Američan, ki je s tvitom zanetil spor s Kitajsko, zapušča Houston

"Po razmisleku o neverjetnih 14 letih s Houston Rockets in po pogovoru z družino in bližnjimi prijatelji sem se odločil, da se bom s 1. novembrom poslovil od Rockets," je dejal Daryl Morey v izjavi.

Že prej sta ESPN in Houston Chronicle napovedala odhod Moreyja iz teksaške franšize, od sezone 2007/08 zadolženega za košarkarske operacije teksaških raket.

Njegova zadnja sezona se je začela s polemiko, ko je oktobra lani sredi prodemokratskega gibanja na Twitterju podprl neodvisnost Hongkonga od Kitajske. Ta tvit je povzročil, da je Kitajska prekinila vsa partnerstva z ligo NBA, kitajska televizija pa je za več kot eno leto prenehala predvajati tekme NBA, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Komisar NBA Adam Silver in lastnik Houston Rockets Tilman Fertitta sta podprla Moreya kljub kitajskim pozivom k njegovi takojšnji razrešitvi in finančni izgubi NBA, ocenjeni na 340 milijonov evrov.

Moreyja je naletel na podporo ljubiteljev košarke v Houstnu. Foto: Reuters

Morey, ki je imel pogodbo s Houston sklenjeno do leta 2024, je z lastnikom Houstona milijarderjem Fertitto možnost slovesa omenil po izločitvi Rockets v konferenčnem polfinalu lige NBA proti bodočim prvakom Los Angeles Lakers. V Houstonu bo ostal še do konca novembra in pomagal pri iskanju novega glavnega trenerja, saj Fertitto ni podaljšal sodelovanja z Mikom D'Antonijem.

Rafael Stone, izvršni podpredsednik košarkarskih operacij za franšizo, bo nadomestil Moreya na mestu generalnega direktorja, sta poročala ESPN in Houston Chronicle.

Moreyjev tvit je zelo odmeval na Kitajskem. Foto: Reuters

Houston je pred spornim tvitom, ta se je glasil Fight for freedom, stand with Hong Kong (Borite se za svobodo, podprite Hongkong), veljal za enega najbolj priljubljenih nekitajskih klubov na Kitajskem, saj je zanj od 2002 do 2011 igral 2,29 metra visoki Yao Ming.