Magic Johnson: Luka, pridi v Los Angeles!

Medtem ko imata Luka Dončić in Vlatko Čančar čvrsti pogodbi s svojima delodajalcema, torej z Dallasom in Denverjem, pa je Goran Dragić po koncu finala lige NBA prost košarkar, a z jasno namero, da ostane v Miamiju.

Čeprav je naslov prvaka vzhodne konference največji klubski uspeh Gorana Dragića, pa 34-letni Ljubljančan po porazu v velikem finalu lige NBA proti LA Lakers ni skrival razočaranja. Deloma zaradi ekipnega dosežka, še toliko bolj pa zaradi lastne usode, saj je zaradi poškodbe tetive stopalnega loka v omejenem obsegu zaigral le na prvi in zadnji tekmi finala. S slednjo se je iztekla tudi njegova veljavna petletna pogodba, čeprav je javna skrivnost, da obstaja obojestranski interes za nadaljnje sodelovanje med Miamijem in Gogijem. Slednji priznava, da se z družino na Floridi počuti odlično, hkrati pa je našel tudi klubsko okolje, ki omogoča napad na vrh. V podobnem položaju je Jae Crowder. Predsednik Miamija Pat Riley ne skriva, da je poletna naloga pogodba za oba. Celotna proračunska matematika pa naj bi bila že prilagojena vročemu poletju 2021. Takrat bo osrednja tarča podprvakov Giannis Antetokounmpo.

Goran Dragić in LeBron James: "revanša" v letu 2021? Foto: Getty Images

Dončić večni Teksašan ali …

Povsem miren pa je na tej ravni v pripravah na novo sezono lahko Luka Dončić, saj ga pogodba z Dallas Mavericks veže vse do poletja 2022. Ob tem pa se že poraja vprašanje, kako bo do takrat kadroval njegov klub. Da se bo Ljubljančan po priznanju za novinca leta v prvi sezoni in letošnjem zasluženem članstvu v prvi peterki lige NBA v prihodnjih sezonah podal po nove laskave individualne lovorike, je logično nadaljevanje pravljične kariere. A dejstvo je, da ga bo zanimal predvsem domet kluba. Zato se v Teksasu trudijo, da bi okrog Dončića zgradili zavidljivo močno spremljevalno zasedbo, ki bi mu omogočala pogledovanje proti višjim ciljem. Ne le prvemu krogu končnice. V tem pogledu bi Luka lahko postal novi Kobe Bryant ali Dirk Nowitzki. Oba sta kariero zaznamovala tudi s klubsko zvestobo. Jasno pa je, da si bo LD77 v svojem okolju zaželel še marsikateri lastnik.

"Dončič v LA Lakers? Da, všeč mi je" V kontekstu selitev največjih zvezdnikov velja omeniti nedavni nastop legendarnega Magica Johnsona v pogovorni oddaji ESPN. Olimpionik in petkratni prvak lige NBA, ki je z LA Lakers sodeloval tudi kot predsednik in svetovalec, je razmišljal o tem, kakšna bo prihodnost kalifornijskega moštva po koncu ere LeBrona Jamesa. Ta bo namreč letos dopolnil 36 let. Koga dodati Anthonyju Davisu? Analitik Stephen A. Smith mu je ponudil odgovor. Luka Dončić. "Da, da … Všeč mi je. Luka, pridi v Los Angeles," je pristavil Magic, sicer tudi eden od "krivcev", da dres prvakov nosi LeBron James. Zgodba o Dončiću in LA Lakers se je seveda hitro razširila po spletu ....

Vlatko Čančar se je v zadnje obdobju posvečal predvsem krepitvi telesa. Foto: Getty Images

Čančar v čakalnici

V novo sezono, ki se ne bo začela pred novim letom (zadnji datum, ki se je pojavil v ameriških košarkarskih kuloarjih, je 18. januar 2021), bo v severnoameriški druščini vstopil tudi 23-letni Koprčan Vlatko Čančar, ki je zadnje sekunde na parketu prebil 3. marca. Skupno je v svoji krstni sezoni priložnost dobil na 14 tekmah in v povprečju dosegal 1,2 točke. Zaradi lažje poškodbe se je v "mehurček" v Orlandu preselil z zamudo, a priložnosti za igro ni dobil. Primorec ima sicer čvrsto pogodbo z Denverjem do konca sezone 2022. Ob tem pa ni izključeno, da bi ga klub iz Kolorada poslal na kaljenje v razvojno ekipo. Tako je tudi v pretekli sezoni kar nekaj časa prebil pri moštvu Erie BayHawks.