dvoboja med sedmo in osmo ekipo bo prejel eno vstopnico za izločilne boje. Poraženec bo imel nato še priložnost, da si jo zagotovi v obračunu z zmagovalcem med deveto in deseto ekipo.

Dragić: Nikoli ne bom vrgel brisače in rekel, da je to to

Če je bil Dončić razočaranj, pa je bilo povsem drugače v vrstah Miami Heat. Goran Dragić je pripomogel, da je na Floridi padla druga najboljša ekipa Brooklyn Nets, ki je igrala brez Jamesa Hardna, v prvi četrtini pa se je poškodoval še Kevin Durant. A to ne zmanjša uspeha, ki ga je ob zvoku sirene prinesel koš Bama Adebaya (109:107). Miami je na vzhodu prav tako na sedmem mestu, in tudi Dragićevi so za dve zmagi oddaljeni od varnega šestega mesta.

Goran Dragić je pravi vodja na parketu kot tudi zunaj njega. Foto: Guliverimage

"Če sem pošten, nisem gledal, kako moramo biti napadalni. Pomembna je obramba. V zadnjih treh tekmah smo imeli težave. Spustiti smo jih morali pod 110 točk, in uspelo nam je. Ko igraš dobro v obrambi, je lažje. Tokrat smo bili v ritmu, lepa zmaga in lep koš Bama na koncu," je Dragić razmišljal po zmagi.

Nato se je dotaknil še končnice. Klubi bodo letos odigrali 72 in ne 82 tekem, kot je to v normalnih sezonah. Miami jih ima do konca rednega dela pred seboj še 15, Dallas 16: "Nismo tam, kjer bi si želeli biti. Delamo na tem. Veliko vzponov in padcev je bilo. V drugi peterki iščemo identiteto. Dvigujemo se. Nikdar ne bom vrgel brisače in rekel, da je to to. Do konca se bom boril. Radi bi prišli v končnico, tam pa se lahko zgodi vse."

