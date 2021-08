"Vem, da me boste vprašali, ali Italija ali Nemčija. Pa vam bom kar takoj povedal, da mi je vseeno. Pomembni smo mi. Naša igra," je po zmagi nad Španijo (95:87) in tik pred žrebom četrtfinalnih parov dejal Klemen Prepelič. Kmalu zatem je izvedel, da bo po nizu treh zmag ovira do polfinala oslabljena Nemčija (v torek ob 3.00). Pa se je znova vrnil k iztočnici. "Torkova tekma bo naša najpomembnejša na turnirju. Do leta 2017 so bile četrtfinalne tekme naša največja težava. Boj za kolajne ali pot domov. Bilo bi neumno in žalostno, če bi padli na naslednjem testu, " razmišlja izkušeni reprezentant, ki je bil s 15 točkami in odgovorno igro v končnici eden od junakov zmage nad Španijo.

Ne pa edini. Hitro je prikimal oceni, da je bila to zmaga ekipe. Jasno, ekipe, v kateri se vse vrti okrog Luke Dončića. Tokrat se je okrog Ljubljančana vrtela predvsem španska obramba. "Jao, ste že kdaj videli kaj takšnega?! Conska obramba vseh 40 minut," je po tekmi pripomnil Luka. A specifika te conske obrambe je bila zgoščenost na prvem zvezdniku slovenske reprezentance. Doživel je marsikaj. Ne le podvajanja. Tudi tri tekmece je imel na sebi. In ob tem prejel prenekateri udarec. Vseeno je tudi to igro "prebral" in jo obrnil sebi v prid. Ob zase sicer skromnih 12 točkah je skakal in podajal prostim igralcem. To so s pridom izkoriščali Vlatko Čančar (22 točk), že omenjeni Prepelič, pa tudi Mike Tobey (16) in Jaka Blažič (10).

Foto: Anže Malovrh/STA

"Španski pristop priča o tem, da so se nas bali. Ko igraš na takšen način, je jasno, da se pripravljaš več dni. A to je dober znak. To je dokaz, da tekmeci spoštujejo našo igro. Luka pa … Tudi ko so ga pokrivali trije, je verjel v nas. Dal nam je žogo. Ekipo sestavljamo vsi skupaj. Ne le en posameznik. Res pa je, da nas je Dončić zrelo vodil do zmage," je o Dončiću razmišljal kapetan Edo Murić, medtem ko pa je Prepelič za prvega zvezdnika reprezentance dejal, da deluje kot Herkul. "Tudi tokrat je našel svojo čarovnijo. Bil je jeziček na tehtnici," je poudaril Prepelič, eden od najbolj zaslužnih, da je Slovenija po zaostanku v večjem delu tekme prav ob koncu prevzela pobudo in prišla do zmage.

Slovenci so pred tem tekmecu dolgo gledali v hrbet. "Španci so nam najprej namenili klofuto. Verjamem, da je marsikdo že pomislil, da je vsega konec. A nas je to še bolj motiviralo. Vedeli smo, da nimamo česa izgubiti. Če ne gre v napadu, je treba okrepiti obrambo. To smo tudi storili. S tem smo prišli do protinapadov in nekaj lahkih košev. S tem smo igro preselili v raketo, zunanji igralci pa so prišli do odprtih metov. Zadeli smo jih. A ključno je, da smo ostali skupaj tudi v trenutkih zaostanka. Nismo se prerekali. Še bolj smo grizli," je dogajanje na tekmi, na kateri se je Slovenija prvič na tem turnirju znašla v zaostanku, povzel Murić.

Foto: Anže Malovrh/STA

In zdaj? Nemčija. "Tekmec, ki je odigral dober kvalifikacijski turnir v Splitu. Tam so v hudi konkurenci z Brazilci in Hrvati prišli do Tokia. Gre za dobro vodeno reprezentanco, ki je čvrsta in kakovostna. Čaka nas kratek čas za pripravo. Zavedamo pa se pomembnosti četrtfinalne tekme. Prav zato moramo biti v torek na vrhuncu svojih moči," proti četrti preizkušnji olimpijskih iger pogleduje selektor Aleksander Sekulić, ki je po zmagi nad svetovnimi prvaki žarel od navdušenja in ponosa. "Neverjetna predstava. Še ena v nizu. Svetovne prvake smo prisilili v to, da so 40 minut igrali consko obrambo. Na to smo lahko ponosni. Užival sem. Proti obrambni ekipi smo dosegli 95 točk," je dejal in hvalil odziv vseh.

Vsem slovenskim sogovornikom, ki stalno poudarjajo odlično vzdušje, pa je jasno, da bodo imeli odlična vtisa iz Kaunasa in Tokia ter pa še povsem sveža zmaga nad Španijo pravo veljavo ob torkovi zmagi proti Nemčiji in uvrstitvi v polfinale olimpijskih iger, kjer bi se nato pomerili z boljšim iz para Francija-Italija. "Ne le mi, tudi Nemci želijo v finale. Na papirju je to morda res najlažji tekmec, a to je treba potrditi na parketu. Najprej pa se moramo spočiti, odpraviti pomanjkljivosti, nadgraditi dobre stvari in igrati svojo igro," pravi Aleksej Nikolić, ki je del kariere igral prav v Nemčiji.