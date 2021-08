Neverjetna prigoda Slovenk! Tik pred ciljem sta se prevrnili in ostali brez uvrstitve.

Špeli Ponomarenko Janić in Anji Osterman, ki sta imeli danes v vodnem centru Sea Forest visoka pričakovanja, se je izjalovil nastop v prvi polfinalni skupini. Primorki sta ostali brez načrtovanega napredovanja v finale. Tik pred ciljem se jim je pripetila nevsakdanja nesreča, saj sta se prevrnili, končali v vodi in ostali brez uvrstitve.

Slovenki sta bili po polovici proge v ozadju, v končnici prve polfinalne skupine v vodnem centru Sea Forest pa sta se približale najboljšim tekmovalkam in bili na robu preboja v veliki finale, a se je njun čoln tik pred ciljem prevrnil. Vodstvo tekmovanja ju je nato naknadno diskvalificiral in jima onemogočil nastop v finalu B, ki bo na sporedu ob 5.39.

V veliki finale, ki bo na sporedu ob 5.46, so se uvrstile po štiri najboljše posadke iz obeh polfinalnih skupin.

V prvi polfinalni skupini sta bili najhitrejši Madžarki Danuta Kozak in Dora Bodonyi (1:37,912), drugi sta bili njeni rojakinji Tamara Csipes in Erika Medveczky (+0,534). V finale so napredovale še Francozinji Manon Hostens in Sarah Guyot (+0,720) in Nemki Sabrina Hering-Pradler in Tina Dietze (+1,042).

