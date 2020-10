V ZDA nosi Draženov dres, na Hrvaškem dviguje prah

V četrtek je minilo 56 let od rojstva košarkarskega virtuoza Dražena Petrovića, katerega blestečo kariero je leta 1993 prekinila prometna nesrečna s smrtnim izidom. Svojega "malega" so se spomnili predvsem v domačem Šibeniku.

Za drugo košarkarsko zgodbo dneva pa je pri naših južnih sosedih poskrbel Mario Hezonja, ki v Portlandu, sicer Draženovem prvem klubu v ligi NBA, v spomin nanj, nosi številko 44. Dalmatinec je namreč odgovarjal na vprašanja svojih sledilcev na Instagramu in se dotaknil tudi (ne)igranja za hrvaško reprezentanco. "Za Hrvaško ne igram, ker sem utrujen. Ne da se mi," je zapisal 25-letni krilni košarkar in seveda sprožil plaz kritik.

Ob prihodu v Portland je Hezonja izbral številko 44, ki jo je v tem klubu nosil tudi Dražen Petrović. Foto: Gettyiamges

Če pustimo ob strani vulgarne zmerljivke, ki jih sicer Hezonja dan za tem delil z javnostjo, velja izpostaviti, da sta se oglasila tudi selektor Veljko Mršić in predsednik strokovnega sveta pri Hrvaški košarkarski zvezi Dino Rađa. Prvi ima kar nekaj slabih izkušenj s košarkarjevo neodzivnostjo in pravi, da ga prav zaradi takšnih izjav ne bo vabil v izbrano vrsto. Brez dlake na jeziku pa je bil tudi legendarni Dino.

"Njegova izjava je dovolj zgovorna. Lahko, da gre za sarkazem, a napisal je resnico," je v pogovoru za Index dejal Rađa in dodal: "Osebno sem mu poslal več sporočil. Nekaj jih tudi hranim. Za vsak primer. To so težave, s katerimi se pač borimo. Obstajajo ljudje, kakršen je Bojan Bogdanović, pri katerem igranje za reprezentanco nikoli ni vprašljivo, pa čeprav ima desetkrat večjo minutažo in status od Hezonje. Tu je tudi Hrvoje Perić, ki pride, ko večine ni. Potem pa so tu osebe, ki se jim preprosto ne da igrati za reprezentanco."

Za Hrvaško je igral na EuroBasketu 2015 in v kvalifikacijah za OI 2016. Foto: Sportida

Hezonja, ki je v svoji karieri igral za Zagreb, Barcelono, Orlando, New York in zdaj Portland, je sicer skupaj z močno skupino nesojenih soigralcev (Dario Šarić, Ivica Zubac, Bojan Bogdanović …) veljal za veliki up hrvaške reprezentančne košarke. Za izbrano vrsto je nazadnje igral v kvalifikacijah za Rio 2016.