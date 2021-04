Umrl je oče košarkarskega Mozarta

Čez dober mesec bo minilo 28 let od tragične prometne nesreče, v kateri je umrl hrvaški košarkarski virtuoz Dražen Petrović. Njegova mama Biserka Petrović je življenje v tem obdobju posvetila ohranjanju spomina na pokojnega košarkarskega zvezdnika in med drugim skrbi tudi za muzej v Zagrebu in spominsko sobo v Šibeniku. Brat Aco Petrović, sicer tudi sam nekdaj vrhunski košarkar, pa si že vrsto let kruh služi s trenerstvom. Trenutno je selektor brazilske reprezentance.

Jole Petrović v družbi Stojka Vrankovića, Dina Rađe, Biserke in Aleksandra Petrovića ter Davida Sterna ob upokojitvi dresa št. 3 pri NJ Nets Foto: Guliver Image

Precej manj medijsko je bil izpostavljen Jole Petrović, predvsem v zadnjih letih, ko ga je bolezen prikovala na posteljo. V 94. letu starosti je umrl in bo v tem tednu v družinskem krogu pokopan v Zagrebu.

Jole Petrović je bil sicer rojen v Trebinju v BiH, v Šibenik, kjer si je z ženo Biserko, s katero sta bila poročena skoraj 62 let, pa ga je popeljal poklic v policijskih vrstah.