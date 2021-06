Dan, ko je Dražen Petrović zadel svoj zadnji koš #video

Prav na današnji dan, 6. junija 1993, je hrvaška košarkarska reprezentanca v Wroclavu na Poljskem odigrala zadnjo kvalifikacijsko tekmo za nastop na evropskem prvenstvu. Njen nasprotnik je bila reprezentanca Slovenije, ki je tekmo dobila s 94:90.

30) Final del Preeuropeo de Wroclaw del año 93 con ambos equipos clasificados. Último partido de Drazen Petrovic ante Eslovenia un día antes de morir en un accidente de coche en Alemania. FIN. pic.twitter.com/kDogUHPqNO — Manu Suarez (@ManuSuarez16) June 7, 2018

Kot poroča hrvaški spletni portal 24sata, ni bilo potrebe, da bi se Dražen Petrović, ki je takrat v ligi NBA igral za ameriško ekipo New Jersey Nets, udeležil reprezentančne akcije, saj bi si Hrvati tudi brez njegove pomoči zagotovili nastop na EuroBasketu, a se Šibenčan temu ne bi odrekel za nobeno ceno. Dres komaj rojene države je bil zanj svet.

"Moram se odzvati na povabilo. Tam bodo vsi moji prijatelji in ne smem biti prvi, ki se tam ne bo pojavil," 24sata povzema Draženove besede.

Dražen Petrović je s hrvaško reprezentanco na svetovnih in evropskih prvenstvih osvojil zlato in bron, na olimpijskih igrah pa je bil tretji v Los Angelesu leta 1984 in drugi v Seulu leta 1988. Zadnjo medaljo na reprezentančni ravni je prejel leta 1992, ko se je s Hrvaško veselil srebra na olimpijskih igrah v Barceloni. Foto: Guliverimage/Getty Images

"Če naši vrstniki, ki branijo Hrvaško, lahko čepijo v rovih ..."

Hrvaško reprezentanco je na Poljskem pričakala zelo slaba namestitev. V hotelu D-kategorije so si košarkarji morali deliti skupna stranišča in umivalnice. Takratni selektor Mirko Novosel je bil zaradi tega precej razburjen, Petrović pa je na to gledal z druge perspektive.

"Če naši vrstniki, ki zdaj branijo Hrvaško, lahko mesec dni čepijo v rovih, potem lahko tudi mi pet dni zdržimo v tem hotelu," ga je pomiril.

Hrvati so na tistem turnirju premagali vse, razen Slovenije. Najprej so s 119:86 premagali reprezentanco Romunije, s 94:86 Estonije, s 128:72 povozili izbrano vrsto Makedonije, s 113:79 ugnali Latvijo, s 112:72 Belorusijo in s 107:78 še Ukrajino. Izgubili so le proti Sloveniji (90:94), na zadnji dan turnirja. Dražen je v zadnji minuti zadel prvi prosti met, nato pa zgrešil drugega in svoj učinek zaokrožil na 30 točk.

To je bila zadnja tekma njegove izjemne kariere in hkrati zadnja tekma v njegovem življenju.

Umrl je v prometni nesreči na nemški avtocesti 7. junija 1993. Foto: Vid Ponikvar

Smrt ga je čakala na nemški avtocesti

Dan po prespani noči v Wroclavu je reprezentanca Hrvaške z letalom odletela proti Frankfurtu, kjer jih je čakal let proti Zagrebu. Dražen se je takrat odločil za drugo možnost. V domovino se je želel vrniti z avtomobilom. Žal do tja nikoli ni prispel. Umrl je na avtocesti, blizu kraja Denkendorf v Nemčiji. Njegovo takratno dekle, manekenka Klara Stalantzy, se je z njegovim rdečim golfom okrog 17.20 zaletela v cisterno. Dražen Petrović trka ni preživel, ostalo je zgodovina. Dražen Petrović je zgodovina.

