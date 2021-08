Tina Šutej iz deževnih kvalifikacij v finale

Dvaintridesetletna Šutejeva je tekmovala v skupini A in v prvih poskusih preskočila 4,25 m, 4,40 in 4,55 m. Vseh 15 atletinj, ki so preskočile 4,55 m, bo nastopilo v finalu, kjer je običajno 12 tekmovalk.

Tekmovanje je namreč zmotil močan naliv in je bilo za nekaj časa sredi nastopa na višini 4,55 m prekinjeno. Tedaj je bila Šutejeva že prek te višine. Nekdanja mladinska svetovna podprvakinja, ki zadnja leta živi in trenira v Celju, potem ni več skakala.

"Bila sem motivirana in skoncentrirana"

Foto: OKS/Aleš Fevžer "Zadovoljna sem, da je začelo deževati po mojem skoku 4,55. Verjamem pa, da sem bila tudi, če ne bi deževalo, pripravljena dobro nadaljevati. Tekmo sem suvereno odprla, čeprav prvi skoki mogoče niso bili najboljši, je pa bil skok, ki mi je zagotovil finale, zelo lep in tekoč. Bila sem motivirana in skoncentrirana, da se bo tekma nadaljevala, nimam pa nič proti, če se ni, saj je zaletišče postalo nevarno," je po tekmi dejala Šutejeva, ki se je že na prejšnjih igrah v Riu v finale uvrstila z enakim dosežkom kot tokrat.

Takrat je nato v finalu zasedla 11. mesto, zdaj pa zatrjuje, da bi morala biti boljša. "Takrat še nisem beležila takih rezultatov, kot jih zdaj. Tudi tu se dobro počutim, občutek imam, da sem v formi, tetiva, ki mi je pred časom nagajala, me ne boli. Imam nekaj treme, a ni tiste nervoze, kaj bo, če ne bom uspešna. Vsaj za danes to velja, znajo pa biti kvalifikacije veliko bolj stresne kot finale. Upam, da se bo v finalu uresničil rek: v tretje gre rado," je optimistka trikratna olimpijka.

Prekinitev se je zgodila tik pred nastopom izvrstne Američanke Sandi Morris. Ta je srebrne medalje osvojila tako na OI v Riu de Janeiru kot na prejšnjih dveh SP leta 2017 v Londonu in leta 2019 v Dohi.

Nekaj tekmovalk je po daljšem čakanju ob prekinitvi z brisačami na glavi zapustilo tekmovališče, nekaj pa jih je ostalo. Tekaške discipline so se sicer tedaj nemoteno odvijale, prekinjen pa je bil tudi finale atletinj v metu diska, kjer so tedaj opravili drugo serijo.

Srebrne iz Ria ne bo v finalu

Kmalu nato so se z dežja umaknile tudi vse preostale atletinje tako v skoku s palico kot tudi v metu diska, slabe pol ure pozneje pa so se vse vrnile. Ko so nadaljevali kvalifikacije skoka s palico, si je Morrisova kot prva na vrsti v skupini zlomila palico in nato čutila v dimljah močne bolečine. Sledil je neuspešen poskus, tako da Morrisove ne bo v finalu.

Tam pa bo Šutejeva, ki je pred odhodom v Tokio napovedala boj za odličja. Edina atletska finalistka iz Slovenije v Riu de Janeiru pred petimi leti se je v tem letu že izkazala. V poljskem Torunu je 6. marca osvojila srebrno medaljo na dvoranskem evropskem prvenstvu za svoje prvo člansko odličje na velikih tekmovanjih.