Čudili so se, kaj je storil Dragić: Ljubim ga do smrti

Vseskozi je bilo v zraku čutiti, da bi bilo lahko moštvo Miami Heat v končnici lige NBA pozitivno presenečenje. In tako je tudi bilo. Z izjemno kemijo, ki so jo ustvarili člani moštva, so prišli do zadnje stopničke, na kateri so bili previsoki košarkarji Los Angeles Lakers z LeBronom Jamesom na čelu. Slovenija je stiskala pesti za Gorana Dragića. Ne le, da bi dobro igral, ampak da bi sploh stopil na parket po težavah s stopalom. Trener Eric Spoelstra, ki je imel po koncu solzne oči, ni mogel verjeti, kakšno voljo in srce ima Gogi.

Zgodba, ki so jo spisali košarkarji Miami Heat v mehurčku v Orlandu, je bila nekaj posebnega. V končnico so se uvrstili kot peta ekipa vzhoda in najprej ekspresno s 4:0 preskočili Indiano, nato s 4:1 Milwaukee z Giannisom Antetokounmpojem na čelu, v finalu vzhodne konference še Boston Celtics s 4:2.

Goran Dragić je dočakal veliki finale, o katerem je sanjal celotno kariero. A so poškodbe zdesetkale ekipo s Floride, da se je težje upirala sicer favoriziranim LA Lakers na čelu z LeBronom Jamesom. Med vsemi je najbolj trpel prav Dragić, ki si je že na prvi tekmi poškodoval stopalo. Nato je preživljal najtežjo bitko v košarkarskem življenju. Želel je igrati, a ni mogel. Pogledoval je tudi proti nebu in se spraševal, zakaj prav zdaj.

"Goran? Noro! Ne bi smel igrati sploh"

Prav na zadnji tekmi je spet pokazal, iz kakšnega testa je in kakšen karakter ima. Čeprav mu zdravniško osebje ni prižgalo zelene luči, je stopil na parket in skušal pomagati ekipi, da bi izsilila odločilno sedmo tekmo.

"Goran? Pa to je noro, da je šel ven in igral. Nikakor ne bi smel. Ampak po prvi tekmi, ko se je poškodoval, sem zjutraj okrog 4.15 dobil sporočilo, v katerem me je prosil, naj ne obupam nad njim. Naj mu dam priložnost za boj. Naslednji dan sem govoril s trenerji in so rekli, da za to ni možnosti. Potem nas je vse po vrsti rotil, da mu vseeno damo priložnost," je dejal trener Eric Spoelstra, ki je bil po koncu finala prav tako čustveno izčrpan in ni mogel skriti solznih oči.

Erik Spoelstra wiping away tears for over 30 seconds before starting his first answer post-game. pic.twitter.com/japm0ctsht — Will Manso (@WillManso) October 12, 2020

"To jasno kaže njegov značaj, koliko želi dati ne le zaradi sebe, saj je eden najbolj odlikovanih igralcev v ligi, ampak za ekipo. Poseben človek je in sem počaščen, da sem ga lahko treniral in imel z njim tak poseben odnos. Šli smo skozi težke čase, ampak želeli smo uresničiti obljubo, ki smo mu jo dali, da bomo naredili ekipo za naslov prvaka. Vztrajal je z nami, to je bila hudičeva pot in za nami je izjemno leto," je lepe besede namenil slovenskemu košarkarju.

"Želim si, da bi lahko z njim igral za vedno"

Foto: Getty Images Vse do finala je bil Gogi celo vodilni strelec Miamija in skupaj z velikim prijateljem Jimmyjem Butlerjem osrednja gonilna sila. Igral je kot v transu. Spominjal je na Gogija iz leta 2017, ko je pomagal Sloveniji do naslova prvaka na EuroBasketu.

"Ljubim ga do smrti. Želim si, da bi lahko z njim igral za vedno. Zame, za fante, za organizacijo je tvegal svoje telo. To kaže, kakšen igralec je, kakšna osebnost je. Borili smo se do konca in vesel sem, da je bil z nami," je o slovenskem košarkarju dejal Butler.

"Možnost, da zaigram, ni bila velika, ampak sem vztrajal, šel sem skozi okrevanje, kar sem lahko. Tudi danes sem vztrajal. Nisem se počutil, kot je treba, ampak je, kar je. Zame je bilo zadnjih deset dni peklenskih. Želel sem pomagati ekipi. Je, kar je, Lakers so bili boljši. Borili smo se, ampak na žalost nam ni šlo in moramo iti naprej," je dejal Dragić, ki bo še nekaj časa okreval po poškodbi.

Dragić ponosen na vse. Srce se mu je zlomilo, ker ni mogel biti z njimi, kot je želel.

"Rekli so mi, da ko poči tetiva stopalnega loka, si v bistvu naredil sam svojo operacijo. Odslej naprej le počitek in bo bolje samo od sebe. Ni mi treba iti k zdravniku, nobene operacije. Ampak, kot sem rekel, edina stvar, ki je nisem imel, je bil čas in bilo je težko. Ni lahko izgubiti v finalu. Naslednje leto bomo skušali priti do novega, zapomnili si bomo te težke občutke, ki jih imamo, in poskusili biti boljši prihodnje leto."

Zaradi poškodbe stopala je finalno serijo skoraj v celoti počival in jo spremljal s strani. Foto: Getty Images

Svoje misli je nato strnil še na družbenih omrežjih in se zahvalil vsem za podporo: "Hvala #HeatNation!!! Ni se sicer končalo, kot smo želeli, vendar sem tako ponosen na svoje brate, ki se nobeno noč niso predali! Srce se mi je zlomilo, ker nisem mogel biti z njimi, kot sem želel na koncu. Vendar vem, da smo pustili vse na parketu v tej sezoni. Hvaležen sem za podporo prijateljev, družine in navijačev. Kar smo zgradili, je nekaj posebnega. Vrnili se bomo."

LeBron James v družbi velikega Michaela Jordana, spomin na Bryanta

Zadovoljstvo po koncu finalne serije so imeli v taboru LA Lakers. Prvi zvezdnik lige James je na zadnji tekmi s trojnim dvojčkom potrdil prevlado in prišel do četrtega naslova prvaka s tremi različnimi moštvi – Miami Heat, Cleveland Cavaliers in LA Lakers. Prav tako je bil štirikrat najkoristnejši košarkar finala (MVP), kar je do zdaj uspelo le še velikemu Michaelu Jordanu, ki je do vseh lovorik prišel v dresu Chicago Bulls.

LeBron James every championships from Heat, Cavs to Lakers. pic.twitter.com/Ew3ErdjU2n — Rivendell Inonog (@RivendellInonog) October 12, 2020

Pri 35 letih je v velikem finalu v povprečju dosegal 29,8 točke, 11,8 skoka in 8,5 asistence na tekmo. Čustveno je proslavljal naslov prvaka. Eden od glavnih razlogov je bil spomin na tragično preminulega prijatelja Kobeja Bryanta, s katerim sta imela trdno vez.

Ni pozabil niti na mamo, ki je v njegovem otroštvu preživljala težke trenutke: "Nič me ne more ustaviti. To 'sranje' ni nič v primerjavi s tistim, ki si ga morala preživeti ti. Bog je dober. Upam, da te bom tudi v prihodnje delal ponosno."