Nova definicija športne zvestobe

Steve Nash je pretekli mesec postal glavni trener severnoameriškega poklicnega moštva Brooklyn Nets. Iz kluba so prav ta teden sporočili, da bodo v novi sezoni med drugim nastopali tudi v replikah dresov iz začetka 90. let preteklega stoletja. Takrat je za Nets igral tudi pokojni hrvaški virtuoz Dražen Petrović.

Bolj kot barva dresov pa Nasha zanimata igralski kader in sestava strokovnega štaba. V slednjega je 46-letni Kanadčan poskušal zvabiti tudi nekdanjega soigralca Dirka Nowitzkega. Toda najboljši nemški košarkar v zgodovini lige NBA se je že zahvalil za ponudbo.

Čeprav priznava, da je odločitev povezana tudi z družino in časom, ki ga po koncu igralske kariere želi preživeti z njo, pa 42-letni nekdanji košarkarski zvezdnik iz Würzburga ne skriva niti nadaljnje pripadnosti Dallas. "Čas ni pravi. Iskreno, ne vem niti, ali bi lahko deloval drugje," je odločitev pojasnil Dirk, ki nikoli ni pretrgal vezi s svojim edinim ameriških delodajalcem. Lastnik Mark Cuban je namreč večkrat poudaril, da bodo zanj vrata vedno odprta. Trenutno ima status svetovalca.

Foto: Getty Images Kdo je Dirk Nowitzki?

Velikan, bodoči stanovalec hiše slavnih, ki je vse tekme odigral v dresu Dallasa. Bilo jih je veliko – 1.520 v rednih delih sezon in še 145 v končnici. Leta 2007 je bil izbran za najkoristnejšega igralca lige. Leta 2011 je bil MVP finala. Dallas je bil takrat tudi prvak lige. Zbral je tudi 14 nastopov na tekmah vseh zvezd, bil štirikrat izbran v najboljšo peterko lige in še petkrat v drugo peterko. Zvezdnik drugačnega kova. Neameriški, a so ga Američani vzeli za svojega. Z igro in pristopom je osvojil njihova srca. Ne le v Dallasu. 2013 cm visoki krilni center pa je zvestobo kazal tudi v dresu nemške reprezentance. Prvič ga je oblekel leta 1997, poslovil se je 19 let pozneje. Vmes je bil z rojaki evropski podprvak (2005) in bronast na SP 2002.