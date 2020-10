MVP med Dragićem in Dončićem

Če Giannis Antetokounmpo letos ne bo podpisal nove pogodbe, ga njegov delodajalec Milwaukee ne bo vključil v kupčijo, s katero bi poskušal unovčiti zadnje leto sodelovanja. Prihodnje leto pa naj bi se v tekmo zanj v prvi vrsti podala Dallas in Miami, torej moštvi, kjer si kruh služita slovenska zvezdnika Luka Dončić in Goran Dragić.

Po koncu rekordno dolge sezone, ki je zaradi prekinitve ob prvem valu epidemije novega koronavirusa trajala skoraj eno leto, je pred ligo NBA več neznank kot kadarkoli prej. Edini oprijemljivi datum je trenutno 18. november, ko bo na sporedu spletni nabor lige, na katerem za prvega favorita velja branilec z univerze Georgia Anthony Edwards, zelo visoko pa kotirata tudi Maccabijev up Deni Avdija, sin nekdanjega jugoslovanskega reprezentanta Zuferja Avdije, in LaMelo Ball iz znamenite ameriške košarkarske družine Ball.

Vsi drugi datumi ostajajo na ravni ugibanj in govoric. To velja tako za začetek nove sezone, ki je predviden za drugo polovico januarja 2021, a ob velikem vprašanju, v kakšni obliki (znova v dvoranah in ob omejenem številu gledalcev?), kot tudi za predhodno odprtje košarkarske tržnice. Na tej bo letos vsekakor zelo živahno. Za slovenske košarkarske navdušence pa bo osrednje vprašanje, kakšna bo nadaljnja pot Gorana Dragića.

Gogi je po koncu finalne serije, s katero je "počil" mehurček v Orlandu, za katerega je ob visokih stroških (neuradno 170 milijonov dolarjev) malo verjetno, da se bo znova vzpostavil, postal prost igralec. A čeprav je s svojimi igrami zanesljivo pritegnil pozornost marsikaterega kluba, je občutek o obojestranskem interesu za nadaljnje sodelovanje tako izrazit, da bo veliko presenečenje, če 34-letni Ljubljančan kariere ne bo nadaljeval v Miamiju. Pravzaprav gre le za vprašanje oblike (višina in doba) pogodbe. Na razplet dogodkov častni reprezentančni kapetan čaka v domačem kraju.

V ligi NBA od leta 2013. V zadnjih dveh sezonah kot MVP rednega dela. Foto: Getty Images

Oči uprte v grškega čudaka, 1. del

Čeprav je bil Dragić eden od vidnejših obrazov končnice, pa ga ameriški mediji, ki čakajo na datum odprtja tržnice, vendarle ne uvrščajo povsem na vrh lestvice ključnih akterjev košarkarske jeseni. Tam "domuje" Anthony Davis, ki sam odloča o svoji usodi. Po sanjskem razpletu sezone gre pričakovati, da bo ostal član LA Lakers.

Med povsem prostimi igralci največ pozornosti pleni dosedanji član Toronta Fred VanVleet, na voljo bo tudi Dončićev vročekrvni tekmec Montrezl Harrell iz LA Clippers, na trgu pa bodo ob Dragiću še njegovi evropski tekmeci Danilo Gallinari, Davis Bertans in s Sacramentovo predkupno pravico še Bogdan Bogdanović.

Vse naštete pa bo po vsej verjetnosti zasenčil grški čudak, kakor lahko prevedemo njegovo "umetniško ime" (greek freak), tudi če bo poleti storil – nič. Giannis Antetokounmpo ima namreč veljavno pogodbo z Milwaukee Bucks. Ni pa skrivnost, da ga želi klub iz Wisconsina kot jedro ekipe zadržati tudi v prihodnje, hkrati pa je 25-letni zvezdnik upravičen do najvišje pogodbe. Gre za pogodbo, ki jo v ZDA imenujejo "supermax"in predvideva presežek klubske kapice, podpisujejo pa jo lahko košarkarji z osemletnim stažem, ki se v prvih štirih sezonah niso selili, obenem pa so prejemniki individualnih nagrad.

Po tej pogodbi bi lahko Antetokounmpo za nadaljnjo petletno zvestobo svoj bančni račun oplemenitil za rekordnih 230 milijonov ameriških dolarjev. Signalov, da bi grški reprezentant ugriznil v mamljivo jabolko, sicer ni. Bolj realno je, da bo odslužil še zadnje leto veljavne pogodbe, ki mu prinaša dobrih 27 milijonov dolarjev, in se na trg kot osrednja zvezda vrnil leta 2021.

Giannis Antetokounmpo in Goran Dragić: skupaj po prvi prstan? Foto: Reuters

Oči uprte v grškega čudaka, 2. del

Če bi Antetokounmpo zavrnil podpis nove pogodbe, bi sicer Milwaukee, vsaj v teoriji, prisotnost zvezdnika na svojem igralskem seznamu lahko izkoristil tudi za kakšno odmevno kupčijo. Toda več ameriških virov, med njimi tudi vselej verodostojni ESPN, navaja, da se najbolj učinkovita ekipa rednega dela pretekle sezone ne bo podala na to pot.

Nigerijski Grk bo torej, kot vse kaže, v vsakem primeru ostal v Milwaukeeju. Vsa še eno leto. Klub ga v zameno za druge igralce ali pravico do izborov na naboru ne bo pošiljal v drugo okolje, temveč bo z njim poskušal uprizoriti zadnji ples in poskrbeti za rezultatski presežek. V tem primeru bi po koncu sezone 2021 postal povsem prost igralec. Takrat bodo svojo priložnost iskali klubi, ki že danes ne skrivajo zanimanja zanj. V prvi vrsti so to Dallas, Miami in Toronto.

Do takrat pa … V zadnjih dveh sezonah je Antetokounmpo prejel priznanje za najkoristnejšega košarkarja rednega dela lige. Toda MVP priznanj, ki sovpadata z mestom v prvi peterki lige, ni nadgradil s klubskim uspehom. Lani je Milwaukee v konferenčnem finalu izločil poznejši prvak Toronto, letos je bil že stopnico pred tem usoden Miami.

Ob Dragiću ali Dončiću?

Ko je leta 2013 kot 15. izbor prestopil prag lige NBA, mu je prva pogodba v prvi sezoni namenila 1,6 milijona evrov. Tudi v nadaljnjih treh sezonah raven njegovih prihodkov ni bistveno poskočila. Njegovo podcenjenost in zmoto pri naboru je pravzaprav dokončno potrdila šele pogodba leta 2016, ki je bila vredna okroglih 100 milijonov ameriških dolarjev. Nova, ki jo bo sklenil prihodnje leto, bo še bolj dobičkonosna, ob tem pa je jasno, da bo 211 centimetrov visoki orjak iskal tudi okolje, v katerem bi lahko posegel po šampionskem prstanu.

Ob Torontu in Milwaukeeju sta daleč najbolj resna tekmeca v boju za njegov "avtogram" Dallas Mavericks in Miami Heat, torej kluba, kjer veliko stavijo na slovenska zvezdnika Luko Dončiča in Gorana Dragića. Prvi ob meteorskem vzponu čaka na gradnjo šampionske ekipe, slednji je v zadnjem delu svoje kariere naletel na okolje, v katerem bi lahko s prstanom po zlatem EuroBasketu 2017 dosegel še drugi vrhunec izjemne športne poti.

V Teksasu ne skrivajo, da bo Giannis njihova osrednja tarča, ključni cilj pa oblikovanje sanjskega dvojca za naskok na vrh lige NBA. Po drugi strani pa ima svoje načrte tudi floridski dvojec Pat Riley- Erik Spoelstra, ki je v Miamiju oblikoval za ameriške razmere dokaj neznačilno košarkarsko kulturo. V proračunu naj bi že pripravljali prostor za najbolj zvezdniško okrepitev.

Z Dončićem v idealni peterki lige NBA 2020. Čez leto tudi v peterki Dallasa? Foto: Getty Images

Ni čarovnik

V pretekli sezoni je najbolj slaven član bratske druščine Antetokounmpo v povprečju dosegal 29,5 točke, 13,6 skoka in 5,6 asistence, medtem ko je v končnici, ko bi moral pritisniti na plin, na devetih tekmah postregel z za odtenek slabšimi številkami – 26,7 točke, 13,9 skoka in 5,7 asistence. Tudi prispevek soigralcev je bil skromnejši.

V obeh okoljih z močnim slovenskim prizvokom se sicer zavedajo izjemne kakovosti grškega reprezentanta, ki stavi tako na fizično moč kot tudi zavidljivo gibljivost, s katero je pogosto velikanska uganka za tekmečeve obrambe. A po drugi strani je prav Miami v letošnji končnici dokazal, kako je s spreminjanjem obrambnih formacij mogoče dodobra omejiti tako njegov točkovni prispevek kot vpliv na ekipo. Zato bo za učinkovito igralsko sožitje, bodisi v Teksasu bodisi na Floridi, ključna modra umestitev z več možnimi prilagoditvami.

Spomnimo, pred selitvijo v ligo NBA je Antetokounmpo igral v vrstah grškega nižjeligaša Filathlitikos iz atenskega predmestja Zografou. Tudi rojen je v grški prestolnici, kamor so njegovi nigerijski starši pribežali iz Lagosa. Družina je živela v Sepolii, kjer je Giannis turistom na ulici prodajal spominke, a je kmalu postalo jasno, da je nadarjen in telesno grajen za košarko. Zgodba ima že zdaj odlično osnovo za film. Z naslovom prvaka bi bila popolna. Tudi s slovenskim deležem?