Sifan Hassan osvojila zlato na 5000 m, prvo od treh načrtovanih

Nizozemka Sifan Hassan je na olimpijskih igrah v Tokiu osvojila zlato medaljo v teku na 5000 m (14:36,79), kaj je njeno prvo olimpijsko odličje. Na teh namerava osvojiti tri zlate medalje, še na 1500 in 10.000 m. Druga je bila Kenijka Hellen Obiri (14:38,36), tretja pa Etiopijka Gudaf Tsegay (14:38,87).

Hassanova, tekmovalka etiopskega rodu in dvakratna evropska prvakinja, je vlogo prve favoritinje potrdila z najboljšim časom že v kvalifikacijah. Na prejšnjem svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi je bila zlata na 10.000 in 1500 m, ima še dve bronasti medalji s SP leta 2015 v Pekingu (1500 m) in leta 2017 v Londonu (5000 m).

Devetindvajsetletna Nizozemka je danes dopoldne nastopila že v kvalifikacija na 1500 m in zmagala v skupini (4:05,17), čeprav je v zaključku teka padla. Polfinale na tej razdalji bo v sredo, finale v petek, na 10.000 m pa bo finale potem naslednji dan, v soboto.

Tri zlate olimpijske medalje na dolgih progah na stadionu na enih OI je osvojil le legendarni Finec Paavo Nurmi leta 1924 v Parizu, kjer je zmagal na 1500 in 5000 m v razmaku manj kot dveh ur, ter na ekipni tekmi na 3000 m. Še dve zlati odličji pa si je v francoski prestolnici pritekel še v krosu, ki je bil tedaj v olimpijskem programu, ko je bil prvi tako posamično kot ekipno. Je pa svojevrsten zlati trojček uspel tudi legendarnemu češkemu tekaču Emilu Zatopku. Ta je leta 1952 na igrah v Helsinkih zmagal na 5000 in 10.000 metrov, nato pa izven stadiona še na maratonski razdalji.

Na 5000 m je v Tokiu v kvalifikacijah nastopila tudi slovenska atletinja Klara Lukan. Debitantka na velikih tekmah je odstopila.