Los Angeles Lakers so v noči na ponedeljek po slovenskem času s 4:2 v seriji zmag proti Vročici Gorana Dragića osvojili svoj 17. naslov prvakov lige NBA, njihovi navijači pa so se podali na ulice Los Angelesa. Vsesplošno rajanje ob zmagi se je žal sprevrglo v kaos in obračunavanje s policijo.

Najmanj 76 ljudi je bilo aretiranih, več kot 30 zgradb in prodajaln pa je bilo poškodovanih. Tri osebe so zaradi zadetka s plastičnimi naboji, ki so jih policisti izstrelili v množico, pristale v bolnišnici, v neredih je bilo poškodovanih tudi osem policistov.

Policijska uprava Los Angelesa je v sporočilu za javnost zapisala, da je bila večina oseb pridržanih zaradi vandalizma in napadov na policijo.

Župan mesta Eric Garcetti je navijače večkrat pozval, naj zmago njihovega kluba proslavljajo doma in naj se zaradi trenutne zdravstvene situacije ne zbirajo v večjem številu, a je njegov apel očitno naletel na gluha ušesa.

L.A. is thrilled the Lakers won their 17th championship. We’re grateful to everyone who has celebrated safely at home. Remember that gathering in big groups is still unsafe. Vandalism of businesses and public places, and causing harm to our officers will not be tolerated. — MayorOfLA (@MayorOfLA) October 12, 2020

Po poročanju ameriških medijev je bilo rajanje sprva mirno, neredi pa so se glede na policijska poročila začeli v trenutku, ko so se v množici znašli "nekontrolirani posamezniki", ki so policiste začeli obmetavati s steklenicami, kamenjem in steklom. Drugačno plat zgodbe zagovarjajo navijači – po njihovem mnenju je proslavljanje postalo nasilno po tem, ko je policija v navijače izstrelila serijo gumijastih nabojev.

"To, kar se je začelo kot mirno slavje v središču Los Angelesa, se je sprevrglo v nasilno in destruktivno vedenje. Več kot tisoč ljudi se je po tekmi zbralo okrog Staples Centra. Neukročeni posamezniki znotraj skupine so na policiste začeli metati steklenice, kamenje in druge projektile," so sporočili iz policijske uprave Los Angelesa.

To ni prvič, da se je slavje ob zmagi Jezernikov sprevrglo v nemire. Podobno se je zgodilo že po zmagah leta 2000, 2009 in 2010.